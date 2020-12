Vanessa Neumann renuncia como embajadora en Reino Unido

Neumann dijo que admira el coraje que ha tenido Guaidó para la lucha dentro de Venezuela, pero considera que "el futuro del liderazgo de Guaidó no está claro dentro de la oposición", ya que todo parece indicar que los opositores perderán el control de la Asamblea Nacional (AN) en las elecciones legislativas de este domingo, en las que decidieron no participarán debido a la falta de garantías democráticas. Tanto la oposición como la comunidad internacional han alertado que dicho proceso no son unos comicios legítimos sino un fraude organizado por la dictadura de Maduro.

Sin embargo, Neumann dijo que “la lucha contra Maduro continuará" y que ella personalmente continuará esa lucha”.

Neumann también indicó que algunas figuras de la oposición querían rotar el liderazgo después de eso, lo que significa un futuro incierto para Guaidó.