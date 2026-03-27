viernes 27  de  marzo 2026
Investigación

México busca dos barcos desaparecidos que llevaban ayuda a Cuba

Zarparon el pasado viernes desde Isla Mujeres (estado mexicano de Quintana Roo, sureste) y tenían previsto arribar a La Habana entre el martes y el miércoles

El barco camaronero Maguro atracó en La Habana tres días más tarde de lo previsto tras luchar contra fuertes vientos, corrientes y una batería defectuosa; otros dos barcos debían llegar después.

El barco camaronero Maguro atracó en La Habana tres días más tarde de lo previsto tras luchar contra fuertes vientos, corrientes y una batería defectuosa; otros dos barcos debían llegar después.

AFP

MÉXICO.- Las autoridades mexicanas seguían buscando este viernes dos veleros desaparecidos, con nueve tripulantes de distintas nacionalidades, que transportaban ayuda humanitaria a Cuba, informaron los organizadores del convoy.

La Marina de México informó el jueves que lanzó un operativo para dar con el paradero de dos barcos desaparecidos mientras llevaban alimentos y otros suministros para Cuba.

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Zarparon el pasado viernes desde Isla Mujeres (estado mexicano de Quintana Roo, sureste) y tenían previsto arribar a La Habana entre el martes y el miércoles de esta semana, según la información recopilada por la Marina.

"Las autoridades mexicanas han activado su protocolo de búsqueda y rescate para dos veleros que se dirigían a La Habana como parte del convoy y que aún no han llegado", dijo a la AFP el viernes un portavoz del convoy Nuestra América.

"Los capitanes y las tripulaciones son navegantes experimentados, y ambas embarcaciones están equipadas con sistemas de seguridad y señalización adecuados", añadió el portavoz, quien agregó que "siguen confiando en la capacidad de las tripulaciones para llegar a La Habana sanas y salvas".

"Según la velocidad de las embarcaciones reportada a las autoridades marítimas cubanas, la ventana de llegada a La Habana debería situarse entre la noche del viernes 27 de marzo y el mediodía del sábado 28 de marzo", explicó el vocero.

La Marina mexicana señaló el jueves que hasta ahora no se ha logrado "comunicación ni confirmación de su arribo" a la isla, por lo que la institución alertó a mandos navales de la región y a sus estaciones de búsqueda y rescate.

Profunda crisis en Cuba

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes, pero informó que mantiene comunicación con agencias y centros de salvamento de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

Agregó que también está en contacto "con representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo" para cooperar e intercambiar información en tiempo real.

La búsqueda incluye aeronaves Persuader, que "ejecutan patrones de búsqueda" en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, considerando el derrotero programado, posibles cambios de rumbo y las condiciones meteorológicas, detalló la Marina.

La institución lanzó además un llamado a la comunidad marítima civil y comercial del Caribe y el Golfo de México para que reporte "de manera inmediata" a la autoridad naval más cercana cualquier información o avistamiento de los veleros.

Cuba enfrenta una profunda crisis agudizada por la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro, en una operación de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

La ONU mantiene conversaciones con Washington para permitir la entrada de combustible con fines humanitarios.

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel ha impuesto medidas de emergencia para ahorrar combustible, incluido un estricto racionamiento.

FUENTE: Con información de AFP

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