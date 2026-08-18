martes 18  de  agosto 2026
DICTADURA

Salida de diplomáticos cubanos de República Dominicana transcurre entre el silencio oficial de La Habana

El retiro del embajador Arzuaga Reyes supone la salida del principal representante de La Habana en Santo Domingo, marcando un punto crítico en las relaciones bilaterales

El dictador Raúl Castro (izq.) junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.

El dictador Raúl Castro (izq.) junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.

AFP/Archivo
Por ANDREINA PÉREZ

MIAMI.- Alrededor de diez integrantes de la misión diplomática de Cuba en República Dominicana, entre ellos el embajador Ángel Arzuaga Reyes, abandonaron el territorio dominicano la mañana del domingo 16 de agosto en un vuelo comercial hacia La Habana, según reportó el periódico Listín Diario. La salida se produjo tras la orden de expulsión emitida el pasado 13 de agosto por la Cancillería dominicana, la cual otorgó un plazo de siete días para el retiro de nueve funcionarios y sus familiares.

A pesar de los detalles divulgados por la prensa local, que documentó la llegada de los funcionarios al Aeropuerto Internacional de Las Américas y el previo traslado de muebles y pertenencias en camiones desde la sede diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) no ha confirmado el retorno de su personal, reseña el portal web Diario de Cuba.

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Los aspectos clave reportados en torno a la crisis diplomática incluyen:

  • Incertidumbre sobre los motivos: El Gobierno dominicano no ha explicado públicamente las razones de la expulsión, señalando que el asunto se manejaría estrictamente por canales diplomáticos.

  • Presuntas labores de inteligencia: Reportes del diario El Día indicaron que varios diplomáticos realizaban actividades de inteligencia e incompatibles con su estatus, vinculadas a los servicios de seguridad del Estado cubano.

  • Coincidencia con fuga de atletas: La crisis coincidió con el abandono de la delegación cubana por parte de cinco deportistas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana.

  • Acoso a deportistas: Versiones de prensa y del periodista José Raúl Gallego vincularon la orden de salida con el presunto acoso a los atletas que abandonaron la delegación, aunque este extremo tampoco ha sido confirmado por Santo Domingo.

El retiro del embajador Arzuaga Reyes supone la salida del principal representante de La Habana en Santo Domingo, marcando un punto crítico en las relaciones bilaterales mientras ambas naciones mantienen reservas oficiales sobre las causas del conflicto.

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