martes 9  de  junio 2026
BALOTAJE

Colombia: Abelardo de la Espriella denuncia una red de compra de votos en el Caribe

Estas maniobras buscarían, según el candidato opositor, beneficiar de manera irregular a la campaña del también candidato oficialista Iván Cepeda, mediante alianzas con sectores tradicionales de la política regional

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026.

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026.

Luis Acosta / AFP

El escenario electoral en Colombia sumó un capítulo de alta tensión tras las declaraciones del candidato presidencial a la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella. Durante una transmisión en vivo, el aspirante y reconocido abogado denunció la existencia de una supuesta estrategia de compra de sufragios en los departamentos de la región Caribe.

Según sus señalamientos, estas maniobras buscan beneficiar de manera irregular a la campaña del también candidato Iván Cepeda, mediante alianzas con sectores tradicionales de la política regional.

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El listado original entregado por el candidato contenía veintitrés nombres de figuras públicas con notable influencia en la costa norte colombiana. No obstante, horas después de su intervención, el propio candidato recurrió a su cuenta en la red social X para ampliar el grupo con tres identidades adicionales. De acuerdo con sus afirmaciones, una fuente de alto nivel dentro del gobierno norteamericano le suministró esos últimos datos, completando un grupo de veintiséis señalados que abarca desde congresistas en ejercicio hasta empresarios y exmandatarios locales.

La distribución geográfica de los vinculados por la denuncia detalla un fuerte arraigo en las estructuras de poder del litoral atlántico. En zonas clave como los departamentos de Atlántico y Magdalena se concentra la mayor cantidad de menciones, donde figuran líderes de movimientos alternativos y clanes familiares tradicionales. De igual forma, las acusaciones salpican a redes políticas en Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira, abarcando a exsenadores condenados por la justicia y a funcionarios con roles activos en la administración pública.

El listado completo de las veintiséis personas señaladas en la denuncia de Abelardo de la Espriella se compone de la siguiente manera:

  • Euclides Torres

  • Pedro Flórez

  • Agmeth Escaf

  • Juan Carlos Muñiz

  • Iván Vargas

  • Andrea Vargas

  • Eduardo Pulgar

  • Carlos Caicedo

  • Patricia Caicedo

  • Rafael Martínez

  • Felipe Hernández

  • Antonio Correa

  • Fernando Niño

  • Gabriel Calle

  • Andrés Calle

  • Musa Besaile

  • Mario Fernández Alcocer

  • Karyme Cotes

  • Luis Ramiro Ricardo

  • Rafael Macea

  • Carlos Felipe Quintero

  • Martha Peralta

  • Johana Osorio

  • Luis Fernando Lobo

  • Daniel Quintero

  • Juan Felipe Harman

Este panorama intensifica la controversia a las puertas de la contienda en las urnas, en una región históricamente vulnerable a los delitos electorales. Las reacciones en el entorno político no se hicieron esperar, mientras la opinión pública observa con atención el desenlace de estas graves aseveraciones.

FUENTE: Con información de Revista Semana

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