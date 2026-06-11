jueves 11  de  junio 2026
ECONOMÍA

Venezuela otorga a la Shell licencia para la exploración y explotación de campo de gas

Delcy Rodríguez celebró la alianza de Venezuela con "una de las empresas más importantes en el mundo", en referencia a la británica Shell

Una valla indica el precio de la gasolina regular en una estación de Shell.

Una valla indica el precio de la gasolina regular en una estación de Shell.

STEFANI REYNOLDS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Venezuela otorgó este jueves a la británica Shell una licencia para el desarrollo de una primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran, que cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago, informó el gobierno interino.

la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó un acto en el que también se suscribieron varios acuerdos para el "desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Pirital de la división Punta de Mata", en el estado de Monagas, al este del país.

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Rodríguez explicó, en el Palacio de Miraflores (sede del ejecutivo venezolano), que la licencia permitirá un "aprovechamiento adecuado del gas para la exportación" de este recurso.

La mandataria interina, quien asumió el cargo tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, calificó el otorgamiento como un "paso histórico" debido a que el campo transfronterizo "estuvo sin desarrollo" durante 23 años. Celebró la alianza con "una de las empresas más importantes en el mundo", en referencia a Shell.

El presidente de Exploración y Producción de Shell, Peter Costello, dijo que estas firmas representan "un logro maravilloso" tanto para Venezuela como para la transnacional.

"Estoy ansioso de trabajar juntos para ver lo que podemos lograr juntos en beneficio de Venezuela y de Shell y estoy muy emocionado con esta oportunidad y ansío seguir trabajando juntos", afirmó durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por su parte, la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, señaló que se firmaron "las primeras órdenes de servicio y órdenes de compra que se van a materializar en el corto plazo" en barriles "en superficie" con el desarrollo de esos yacimientos de petróleo y gas ubicados en Monagas.

Inspección de PDVSA y Shell

Más temprano, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó de una inspección junto con autoridades de Shell en las instalaciones de un importante complejo de distribución y recepción de gas en Monagas, para evaluar el fortalecimiento de la infraestructura y la producción.

Tras la aprobación, en enero pasado, de una reforma a la Ley de Hidrocarburos que allanó el camino para la llegada de inversionistas privados y extranjeros bajo el amparo de Estados Unidos, Rodríguez firmó acuerdos con Shell en Caracas durante un encuentro al que asistió el secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum.

Entre los convenios se incluyó una alianza "técnico-financiera" para desarrollar una de las divisiones de PDVSA.

El pasado 12 de marzo, el director ejecutivo de la empresa venezolana Vepica, Juan Nutt, dijo a EFE que la compañía alcanzó un acuerdo con Shell para el desarrollo de campos de petróleo y de gas en el país suramericano.

FUENTE: Con información de EFE

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