Sus "iguales o peores"; solo dictaduras y regímenes autoritarios reconocen "triunfo" de Maduro

CARACAS.- Comunistas, socialistas, dictaduras y regímenes autoritarios. Sus “iguales o sus peores”, son los que han felicitado al dictador Nicolás Maduro p or su “triunfo” en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que el poder electoral a su servicio le atribuye, pese a que las actas escrutadas, digitalizadas por la oposición, demuestran la victoria del opositor Edmundo González Urrutia .

Le siguió la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, que desde 2018 suma al menos 355 muertos, 2.000 heridos, más de 2.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos, entre ellos miembros de la Iglesia católica, y el cierre de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con organismos de derechos humanos.

Apoyo entre dictaduras

Le siguieron Honduras y Bolivia, gobiernos que han sido calificados por el Interamerican Institute for Democracy, con sede en Miami, como “paradictadoriales”. Ambos, miembros del Foro de São Paulo.

Rusia, China e Irán, considerados como enemigos de Estados Unidos y Occidente, también se sumaron al reconocimiento a la tiranía venezolana, de la que han sido “grandes aliados” en los últimos años, mientras crece su avance en la región.

También se alinean con Maduro San Vicente y las Granadinas, cuyo primer ministro está en el poder desde 2001; Bielorrusia, con el comunista Aleksandr Lukashenko al frente desde 1994, y la autocráta República de Serbia. Además, del régimen autoritario de Siria, Palestina y la República Socialista de Vietnam, y la poco reconocida República Saharaui. “Parece una reunión del salón de la injusticia”, señaló el periodista y director de la ONG Redes Ayuda, Melanio Escobar.

“La democracia está de nuestro lado”

Igualmente, se suman países africanos como Guinea Bisáu, Namibia, Sudán, Mozambique, Uzbekistán, Zimbabue, Santo Tomé y Príncipe, y Guinea Ecuatorial, cuyo dictador, Teodoro Obiang Nguema, tiene 45 años en el poder.

Escobar instó a los ciudadanos, a través de un video publicado en sus redes sociales, a no creer en el “discurso de falsa victoria”, que promueve el régimen chavista en sus redes sociales. “A ellos solo los apoyan sus iguales o sus peores. No olvides que la democracia está de nuestro lado y lo prueban las actas, que no son de la oposición, son las actas impresas por las máquinas del CNE”, aseveró.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), a servicio de la dictadura, proclamó ganador a Maduro sin que, hasta la fecha, haya presentado los resultados electorales. Mientras, la oposición venezolano digitalizó las actas de votación escrutadas, enviadas por testigos y miembros de mesa, que dan como ganador a Edmundo González Urrutia con una ventaja de más de cuatro millones de votos por encima del dictador. “Ellos también las tienen, por eso no las muestran. Porque ellos se saben perdedores”, subrayó.

FUENTE: Con información de redes sociales