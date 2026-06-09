Nuevos hallazgos vinculan a Delcy Rodríguez con de la red de José Luis Rodríguez Zapatero en España

Delcy Rodríguez, entonces canciller de Venezuela y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un pasillo de la OEA en Washington el 21 de junio de 2016

MADRID. - En el marco del proceso sobre Plus Ultra que adelanta la justicia de España , la Policía Nacional localizó conversaciones por chat que relacionan a Delcy Rodríguez , actual jefa encargada de Venezuela, con la red bajo investigación por blanqueo de fondos bajo control del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero , para el reflote de la aerolínea.

Un grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía hizo el hallazgo durante el registro de la vivienda de un abogado español al que se identifica como Miguel P. J, uno de los implicados junto a varios venezolanos, según un acta la fiscal Elena Lorente citada por un medio español, se informó.

En el móvil intervenido, propiedad del abogado, en el procedimiento dirigido por el juez de instrucción número 1, Francisco de Jorge, también se hallaron contactos con personas e identificadas como "Danilo-España", "Felipe Baca", "Rodolfo Reyes", "Armando Capriles", además de Rodríguez, los cuales se consideran elementos de interés para la investigación.

Miguel P. J también aparece en las conversaciones como la persona que entregó al expresidente español costosas botellas de vino por orden del inversionista venezolano Danilo Alfonso Díaz Granados Manglano, también investigado.

La información reportada no precisa la fecha de las conversaciones.

Delcy Rodríguez en la trama

Según la publicación, el abogado que también posee la nacionalidad dominicana, mantenía contactos con Rodríguez desde 2013, cuando la conoció en París y era ministra de Comunicación e Información, su primer alto cargo en el régimen chavista.

Luego Rodríguez fue canciller, ministra de varios despachos y vicepresidente designada por Nicolás Maduro.

Un informe de la UDEF señala también que Rodríguez tuvo contactos con Julio Martínez Martínez, operador de Rodríguez Zapatero en la red de personas y empresas señaladas de blanqueo, en diciembre de 2020.

En esta fecha, según el reporte, el implicado y ahora detenido creo una sociedad mercantil, con sede en las Islas Vírgenes Británicas catalogadas de paraíso fiscal, con la que negoció en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) lotes de oro con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), adscrito al ministerio de Economía y Finanzas, a cargo de Rodríguez.

Se informó que la firma financiera Boreal Capital Management de EEUU bloqueó 653.874 dólares a la sociedad mercantil que formaría parte de la trama liderada por Rodríguez Zapatero, según se desprende de un escrito dirigido al juez instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama.

Rodríguez Zapatero fue citado por el juez Calama para que comparezca los días 17 y 18 de junio y declare sobre los hechos que a los que se vinculan.

FUENTE: Con información de elperiodico.com; abc.es