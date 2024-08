"Venezuela está secuestrada por una organización criminal", denuncia periodista argentina

VENEZUELA María Corina Machado: No vamos a negociar resultados, ni aceptamos poder compartido con Maduro

La perodista argentina destacó que durante los comicios presidenciales, en los que habría resultado electo el opositor Edmundo González Urrutia, según las actas escrutadas que la oposición logró digitalizar, los ciudadanos vulnerables pusieron fin a la "lógica perversa de las dádivas, la manipulación y la reducción a la supervivencia" que los tenía sometidos.

"Lo que sucedió en Venezuela el 28 de julio del lado del chavismo, es la consagración de un fraude, de un robo y del secuestro que ya venía dándose desde hace algunos años", aseveró.

Una "revolución de dignidad" en Venezuela

A su juicio, los venezolanos protagonizan actualmente "una revolución de dignidad", que se presenta como un "acto reivindicativo" para eliminar al chavismo, que ha sumido al país en las miseria tras 25 años en el poder, "el copyright de la venezolanidad".

Amosoro consideró que Venezuela no puede ser equiparada con el "proyecto de hambre y represión" que representa el chavismo y que ha causado el desplazamiento forzado de casi ocho millones de venezolanos, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados.

"Es un exilio de prácticamente ocho millones de personas que resulta de un proyecto de hambre y represión. Eso es el chavismo, un proyecto de hambre y represión que ha secuestrado Venezuela", subrayó.

Voluntad de cambio

Tras recorrer Caracas de "punta a punta", la periodista pudo constatar la voluntad de cambio que expresaban todos los ciudadanos, inlcusos aquellos que en algún momento sintieron "cierta lealtad" con el chavismo, "por alguna u otra razón de su historia personal o familiar".

"En Venezuela te duele respirar hoy. Es un dolor tan grande porque no puede ser que en Venezuela, donde he respirado el aire más lindo del mundo, he visto la naturaleza más preciosa del mundo y el pueblo más cariñoso y generoso del mundo, esté pasando esto", lamentó.

Al provenir de una famiia en la que se hablaba del "renacer democrático del 83", que vivió Argentina en 1983 tras poner fin a la dictadura denominada Proceso de Reorganización Nacional, encabezada por Reynaldo Benito Antonio Bignone, Amoroso esperaba un escenario similar para Venezuela.

"Una parte de mí estaba peleada con la profesional en mí, porque mi periodista me decía tenés que ser escéptica, es difícil que esto se dé, fíjate todo lo que hicieron, es probable que terminen llevando adelante un fraude; pero una parte de mí soñaba con contar ese renacer para los venezolanos", aseveró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EmmaRincon/status/1822823070073012559?t=bTt1yBvcnLAXxNXxqGx0WA&s=19&partner=&hide_thread=false La corresponsal de TN en Argentina: "Venezuela está secuestrada por una organización criminal que ha secuestrado las instituciones del país... No se pueden entender las dimensiones del hambre que ves en Venezuela, 8 millones tuvieron que abandonar el país, es un desplazamiento… pic.twitter.com/kvsbhJpzmr — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 12, 2024

FUENTE: Con información de redes sociales