Vecchio: Maduro no confía ni en su sombra

El embajador reiteró que las acciones realizadas en conjunto con 22 países buscan detener el tráfico de drogas en la región, de lo que el régimen de Maduro es el protagonista.

“Hoy Maduro no confía ni en su sombra, y no está tranquilo dentro de Venezuela. Él lo sabe. Porque él sabe que personas que tiene al lado lo van a negociar o lo van a entregar”, aseguró el diplomático.

Sobre el manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 en Venezuela, Vecchio explicó que la emergencia se suma a la crisis que ya viene registrando el país desde hace años.

“Nosotros estamos enfrentando dos virus: uno, lo que ha causado el régimen de Nicolás Maduro; segundo, la pandemia como tal”, dijo.

Señaló que el sistema sanitario de Venezuela se encuentra entre los peores de la región de acuerdo a registros internacionales, debido a que no existen los necesarios para brindar un servicio de salud óptimo.

NICOLAS MADURO AP20077724881035.jpg 2020 El gobernante venezolano Nicolás Maduro en una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas. AP/Matias Delacroix

"De acuerdo al ránking que se ha hecho de salud y hospitales de la Universidad Johns Hopkins, nosotros estamos entre el peor de la región. Más de la mitad de los médicos y enfermeras no tienen los equipos necesarios para enfrentar la pandemia. Es decir, no tienen las máscaras, los guantes, cerca del 80% no cuenta con agua potable. El número de camas no es suficiente", afirmó.

Vecchio denunció además que el régimen, frente a la pandemia, ha continuado con su manera de accionar y ha censurado a los medios de comunicación, manipulando la información, mintiendo y persiguiendo a quienes de alguna manera tratan de informar sobre el virus como los periodistas, los trabajadores de la salud y los líderes sociales.

En medio de la crisis económica y humanitaria en las últimas semanas los venezolanos han visto cómo se ha intensificado la escasez de gasolina. Por estos días, es común ver largas filas de vehículos alrededor de las estaciones de servicio. El régimen de Maduro anunció que implementará un plan para distribuir combustible y señaló que habrían sectores "priorizados", como la salud y la alimentación. Sin embargo, es usual ver trabajadores de la salud quejándose en las redes sociales porque se les niega cargar llenar con gasolina los tanques de sus vehículos cuando llegan a las estaciones expendedoras.

Asimismo, los productores agropecuarios han comenzando a protestar porque no pueden trasladar sus productos a los puntos de venta.

"Ese deterioro no comenzó hace una semana, sino que es el acumulado de 20 años. En el caso del combustible, por poner un ejemplo. Este es el país con la reserva de petróleo más grande del mundo, con cinco refinerías dentro de nuestro país, con la capacidad de procesar 1.3 millones de barriles diarios. Hoy estamos sin gasolina, y estamos obligados a importar", dijo Vecchio.