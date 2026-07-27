lunes 27  de  julio 2026
POLÉMICA

Condenan a productora de Justin Baldoni a pagar 171 mil dólares al New York Times

En diciembre de 2024, Wayfarer Studios presentó una demanda contra la investigación del New York Times sobre las acusaciones que Blake Lively hacía en contra de Baldoni

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de It Ends With Us en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York. &nbsp;

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de "It Ends With Us" en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York.

 

AFP/Cindy Ord
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Wayfarer Studios, productora del actor y director Justin Baldoni, fue condenado a pagar al New York Times más de 171.000 dólares en concepto de daños y perjuicios, luego de que un juez desestimara la demanda por difamación contra el periódico por la cobertura que brindó a las acusaciones de Blake Lively relacionadas a It Ends With Us.

La decisión fue emitida este 27 de julio, luego de que el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Gerald Lebovits, dictara sentencia a favor del medio de comunicación, en virtud de la ley anti-SLAPP de Nueva York.

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Según informa la revista People, la productora está obligada a pagar 171.616,20 dólares.

Demanda contra el NYT

En diciembre de 2024, Wayfarer Studios presentó una demanda contra la investigación del New York Times sobre las acusaciones que Blake Lively hacía en contra de Baldoni y su productora durante el rodaje de It Ends With Us y posterior promoción.

"Podemos enterrar a cualquiera: Dentro de una máquina de difamación de Hollywood", detallaba una de las acusaciones de acoso sexual y represalias laborales que presentó Lively contra Baldoni y otros involucrados en la película.

"Como informó previamente la revista People, The New York Times se sumó como demandado en la demanda federal interpuesta por Baldoni y Wayfarer en enero de 2025, luego de que la empresa alegara que el periódico la había difamado con sus reportajes. En junio de 2025, el juez de distrito estadounidense Lewis J. Liman desestimó todas las demandas contra el periódico de forma definitiva" reseña el magazine.

Posteriormente, The New York Times presentó una demanda por separado en Nueva York por los honorarios legales que asumió el medio al defenderse bajo la ley estatal contra las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP).

Este lunes, el juez Lebovits determinó que la demanda de Wayfarer surgió de un reportaje sobre un asunto de interés público y que sus alegaciones carecían de: "una base sustancial de hecho y de derecho".

“La acción federal subyacente en este caso surgió de la cobertura mediática publicada públicamente... sobre un procedimiento legal iniciado por una actriz destacada”, escribió el juez, concluyendo que la información se refería a “asuntos de interés público”.

El juez también denegó la solicitud de Wayfarer de suspender el caso ante una posible apelación, señalando que el acuerdo alcanzado por Lively y Baldoni incluía una renuncia a los derechos de apelación, lo que hacía que la solicitud careciera de objeto.

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