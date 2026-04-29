miércoles 29  de  abril 2026
LITIGIO

Delcy Rodríguez: "Insólito que Guyana critique uso del mapa de Venezuela con el Esequibo"

Irfaan Ali criticó que Rodríguez porte un broche en el que se ve el mapa de Venezuela con la región del Esequibo y afirmó que la acción es “provocadora”

Delcy Rodríguez reiteró la legalidad del Acuerdo de Ginebra. (AFP)

Delcy Rodríguez reiteró la legalidad del Acuerdo de Ginebra. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de “insólito” que Guyana critique el uso oficial del mapa de Venezuela que incluye el territorio Esequibo, actualmente en litigio en la Corte Internacional de Justicia .

Rodríguez hizo la afirmación en un acto que se realizó en el estado Carabobo (centro de Venezuela) de acuerdo con la información difundida por la cadena Telesur.

Lee además
La región de El Esequibo es la zona en disputa entre Venezuela y Guayana. (AFP)
LITIGIO TERRITORIAL

Corte Internacional de Justicia celebrará audiencias sobre laudo de 1899 entre Guyana y Venezuela
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que siguen firme en el compromiso con el proceso judicial internacional por el Esequibo.
POLÍTICA

Guyana denuncia "provocación" de Delcy Rodríguez por símbolo del Esequibo en actos oficiales

Con ello agrega más tensión entre Guyana y el país caribeño que mantiene un litigio por la zona del Esequibo.

Reivindicó los derechos de los venezolanos sobre la zona, en reclamación, los cuales considera "históricos e irrefutables"; además de "fundamentados en la legalidad del Acuerdo de Ginebra de 1966".

La jefa interina en Venezuela con sus palabras hizo referencia a declaraciones del presidente de Guyana, Irfaan Ali, quien criticó el uso por parte de Rodríguez de un broche en el cual se vislumbra el mapa de Venezuela con la región del Esequibo, que ocupa dos tercios del territorio guyanés y que reclama Caracas.

"Provocación"

Ali ha señalado que: "No se trata únicamente de una cuestión simbólica” sino de “una afirmación calculada y provocadora de una reclamación que Guyana ha rechazado de forma sistemática y legítima, y que se encuentra en manos de la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva”.

Guyana considera que el territorio fue adquirido por Reino Unido a través de un acuerdo con Países Bajos en 1814 y que Venezuela tiene que aceptar las fronteras marcadas en el Laudo Arbitral de París de 1899.

En 2018, en medio de uno estos altibajos que ha tenido la disputa, Guyana reclamó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, el principal órgano judicial de Naciones Unidas, que mediara en el conflicto con base en laudo de París, el cual no es reconocido por Venezuela.

Sin embargo, Venezuela no acepta la mediación de la CIJ y solo reconoce como válido el Acuerdo de Ginebra de 1966.

La CIJ que declaró que si tenía competencia para dirimir el litigio territorial entre los dos países suramericanos convocó audiencias entre el 4 y 11 de mayor para determinar la validez o no del laudo de 1899 que fijó la frontera entre la entonces Guayana Británica y Venezuela.

Las audiencias previstas para el próximo mes estarán centradas en el examen del fondo del litigio, un paso hacia una futura decisión definitiva del tribunal sobre uno de los conflictos territoriales más prolongados de América del Sur.

FUENTE: con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

El zoológico de narcos y tiranos

España convoca a Delcy Rodríguez a cita iberoamericana en medio de cuestionamientos

El retorno de María Corina es la puerta del cambio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

"¡Más les vale espabilar pronto!", advierte Trump a Irán ante el limbo de las negociaciones

Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.
ÚLTIMA HORA

Hallan sin vida en Georgia a camionero cubano desaparecido

El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo de EEUU en los puertos iraníes contra un barco con bandera iraní que intenta navegar hacia un puerto en Irán,
EEUU

Trump afirma que el bloqueo naval es "más efectivo" que bombardear Irán: "Están sofocados como un cerdo relleno"

Kevin Warsh, el designado para ocupar la presidencia de la Reserva federal, Fed o Banco Central.
BANCO CENTRAL

Comisión del Senado aprueba a Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
ESCÁNDALO

Empresario español señala directamente a Pedro Sánchez como el primer escalafón de "banda organizada""

Te puede interesar

El máximo cuerpo legislativo de la Florida realiza sus sesiones en Tallahassee.
POLÍTICA ESTATAL

Congreso de Florida aprueba mapa congresional de DeSantis

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo de EEUU en los puertos iraníes contra un barco con bandera iraní que intenta navegar hacia un puerto en Irán,
EEUU

Trump afirma que el bloqueo naval es "más efectivo" que bombardear Irán: "Están sofocados como un cerdo relleno"

Corte Suprema de EEUU evalúa defensa de inmigrantes ante decisiones de la administración.
JUSTICIA

Corte Suprema dicta fallo sobre la defensa de inmigrantes que podría redefinir el proceso migratorio

Un agente de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.
MERCADOS

Precio del petróleo sube frente al doble bloqueo de EEUU

Alejandro Jacomino González, camionero de origen cubano, es buscado por el FBI tras desaparecer en el trayecto de Georgia a Florida.
ÚLTIMA HORA

Hallan sin vida en Georgia a camionero cubano desaparecido