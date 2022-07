Venezolanos sin tramitar documentos por caída del Saime

En la sede principal del Saime, ubicada en el centro de Caracas, los vigilantes informan a quienes se acercan que "no hay sistema y no sabemos cuando lo arreglan", reseñó Efecto Cocuyo.

"El sistema está caído a nivel nacional. No sé qué pasó. Solo está caído y lleva casi un mes así. Si tiene que hacer algo muy urgente, se va a tener que esperar como todo el mundo", dijo un vigilante a una persona que se acercó a la oficina, a quien le explicó que los únicos que pueden quedarse en fila son los que van a entregar algún documento en el área de Extranjería.

En las últimas semanas, los usuarios del sitio web denunciaron a través de las redes sociales la imposibilidad de acceder al sistema a través de la página.

Casos como el de Armelys Rodríguez, quien pagó su pasaporte el 2 de junio pasado porque tiene pensado migrar a Argentina, pero que hasta ahora no podido tramitar su cita debido a la falla, abundan.

Uno de los casos más dramáticos es el de una joven que perdió una beca para estudiar en la Universidad de La Sorbona, en Francia, porque lleva cinco meses esperando para tramitar su cédula y pasaporte, informó El Carabobeño. Justo cuando estaba por concretar su cita se cayó la plataforma del Saime.

El pasado 7 de julio, la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, denunció en su cuenta de Twitter las fallas en la plataforma del Saime. En la publicación, afirmó que el derecho a la identidad en Venezuela “se encuentra en suspenso”.

De acuerdo con la organización esto representa un “gravísimo problema para los venezolanos que, dentro y fuera del país, necesitan tramitar documentos de identificación, como cédulas o pasaportes, pues no hay otra forma de gestionar los mismos y la falla persiste desde el 21 de junio”.

Nueva plataforma

Según versiones de la prensa independiente en Venezuela, la caída que viene presentando el sistema del Saime tiene que ver con la instalación de un nuevo sistema operativo. Dicha instalación estaría a cargo de la empresa ExCle, la cual está relacionada con la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE) y con la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

En la página web de ExCle se informa que la empresa tiene oficinas en Argentina, Paraguay y Venezuela.

Desde el 17 de junio, cuando aparecieron las primeras quejas en redes por la caída de la pagina del Saime, el organismo guardó silencio, hasta este 11 de julio cuando admitió que su plataforma no está en funcionamiento.

"Actualmente estamos realizando mejoras a nuestro portal”, es el mensaje que se lee en la página web. También aseguró que las citas serán reubicadas a partir de la próxima semana.

Embajadas venezolanas en varios países, como Uruguay, anunciaron que el proceso de solicitud de citas se suspenderia hasta nuevo aviso.

Los afectados por el corte del servicio no solo son quienes no pueden tramitar citas para pasaportes, sino también los que se quedaron sin cédulas de identidad (DNI) o no pueden tramitar partidas de nacimiento.