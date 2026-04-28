Guyana denuncia "provocación" de Delcy Rodríguez por símbolo del Esequibo en actos oficiales

Kaieteur, la cascada de una sola caída más grande del mundo, ubicada en Guyana, es parte del Esequibo, un área en disputa rica en petróleo de 160.000 kilómetros cuadrados administrada por Guyana, pero que en Venezuela fue objeto de un referéndum promovido por el régimen de Maduro para reclamarlo como suyo.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que siguen firme en el compromiso con el proceso judicial internacional por el Esequibo.

MIAMI.– El presidente de Guyana, Irfaan Ali, expresó este martes su rechazo ante lo que considera una señal política del régimen venezolano, luego de que Delcy Rodríguez utilizara un broche con el mapa de Venezuela que incluye el Esequibo durante recientes visitas oficiales en el Caribe.

El territorio en disputa, de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados, permanece bajo administración de Guyana, pero es reclamado por Caracas en un litigio histórico que cobra nueva relevancia tras el descubrimiento de importantes reservas petroleras en la zona.

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Rodríguez, quien asume funciones tras la salida del dictador depuesto, Nicolás Maduro, exhibe el símbolo durante encuentros diplomáticos en Granada y Barbados, lo que genera incomodidad en Georgetown y alerta en organismos regionales.

Delcy Rodriguez El presidente de Barbados, Jeffrey Bostic (izquierda), junto a Delcy Rodríguez (derecha), caminando durante una visita oficial a Bridgetown el 27 de abril de 2026. AFP

Tensión diplomática

Ali califica el hecho como “profundamente lamentable” y advierte que la utilización de símbolos oficiales en espacios multilaterales no puede servir para reforzar una reclamación territorial que sigue en disputa.

En una comunicación dirigida a la Comunidad del Caribe (Caricom), el mandatario sostiene que este tipo de acciones puede interpretarse como una forma de normalizar una controversia aún pendiente de resolución.

Guyana insiste en que el caso debe dirimirse en la Corte Internacional de Justicia, instancia ante la cual solicita que se ratifiquen las fronteras establecidas en el laudo arbitral de 1899. Venezuela, por su parte, desconoce esa decisión y defiende el Acuerdo de Ginebra de 1966 como base para una salida negociada.

El diferendo adquiere mayor relevancia en un contexto de creciente interés internacional por los recursos energéticos del área y el respaldo de Estados Unidos a la posición guyanesa frente a eventuales tensiones.

El episodio evidencia cómo incluso gestos simbólicos escalan la disputa por el Esequibo, un conflicto sin resolver que sigue marcando la agenda regional y que mantiene en alerta a la comunidad internacional ante posibles escenarios de mayor confrontación.

FUENTE: Con información de AFP