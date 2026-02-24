martes 24  de  febrero 2026
CORRUPCIÓN

Suiza revela que asciende a 880 millones de dólares activos del régimen chavista bajo bloqueo

La Cancillería confirmó que la medida en vigor desde enero recae en el depuesto Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, allegados y exministros

Fotografía publicada por la Presidencia venezolana que muestra al dictador venezolano Nicolás Maduro (izq.) y su esposa, Cilia Flores, desembarcando del avión al aterrizar en Brasilia el 28 de mayo de 2023.&nbsp;

Zurimar CAMPOS / Presidencia de Venezuela / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GINEBRA.- El gobierno de Suiza informó que los activos que tiene bajo bloqueo del régimen de Venezuela ascienden a 880 millones de dólares (687 millones de francos suizos) que provendrían del blanqueo de capitales. Por primera vez se reveló la cifra de los fondos provenientes del país suramericano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores suizo precisó que la medida, en vigor desde el 5 de enero pasado, es “preventiva”, pues busca impedir la fuga de fondos provenientes del lavado de dinero.

"Se trata de un bloqueo preventivo. Busca impedir una fuga de capitales y permite la cooperación judicial entre Venezuela y Suiza”, señaló la cancillería a una agencia de noticias.

La medida recayó sobre el depuesto Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, allegados y exministros, pero el despacho suizo precisó que “ningún miembro del gobierno actual está en la lista".

Bloqueo por blanqueo de capitales

Según la información oficial, intermediarios financieros de Suiza han reportado a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales, hasta la fecha, un total de 687 millones de francos suizos en relación con esta orden, sin especificar los nombres de los titulares de los activos.

Sin embargo, el reporte de la organización Transparencia Venezuela en el exilio, difundido en enero pasado, indicó que unas 36 personas vinculadas al chavismo, además de Maduro, están incluidos en el bloqueo acordado por el Consejo Federal de Suiza, por cuatro años.

Entre ellos se mencionó a Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, dueños de la televisora Globovisión en la actualidad, y Alejandro Andrade, extesorero de Chávez investigado también en EEUU “por recibir más de 1,000 millones en sobornos de Gorrín para facilitarles operaciones cambiarias favorables”, según el reporte de la organización que investiga la corrupción.

Averiguación por blanqueo

La congelación de activos se ajusta a las sanciones vigentes desde 2018, cuando Suiza se unió a las sanciones de la Unión Europea contra altos funcionarios del régimen de Venezuela.

Cerca de dos tercios de los activos fueron congelados en virtud de las sanciones existentes, aproximadamente 309 millones de dólares por el reglamento del 5 de enero.

El bloqueo de activos en general permite que las autoridades judiciales de los Estados implicados le envíen una solicitud de asistencia judicial en el marco de investigaciones penales, e iniciar las averiguaciones orientadas a demostrar el origen ilícito de fondos.

FUENTE: Información AFP, Redacción DLA

