martes 9  de  junio 2026
CORRUPCIÓN

Nuevos hallazgos vinculan a Delcy Rodríguez con de la red de José Luis Rodríguez Zapatero en España

La Policía Nacional encontró chats de la actual jefa encargada de Venezuela con un abogado relacionado con la trama de blanqueo, durante registro a una vivienda

Delcy Rodríguez, entonces canciller de Venezuela y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un pasillo de la OEA en Washington el 21 de junio de 2016&nbsp;

Delcy Rodríguez, entonces canciller de Venezuela y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un pasillo de la OEA en Washington el 21 de junio de 2016 

Cortesía OEA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- En el marco del proceso sobre Plus Ultra que adelanta la justicia de España, la Policía Nacional localizó conversaciones por chat que relacionan a Delcy Rodríguez, actual jefa encargada de Venezuela, con la red bajo investigación por blanqueo de fondos bajo control del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, para el reflote de la aerolínea.

Un grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía hizo el hallazgo durante el registro de la vivienda de un abogado español al que se identifica como Miguel P. J, uno de los implicados junto a varios venezolanos, según un acta la fiscal Elena Lorente citada por un medio español, se informó.

Lee además
José Luis Rodríguez Zapatero intensificó su relación con el régimen de Maduro en 2023 
CORRUPCIÓN

Rodríguez Zapatero se sirvió de alianzas ilícitas  en Venezuela para hacer millones
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).   ARCHIVO  
CORRUPCIÓN

Caso Zapatero: Juez pide a EEUU revisar celular de ejecutivo de Plus Ultra

En el móvil intervenido, propiedad del abogado, en el procedimiento dirigido por el juez de instrucción número 1, Francisco de Jorge, también se hallaron contactos con personas e identificadas como "Danilo-España", "Felipe Baca", "Rodolfo Reyes", "Armando Capriles", además de Rodríguez, los cuales se consideran elementos de interés para la investigación.

Miguel P. J también aparece en las conversaciones como la persona que entregó al expresidente español costosas botellas de vino por orden del inversionista venezolano Danilo Alfonso Díaz Granados Manglano, también investigado.

La información reportada no precisa la fecha de las conversaciones.

Delcy Rodríguez en la trama

Según la publicación, el abogado que también posee la nacionalidad dominicana, mantenía contactos con Rodríguez desde 2013, cuando la conoció en París y era ministra de Comunicación e Información, su primer alto cargo en el régimen chavista.

Luego Rodríguez fue canciller, ministra de varios despachos y vicepresidente designada por Nicolás Maduro.

Un informe de la UDEF señala también que Rodríguez tuvo contactos con Julio Martínez Martínez, operador de Rodríguez Zapatero en la red de personas y empresas señaladas de blanqueo, en diciembre de 2020.

En esta fecha, según el reporte, el implicado y ahora detenido creo una sociedad mercantil, con sede en las Islas Vírgenes Británicas catalogadas de paraíso fiscal, con la que negoció en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) lotes de oro con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), adscrito al ministerio de Economía y Finanzas, a cargo de Rodríguez.

Se informó que la firma financiera Boreal Capital Management de EEUU bloqueó 653.874 dólares a la sociedad mercantil que formaría parte de la trama liderada por Rodríguez Zapatero, según se desprende de un escrito dirigido al juez instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama.

Rodríguez Zapatero fue citado por el juez Calama para que comparezca los días 17 y 18 de junio y declare sobre los hechos que a los que se vinculan.

FUENTE: Con información de elperiodico.com; abc.es

Temas
Te puede interesar

Consejo Superior de la Democracia Cristiana exige elecciones presidenciales en Venezuela

Turquía recibe a Delcy Rodríguez con el fin de "ampliar sus intereses en Venezuela", país bajo la tutela de EEUU

Manifiesto de Panamá, propuesta de negociación responsable 

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los trabajadores revisan sus teléfonos celulares después de un temblor causado por un terremoto de magnitud 6,5 en La Habana, el 8 de junio de 2026.
SISMO

Terremoto de 6.1 sacude región occidental de Cuba y se siente con fuerza en ciudades de Florida

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.
MIGRACIÓN

EEUU busca revocar la ciudadanía estadounidense a hija de narcotraficante colombiano por "fraude"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Guerra

Trump afirma que EEUU podría declarar la "victoria total" sobre Irán "en las próximas dos semanas"

Un oficial de ICE lee un documento.
Expulsión

EEUU inicia acciones legales para revocar la ciudadanía y deportar a acusados de "fraude migratorio"

Vista parcial del MetroRail, acercándose a la estación Brickell.
PRECAUCIÓN

Sismo cerca de Cuba se siente en Miami-Dade; autoridades monitorean instalaciones

Te puede interesar

Don Gaetz es senador republicano de Florida por el Distrito 1. 
PROTEGER EL BOLSILLO

"Usted no debería pagar un alquiler al gobierno por su casa", dice senador de Florida sobre reforma fiscal

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El astronauta de la NASA Randy Bresnik , comandante; el astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Luca Parmitano , piloto; el astronauta de la NASA Andre Douglas , especialista de la misión y el astronauta de la NASA Frank Rubio , especialista de la misión. 
ESPACIO

La NASA anuncia nombres de los astronautas de Artemis III

La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro desde diciembre de 2025.
TENDENCIA AL ALZA

Ventas de viviendas usadas en EEUU repuntan en mayo

Empleadas en una fábrica de procesamiento de productos alimentarios.
MERCADO LABORAL

Solicitudes de desempleo bajan por tercera semana en Florida y se alinean con la tendencia nacional

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).   ARCHIVO  
CORRUPCIÓN

Caso Zapatero: Juez pide a EEUU revisar celular de ejecutivo de Plus Ultra