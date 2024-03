Venezolanos en el extranjero exigen que se abra el registro electoral

En Argentina residente actualmente unos 220.000 venezolanos, de los cuales solo 2.000 están inscritos para votar.

Según el cronograma de los comicios del Consejo Nacional Electoral (CNE), el periodo de inscripción y actualización en el RE comenzó el pasado 18 de marzo y será hasta el 16 de abril. Sin embargo, a la fecha actual el proceso no ha comenzado en Buenos Aires ni Montevideo.

De acuerdo a la información que proporcionó la semana pasada la Embajada de Venezuela en Buenos Aires, aún no han recibido los equipos necesarios para hacer el registro, a pesar de que ya se ha cumplido una semana desde la fecha que el CNE fijó el inicio del registro electoral.

“No nos dan respuesta ni información segura de cuándo vamos a poder iniciar este proceso”, denunció Adriana Flores, quien es jefa del comando de campaña de la candidata opositora María Corina Machado, en Argentina.

Retrasos similares se han reportado desde España, Chile, Ecuador y Colombia.

"No tienen más información, sino que simplemente el registro no inicia hoy porque ellos no han recibido mayor información”, dijo Hamurabi Pérez Toro, miembro del partido Primero Justicia, desde las Islas Canarias, reseñó VOA.

