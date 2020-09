Venezuela: Bolsonaro trabaja con EEUU para "restaurar la democracia"

En este sentido, ha subrayado la unión de los dos países "en busca de un bien común" en la región, según informaciones del diario 'El Universal'.

Sus palabras han tenido lugar después de que Pompeo señalara desde el estado fronterizo de Roraima que la misión de Estados Unidos es "asegurar la democracia" en Venezuela. Actualmente el jefe de la diplomacia estadounidense se encuentra realizando una gira por Latinoamérica con el objetivo de aumentar la presión sobre el dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Sin embargo, sus palabras se han topado con las críticas de numerosos políticos y parlamentarios brasileños, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Maia, que han calificado sus comentarios como un "ataque" y "una falta de respeto" a la soberanía de Brasil. Lula de Silva ha sido aliado entrañable de la dictadura en Venezuela desde los tiempos del fallecido Hugo Chávez.

Pompeo, por su parte, se ha defendido y ha asegurado que las críticas vertidas en su contra se basan en "informaciones insuficientes" y "malas interpretaciones". Brasil es el tercer país que visita Pompeo en la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos.

Allí se ha reunido con el ministro de Exteriores brasileño, Ernesto Araújo, donde han mantenido un encuentro a puerta cerrada sobre economía y política.

Cabe recordar que Venezuela está sumergida en una profunda crisis, luego que en 2018 Maduro celebrara unas elecciones consideradas fraudulentas no solo para la oposición en Venezuela, sino para la comunidad internacional. En 2019, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela haciendo uso de varios decretos de las Constitución Nacional asumió el cargo como presidente encargado de Venezuela, al considerar que las elecciones del chavismo fueron amañadas. Inmediatamente fue respaldado por EEUU y hasta el momento cuenta con más de 50 países que lo reconocen. El régimen ha organizado unas elecciones para el próximo mes de diciembre, pero no ha ofrecido garantías de transparencias. Por lo que la oposición no participará. La semana pasada las Naciones Unidas reveló un informe en el que acusa a Nicolás Maduro y a los más altos cargos de cometer crímenes de lesa humanidad, como tortura, tratos crueles y degradantes, hasta violaciones sexuales.