Alerta por boicot del régimen al sistema digital electoral en Venezuela

"Nosotros no nos vamos a salir. El delito, la culpa o el error lo están cometiendo ellos, nosotros estamos cumpliendo a rajatabla todo lo que se hizo en el acuerdo de Barbados para llegar a la elección”, precisó.

Su enfrentamiento a los obstáculos que impone el régimen de Nicolás Maduro a la legitimidad del proceso electoral, la mantiene convencida de continuar en la defensa de la vía electoral.

El acuerdo de Barbados, firmado en octubre de 2023 con la venia de la comunidad internacional, estableció una serie de garantías electorales que darían pasos a un proceso comicial competitivo, en el que los venezolanos pudieran elegir libremente a quien debiera medirse con el candidato del partido en el poder, para el período 2025 - 2031, en este caso Nicolás Maduro.

“Desde la primera letra hasta la última letra, nosotros lo hemos cumplido. Quienes no lo están cumpliendo son ellos”, resaltó la académica, quien tiene una licenciatura en Filosofía y Letras, con doctorado en Historia y, además, fuera integrante de la extinta Comisión Nacional de Primaria (CNP).

Hasta el momento, el régimen chavista ha arremetido contra la CNP, encargada de organizar el proceso interno de la oposición en el que Machado fue electa con más del 92% del sufragio; ha prohibido la participación de la líder opositora en el proceso convocado para el 28 de julio, y ha encarcelado a seis miembros de su equipo de campaña, a quienes acusa de conspirar para dar un golpe de Estado y asesinar a Nicolás Maduro.

“Yo no tengo temores”

El pasado 25 de octubre la Fiscalía chavista anunció una investigación contra los miembros de la CNP por supuesta usurpación de funciones electorales y fraude. Yoris, ahora en el ojo del huracán al ser el paladín de la oposición, no se deja amilanar ante la posibilidad de engrosar la lista de presos políticos del régimen o de sufrir repercusiones judiciales.

“Yo no tengo temores, porque yo no tengo nada que me puedan acusar”, sostuvo con firmeza la académica, cuyos méritos profesionales la llevaron a ser miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, ocupando, específicamente, el sillón "O", que antes llenó el novelista Rómulo Gallegos, primer presidente venezolano electo por votación universal.

“Mis derechos están incoloros, yo no tengo mancha alguna, yo no tengo ni siquiera una multa de tránsito. De tal manera, que a mí me van a encarcelar, ¿por qué?”, cuestionó.

Además, mencionó que su avanzada edad, que ha sido utilizada por el chavismo para descalificarla por ser una “abuela”, juega a su favor, puesto que en Venezuela las leyes establecen que no se podrá decretar privación judicial preventiva de libertad a personas mayores de 70 años.

“Si ellos se salen del cauce y ellos cometen una arbitrariedad más de lo que ya han cometido, yo no puedo responder cuáles son las consecuencias que a ellos les caen encima. No a mí, sino a ellos”, apuntó.

Asegura que con su candidatura busca devolver al país suramericano las mismas posibilidades que le brindó a ella y a sus hijos en el pasado, durante los años de democracia. “Venezuela me dio a mí libertad, permitió que mis hijos crecieran en libertad. Por lo tanto, yo le quiero dar a Venezuela todas esas posibilidades para que los jóvenes puedan disfrutar lo que nosotros tuvimos. Con defectos, con problemas, con inconvenientes, pero nosotros tuvimos libertad”, subrayó.

Corina Yoris, candidata de la oposición venezolana, en entrevista exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS

Jugada maestra

Ante la imposibilidad de postular a Machado en el lapso establecido por el CNE del 21 al 25 de marzo, en una jugada maestra de último minuto, la oposición nombró el viernes 22 a Yoris como la nueva candidata unitaria provisional, mientras insisten en la habilitación de la coordinadora nacional de Vente Venezuela.

A solo horas para que finalice el proceso de postulaciones, las tarjetas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y de Un Nuevo Tiempo (UNT), las únicas habilitadas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a los principales partidos de oposición, no han logrado acceder al sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE), al servicio del chavismo, para inscribir la candidatura de Yoris.

“El rechazo no es con Corina Yoris, el problema es que no hay acceso al sistema digital y las únicas tarjetas habilitadas, que son la tarjeta de la MUD y la de UNT, no pueden ser usadas”, indicó la profesora Yoris.

Con esta restricción, destacó Yoris, la dictadura chavista viola los derechos de tres grupos: Al pueblo venezolano que quiere un cambio, a los partidos políticos que hoy están “en una asociación de unidad nunca antes vista” y a ella, como ciudadana.

“Le están negando el derecho a la unidad a presentar su candidata, que en este caso soy yo, que estoy representando a la unidad del país, en el sentido político, pero también están evitando y conculcando el derecho de los ciudadanos venezolanos a elegir y me están violentando los derechos a mí”, aseveró.

“No es improvisación”

La oposición venezolana solicitó al Poder Electoral una prórroga de tres días para que las tarjetas opositoras sean habilitadas en el sistema y se pueda llevar a cabo la postulación de Yoris. Sin embargo, no han podido hacer entrega formal de la carta al ente comicial, por lo que optaron por difundirla a través de las redes de comunicación.

“Nosotros hemos simplemente hecho pública la carta, la hemos puesto en las redes, se la pusimos a ellos (rectores del CNE) en su Twitter. La comunicación con ellos no existe, en ese sentido no hemos respuesta”, explicó.

“Estamos esperando la respuesta, por eso es la denuncia ante los medios y ante el país. El país tiene que estar enterado que no hay respuesta tampoco. A Venezuela, que está queriendo un cambio, al venezolano que está pidiendo un cambio, le están impidiendo expresar su voluntad”, agregó.

La profesora universitaria aseguró que todas las decisiones que ha tomado la oposición venezolana en estos momentos cruciales para el país son “acciones que responden a la unidad de los partidos”.

“Estamos dando las respuestas en la medida que se van presentando los problemas. No es improvisación, es dar la respuesta adecuada al momento en que se está presentando porque las estrategias no se revelan. Las estrategias hay que utilizarlas con mucha inteligencia”, precisó.

“El equipo es la unidad”

Más allá de contar con el aval y respaldo absoluto de María Corina Machado, la candidata opositora recalcó que su candidatura no responde a los intereses de una sola persona sino a un consenso de “unidad perfecta”, que se da por primera vez en Venezuela.

“Yo estoy de candidata delegada porque María Corina no ha podido ser elegida porque tiene sus derechos absolutamente negados y está inhabilitada de manera inconstitucional e ilegal, pero eso no quiere decir que en este momento no esté representando la unidad de los partidos. Yo fui electa de manera unánime por los partidos políticos cuando se decidió que se presentara una candidatura alterna”, señaló.

Yoris enaltecido el gesto de Machado, quien pese a haber contado con un respaldo abrumador en las elecciones primarias del 22 de octubre, depositó su confianza en ella para asumir el reto de enfrentar a Maduro en las urnas electorales.

“Cuando a mí me estás negando la posibilidad (de inscribirse), se la estás negando a ella (Machado) y se la estás negando al pueblo venezolano, que se manifestó a través de las elecciones en las primarias de manera mayoritaria”, precisó.

Como en una carrera de atletismo, continúa, Machado le hizo entrega a ella del “testigo” para que sea el relevo en la contienda presidencial. “Tenemos un equipo y el equipo es la unidad, hay que hacer énfasis en la unidad. Yo soy en este momento la candidata de la unidad a la Presidencia de la República venezolana”, subrayó.

Respeto a la Constitución

La candidata opositora, que a sus 80 años representa la esperanza de los opositores venezolanos, consideró que “nunca es inoportuno” recordarle al régimen de Nicolás Maduro “sus deberes y su honor”.

“Si quieren hacer honor al cargo que ostentan, tienen que cumplir con la Constitución y las leyes. Eso lo juraron el día que asumieron el poder. Si tú eres el que representa el Poder Ejecutivo, tú tienes que empezar por respetar la Constitución”, aseveró.

Para finalizar, instó a los venezolanos a que mantengan la fe, la confianza y la unión en el esfuerzo que realizan por la celebración de elecciones justas y transparentes en Venezuela.

“Esperanza, constancia y, sobre todo, confianza. Confía, confía, que nosotros seguimos adelante con la unión”, enfatizó.

