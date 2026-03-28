Veleros con ayuda humanitaria llegan a Cuba tras haber desaparecido

Activistas del Convoy Nuestra América y funcionarios cubanos descargan ayuda humanitaria del buque Maguro.

MIAMI —. Los dos veleros que transportan ayuda humanitaria a Cuba llegaron a La Habana el sábado luego de un largo viaje desde México durante el cual desaparecieron y fueron relocalizados en una misión de búsqueda.

Los barcos, desaparecidos desde el jueves hasta el sábado con nueve personas a bordo, navegan frente al litoral de la capital de la isla en su camino al puerto, constató un periodista de la AFP.

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Las embarcaciones traen los últimos cargamentos del convoy "Nuestra América", una iniciativa humanitaria internacional que ha llevado ayuda para apoyar a Cuba, en momentos que un bloqueo petrolero estadounidense agrava la crisis energética y económica de la isla.

Desde el jueves, la Armada mexicana había desplegado un operativo para dar con el paradero de estos barcos que habían partido hacía una semana desde la Isla Mujeres, en el sureste del país.

La Marina informó que una de sus aeronaves localizó a las embarcaciones a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana.

Un buque "ya se dirige a la zona para brindar apoyo. Se mantiene comunicación vía radio", añadió la institución en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maeroespacial/status/2037881761527410953&partner=&hide_thread=false La Secretaría de Marina informa que una aeronave de la Armada de México localizó a las embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe.



Fueron localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.#PlanMarin pic.twitter.com/guSJG3q9Dq — México Aeroespacial y Defensa (@maeroespacial) March 28, 2026

Los buques formaban parte de un convoy internacional que quiere enviar 50 toneladas de suministros médicos, comida, paneles solares y otros bienes para la necesitada población cubana.

Desde enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impone un bloqueo petrolero de facto a la isla que ha agravado la crisis energética y económica del país.

"Estamos aliviados de confirmar que los dos veleros han sido localizados por la Marina mexicana. Las tripulaciones están a salvo y los barcos continúan su trayecto a La Habana", explicó más temprano un portavoz del convoy "Nuestra América".

"El convoy sigue en ruta para completar su misión: entregar ayuda humanitaria urgentemente necesaria al pueblo cubano", dijo el portavoz, que agradeció a las autoridades mexicanas y cubanas su "apoyo, coordinación y profesionalismo".

Ni la Armada ni el portavoz del convoy explicaron por qué las dos embarcaciones perdieron el contacto ni cuándo se prevé que lleguen a Cuba.

Comunicaciones contradictorias

En la víspera, declaraciones cruzadas desde México y Estados Unidos generaron más incertidumbre sobre el destino de los dos veleros, llamados "Friend Ship" y "Tiger Moth".

En la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había declarado que continuaba la "búsqueda" de las dos embarcaciones.

Un buque de la armada de México "tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto", explicó la mandataria izquierdista.

Sin embargo, aproximadamente a esa misma hora, la Guardia Costera de Estados Unidos comunicó que "había recibido a las 10H36 (14H36 GMT) un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba".

Posteriormente, este mismo servicio emitió otro comunicado para precisar que no participa en la búsqueda, liderada por la Marina mexicana y las autoridades cubanas.

Caída la tarde, las autoridades cubanas y mexicanas no habían confirmado un avistamiento de las embarcaciones, que inicialmente se esperaba que llegaran entre el martes y el miércoles a La Habana.

"Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha", dijo el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes, pero destacó que mantenía comunicación con las agencias de rescate de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

"Marineros experimentados"

El primer barco de la flotilla humanitaria llegó el martes al puerto de La Habana, con 30 toneladas de ayuda, principalmente alimentos, suministros médicos y paneles solares.

La semana pasada también llegaron los primeros cargamentos en avión desde Europa, América Latina y Estados Unidos.

En total, los organizadores del convoy esperan trasladar a la isla unas 50 toneladas de ayuda humanitaria.

Tras cortar en enero el suministro de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de Cuba durante 25 años del chavismo, la administración Trump lanzó un embargo petrolero de facto que agravó la crisis energética y económica en la isla.

La ONU mantiene conversaciones con Washington para permitir la entrada a Cuba de combustible con "fines humanitarios".

Desde México llegó este viernes a La Habana el buque Huasteco, de la armada de ese país, con 111 toneladas de alimentos y otras donaciones acopiadas por organizaciones civiles mexicanas, informó la televisión cubana.

Se trata del cuarto cargamento de ayuda humanitaria que envía a la isla desde mediados de febrero el gobierno de Sheinbaum, que ya entregó al país más de 3.000 toneladas de insumos, como leche, productos cárnicos, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

FUENTE: Con información de AFP