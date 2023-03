Venezuela pierden millones por negocios opacos de PDVSA

La purga comenzó este mes cuando las autoridades arrestaron a 21 personas, entre ellos directivos de empresas, altos funcionarios y un legislador, como parte de una investigación de pagos faltantes por envíos de petróleo.

La corrupción ha sido desde hace muchos años una plaga en Venezuela -el país miembro de la OPEP fue el cuarto más corrupto del mundo en la lista más reciente de Transparencia Internacional-, aunque los poderosos rara vez son llamados a rendir cuentas.

Y cuando se realizan arrestos de gran repercusión, los venezolanos tienden a verlos como el resultado de forcejeos tras las bambalinas entre los pesos pesados del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), no una impartición imparcial de justicia en un país donde la mayoría de las instituciones carecen de independencia.

Una cultura arraigada de corrupción y la naturaleza opaca inherente al negocio del crudo elevan el delito a niveles inéditos.

“Son dos cosas que se juntan en este momento”, explica Francisco Monaldi, un economista venezolano que encabeza el programa de estudios sobre energía latinoamericana en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice. “Sería muy difícil incluso para un régimen mucho menos corrupto aplicar los controles necesarios”, enfatiza.

El escándalo, cuyas consecuencias se prolongan, ya ha derribado a un importante agente de poder: Tareck El Aissami, el zar del petróleo. Renunció tras el arresto de -entre otros- un estrecho socio suyo, Joselit Ramírez, que era el regulador de la criptomoneda en el país. Estados Unidos ya consideraba a ambos prófugos de la justicia.

Maduro y Tareck El Aissami / AFP El dictador Nicolás Maduro y Tareck El Aissami. AFP

Aunque las autoridades venezolanas no han mencionado a El Aissami entre los blancos de la investigación, la mayoría de las transacciones furtivas en PDVSA ocurrieron bajo su mando y mientras Asdrúbal Chávez, primo del difunto presidente Hugo Chávez era presidente de la empresa.

Documentos internos de PDVSA revelan que hasta agosto de 2020 se le debían a la petrolera estatal 10.100 millones de dólares, siendo los deudores 90 compañías comerciales poco conocidas que han surgido como grandes compradoras de crudo venezolano desde que Estados Unidos impuso sanciones económicas en una campaña para derribar al dictador Nicolás Maduro.

A Venezuela se le deben otros 13.300 millones de dólares correspondientes a 241 embarques en buques cisterna como resultado de una maniobra contable de PDVSA que reasignó la responsabilidad de cobro de facturas impagas directamente al régimen de Maduro en lugar de regalías en metálico. Esta cifra supera la de todas las reservas en moneda extranjera en el banco central venezolano.

Todos los cargamentos de petróleo se vendieron en consignación y con grandes descuentos debido a las sanciones, que han espantado a los negociantes más tradicionales.

venezuela petroleo- ap Chevron ha operado en Venezuela por casi un siglo. Actualmente participa en cuatro empresas junto a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela PDVSA. AP/Leslie Mazoch

Intermediarios opacos

PDVSA empezó a recurrir más que nunca a los intermediarios en 2020, cuando el gobierno de Donald Trump amplió las sanciones con la amenaza de excluir de la economía estadounidense a cualquier individuo o empresa, independientemente de su nacionalidad o sede, que tuviera negocios con el régimen de Maduro.

Con estas sanciones, combinadas con la caída global de la demanda de petróleo provocada por la pandemia, la producción a mediados de ese año se redujo a 350.000 barriles diarios, el 10 % de lo que se producía cuando Chávez asumió en 1999.

Para vender lo poco que se produce, Maduro, con ayuda de los aliados Rusia e Irán -también bajo sanciones estadounidenses- recurrió a una red compleja de intermediarios. La mayoría son empresas fachada, registradas en jurisdicciones conocidas por conservar el secreto. Los compradores envían los llamados buques cisterna fantasmas, que ocultan su ubicación y entregan su carga valiosa en medio del océano antes de llegar a destino.

Para evitar los bancos occidentales, Venezuela empezó a aceptar pagos en rublos rusos, bienes en trueque o criptomoneda, pero no todos pagaban.

En la lista de deudores figura Walker International, que debe a PDVSA unos 77 millones de dólares, según los documentos. La empresa está registrada en Emiratos Árabes Unidos y su dirección en Venezuela es una casa modesta al pie de las montañas que separan a Caracas del Caribe.

El dueño de la casa, Andrés Muzo, se declaró escandalizado de que su domicilio hubiera quedado atrapado en un caso de corrupción internacional.

Al ver su dirección registrada como empresa en Dubái, descubiertos por el sitio noticioso venezolano Armando.info, Muzo meneó la cabeza y dijo que le preguntaría a la gente que alquila su garaje adyacente para un negocio de cambio de aceite.

"No sabemos nada", aseguró.

El intermediario más endeudado es M and Y Trading Co, registrada en Hong Kong en 2020. Debe a PDVSA más de 1.200 millones de dólares, según los documentos internos, que alguien al tanto de las transacciones facilitó a la AP a condición de no ser identificado.

Otro vendedor preferido fue United Petroleo Corp, registrado en Panamá en 2021 y que debe más de 468 millones de dólares. Una de las cargas de United -un embarque de 600.000 barriles en septiembre- está en el centro de una controversia en la isla holandesa de Curaçao, donde se almacena crudo venezolano en instalaciones vinculadas con inversionistas estadounidenses, posiblemente en desafío de sanciones.

Otro de los socios de PDVSA era Treseus International. Esta correduría de materias primas, que no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios, está dirigida por Juan Fernando Serrano, un español acusado el año pasado de lavado de dinero en una corte federal en Manhattan por asociación para contrabandear petróleo en beneficio de rusos ricos.

"Las arcas están vacías y el país entra en un año electoral en el que Maduro quiere enviar un mensaje de que Venezuela ha vuelto a encarrilarse”, señala Geoff Ramsey, del instituto de investigaciones Atlantic Council. “Cuanto más claro resulte que la economía está en dificultades graves, más buscará Maduro a gente para echarle la culpa”, señaló.

Maduro debe irse

Pedro Mario Burelli, quien integrara la junta directiva de PDVSA hasta 1998, condenó los hechos de corrupción en la petrolera estatal y pidió a los venezolanos "poner a un lado el perverso juego de jugar DEMOCRACIA con quienes tienen todo el dinero del mundo, robado a TODOS los Venezolanos, para comprar candidatos, voluntades, maquinas para disque contar votos y aplaudidores de oficio en este y otros continentes".

En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Burelli alertó que la crisis actual en PDVSA "devela un pedazo muy pequeño" del "desfalco más grande en la historia del mundo moderno".

"Entiendan que aquí no está incluido lo que hacen con el oro, los diamantes, el coltan y otros minerales. El dinero de esas ‘exportaciones’ tampoco pasa por el Banco Central o la Tesorería Nacional. Tampoco llega al siempre mentado, y siempre ignorado y burlado, pueblo", indicó.

Y agregó: "conste que no incluye las fortunas que construyen con una infraestructura de fabricación de cocaína que incluye más de 22 laboratorios modernos distribuidos por todo el país y protegidos por el aparato de seguridad del Estado. Cada jerarca tiene un ‘bloque’, o una participación, de un negocio que vende toneladas semanales a múltiples cárteles internacionales. Tampoco incluye las ganancias por lavado de dinero que se realizan en Venezuela y en otros países ‘amigos’, para organizaciones crimínales internacionales y para Boli grandes, chicos y 'enchufados' de todo tipo que ahora, temiendo el brazo largo de la justicia internacional, optaron construir sus jaulas doradas, sus burbujas de lujuria, en Venezuela".

Concluyó que "la única salida para Venezuela comienza con forzar la salida de Maduro y el resto de su enjambre criminal".

"No es tarea fácil, de hecho podría ser ya muy tarde o imposible, pero les aseguro que aplaudir, vender, soportar, normalizar y disfrutar burbujas crimínales es tarea de CÓMPLICES", finalizó.

Embed VENEZUELA | LLEGÓ LA HORA DE BAJAR EL TELÓN



Los Venezolanos tenemos dos opciones:



1. Bajar el telón de este ruin show que ha sido la mal llamada Revolución [¿Robolución? ¿Involución? ¿Implosión?] Bolivariana.



2. Seguir con el cuento del optimismo y la normalización a ver… https://t.co/nafjz5O16z pic.twitter.com/1NsdbPJnYL — Pedro Mario Burelli (@pburelli) March 22, 2023

