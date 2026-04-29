Delcy Rodríguez: "Insólito que Guyana critique uso del mapa de Venezuela con el Esequibo"

CARACAS . La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de “insólito” que Guyana critique el uso oficial del mapa de Venezuela que incluye el territorio Esequibo, actualmente en litigio en la Corte Internacional de Justicia .

Rodríguez hizo la afirmación en un acto que se realizó en el estado Carabobo (centro de Venezuela) de acuerdo con la información difundida por la cadena Telesur.

Con ello agrega más tensión entre Guyana y el país caribeño que mantiene un litigio por la zona del Esequibo.

Reivindicó los derechos de los venezolanos sobre la zona, en reclamación, los cuales considera "históricos e irrefutables"; además de "fundamentados en la legalidad del Acuerdo de Ginebra de 1966".

La jefa interina en Venezuela con sus palabras hizo referencia a declaraciones del presidente de Guyana, Irfaan Ali, quien criticó el uso por parte de Rodríguez de un broche en el cual se vislumbra el mapa de Venezuela con la región del Esequibo, que ocupa dos tercios del territorio guyanés y que reclama Caracas.

"Provocación"

Ali ha señalado que: "No se trata únicamente de una cuestión simbólica” sino de “una afirmación calculada y provocadora de una reclamación que Guyana ha rechazado de forma sistemática y legítima, y que se encuentra en manos de la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva”.

Guyana considera que el territorio fue adquirido por Reino Unido a través de un acuerdo con Países Bajos en 1814 y que Venezuela tiene que aceptar las fronteras marcadas en el Laudo Arbitral de París de 1899.

En 2018, en medio de uno estos altibajos que ha tenido la disputa, Guyana reclamó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, el principal órgano judicial de Naciones Unidas, que mediara en el conflicto con base en laudo de París, el cual no es reconocido por Venezuela.

Sin embargo, Venezuela no acepta la mediación de la CIJ y solo reconoce como válido el Acuerdo de Ginebra de 1966.

La CIJ que declaró que si tenía competencia para dirimir el litigio territorial entre los dos países suramericanos convocó audiencias entre el 4 y 11 de mayor para determinar la validez o no del laudo de 1899 que fijó la frontera entre la entonces Guayana Británica y Venezuela.

Las audiencias previstas para el próximo mes estarán centradas en el examen del fondo del litigio, un paso hacia una futura decisión definitiva del tribunal sobre uno de los conflictos territoriales más prolongados de América del Sur.

FUENTE: con información de Europa Press