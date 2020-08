Entre 2010 y 2018 la petrolera venezolana derramó al menos 866.000 barriles de petróleo al medio ambiente, según un reporte del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA).

Una revisión de los Informes de Gestión de PDVSA entre 2010 y 2016 hecha por DIARIO LAS AMÉRICAS revela que lo ocurrido ahora se presenta como el mayor vertido de petróleo sobre el mar en costas venezolanas en 20 años, una crisis que ha estado bajo perfil por el silencio gubernamental y la estricta cuarentena por el coronavirus.

La contaminación del río Guarapiche, en el estado Monagas, en el Oriente del país, el 4 de febrero de 2012, al que cayeron unos 50.000 barriles de petróleo, afectó más de 75 kilómetros de manglares y mantuvo durante varias semanas a las poblaciones sin acceso a agua potable.

https://twitter.com/RRamirezVE/status/1295682644517191682 #18Ago El derrame de petróleo de la #REFINERÍA El Palito sigue desplazándose y afectando al #ParqueNacionalMorrocoy mientras #PDVSA como si no fuera con ella. Negligencia criminal. No hacen nada ¿Por qué? Te lo explico en mi #BoletinPetrolero Semanal https://t.co/hUHbNDIMUH pic.twitter.com/gxFXQAB2JL — Rafael Ramírez (@RRamirezVE) August 18, 2020

Los primeros datos técnicos de esta nueva tragedia fueron provistos de forma independiente por el profesor Eduardo Klein, del Laboratorio de Sensores Remotos de la Universidad Simón Bolívar en Caracas.

Según el experto, al comienzo del derrame la mancha tenía un área poligonal de 33.20 millas cuadradas. Para el 31 de julio, con un radio de afectación que ya abarcaba dos estados, la mancha alcanzó una superficie de 135 millas.

“Hubo un derrame catastrófico en febrero de 1997 del carguero de bandera griega Nissos Amorgos en el canal de salida del Lago de Maracaibo. En esa oportunidad el tanquero derramó aproximadamente 25.000 barriles de crudo que afectó casi 50 kilómetros de costa produjo la muerte de un estimado de 7.5 millones de moluscos”, recuerda Klein sobre las tragedias petroleras en Venezuela.

La zona afectada en este momento es Golfo Triste (estados Carabobo y Falcón) cuya diversidad en ecosistemas tropicales como manglares, arrecifes coralinos y pastos marinos, son de alta fragilidad ambiental, explicaba Deborah Bigio, directora ejecutiva de FUDENA, una organización venezolana que desde 1975 se dedica a la conservación de la naturaleza.

“Las ostras crecen pegadas a los manglares y son clave en el equilibrio marino para otras especies, si los manglares tienen petróleo, puedes imaginar los daños”, advirtió Bigio, ilustrando la magnitud de la tragedia.

maduro monstruo ilustracion fernando pinilla.jpg El monstruo del régimen chavista mantiene silencio sobre este otro ecocidio. ILUSTRACIÓN FERNANDO PINILLA

“No podemos decir ahora mismo qué está afectado concretamente. Hay que hacer una evaluación del área, obtener porcentajes, ver como fue el daño. Incluso, conocer el agente contaminante. No sabemos ni siquiera si es petróleo o algo más. Tras conocer eso se podrán tomar las medidas”.

Fue la preocupación de los pobladores cercanos al Parque Nacional Morrocoy (estado Falcon, en el occidente del país), donde los residuos de chapapote se asentaron los primeros días de agosto, lo que disparó las alarmas que ahora mantiene a grupos ambientalistas, voluntarios, investigadores y dirigentes de oposición exigiendo respuesta para los daños de una región de Venezuela atesorada por sus playas, islas y vida silvestre.

El derrame se produjo a partir del 22 de julio producto de la fuga de algún hidrocarburo de la refinería El Palito, dice el informe técnico que el profesor Klein elaboró dando seguimiento a imágenes satelitales que observaron la zona de Golfo Triste impactada por la marea negra.

Para el investigador considerando un espesor promedio de esa mancha de 0.5mm se estima que el derrame observado es de 26.730 barriles. No obstante, resaltó que las estimaciones del espesor de una mancha petróleo en agua es extremadamente difícil de calcular, por lo que la cifra puede variar.

Los expertos advierten que parte de las áreas afectadas que albergan Golfo Triste están protegidas por convenios internacionales como el Convenio de Ramsar, del que Venezuela es signatario. Esto obligaría al gobierno a actuar conforme a la ley internacional ya que el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, en Falcón, corre el riesgo de quedar afectado por el derrame.

Estudio profundo

“El 19 de julio se encuentra una foto clara del área (refinería El Palito) sin evidencias de hidrocarburos. Para 22 de julio las capturas dejan ver una evidente mancha que por sus características espectrales y morfológicas se corresponde con un derrame de hidrocarburo medio”, informó Klein en el estudio presentado ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, bajo control de la oposición.

Klein es un prominente investigador venezolano cuya comunidad científica y ambientalista en Venezuela reconoce su labor durante años. Por ello, para los expertos su aporte ha sido clave ante el silencio oficial del gobierno de Nicolás Maduro.

Más allá de que PDVSA, el Ministerio de Ecosocialismo y el Instituto de Parques venezolano se dedicaran a recoger el vertido dos semanas después del derrame, el problema ahora es conocer cómo se originó y las consecuencias de fondo.

“He estado siguiendo en detalle el derrame desde sus inicios y aparentemente la mancha original ya se ha dispersado y no es visible en imágenes satelitales recientes”, dijo Klein a Diario Las Américas.

Para Deborah Bigio, la experta de FUDENA, “los derrames se convierten en desastre cuando no los contienes, si los protocolos de seguridad se siguen, no es complicado el trabajo. Lo que preocupa es que Pdvsa no ha ofrecido explicación, y lo que más inquietante: no sabemos qué contiene ese derrame con exactitud”.

La costa de Venezuela da hacia el mar Caribe y la línea que conecta a los estados Carabobo y Falcon van hacia el sentido este-oeste hasta que llegar a un punto en el que cambia al sentido sur norte, donde está Falcón. En esa zona confluye un amplio mundo y submundo animal y de vegetación que, como en toda tragedia medioambiental, queda en riesgo durante años.

Devastada por una crisis económica y social, y ahora una estricta cuarentena impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro con el fin de evitar la propagación del coronavirus, esta tragedia ecológica sobre uno de los paraísos naturales de Venezuela evidencia el deterioro de la industria energética nacional que por años fue el tanque de millones de dólares para esta nación rica en petróleo.

La reportera Elkis Bejarano contribuyó con este reporte, elaborado en colaboración con el proyecto de investigaciones periodísticas ITEMP.

