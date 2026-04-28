martes 28  de  abril 2026
POLÍTICA

Guyana denuncia "provocación" de Delcy Rodríguez por símbolo del Esequibo en actos oficiales

El presidente guyanés, Irfaan Ali, cuestionó que la cabecilla del régimen venezolano exhiba un broche con el territorio en disputa en actos políticos

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que siguen firme en el compromiso con el proceso judicial internacional por el Esequibo.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que siguen firme en el compromiso con el proceso judicial internacional por el Esequibo.

Europa Press
Kaieteur, la cascada de una sola caída más grande del mundo, ubicada en Guyana, es parte del Esequibo, un área en disputa rica en petróleo de 160.000 kilómetros cuadrados administrada por Guyana, pero que en Venezuela fue objeto de un referéndum promovido por el régimen de Maduro para reclamarlo como suyo.

Kaieteur, la cascada de una sola caída más grande del mundo, ubicada en Guyana, es parte del Esequibo, un área en disputa rica en petróleo de 160.000 kilómetros cuadrados administrada por Guyana, pero que en Venezuela fue objeto de un referéndum promovido por el régimen de Maduro para reclamarlo como suyo.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.– El presidente de Guyana, Irfaan Ali, expresó este martes su rechazo ante lo que considera una señal política del régimen venezolano, luego de que Delcy Rodríguez utilizara un broche con el mapa de Venezuela que incluye el Esequibo durante recientes visitas oficiales en el Caribe.

El territorio en disputa, de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados, permanece bajo administración de Guyana, pero es reclamado por Caracas en un litigio histórico que cobra nueva relevancia tras el descubrimiento de importantes reservas petroleras en la zona.

Lee además
La región de El Esequibo es la zona en disputa entre Venezuela y Guayana. (AFP)
LITIGIO TERRITORIAL

Corte Internacional de Justicia celebrará audiencias sobre laudo de 1899 entre Guyana y Venezuela
El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.
Nuevo revés

Demócratas en el Senado fracasan en su intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

Rodríguez, quien asume funciones tras la salida del dictador depuesto, Nicolás Maduro, exhibe el símbolo durante encuentros diplomáticos en Granada y Barbados, lo que genera incomodidad en Georgetown y alerta en organismos regionales.

Delcy Rodriguez
El presidente de Barbados, Jeffrey Bostic (izquierda), junto a Delcy Rodríguez (derecha), caminando durante una visita oficial a Bridgetown el 27 de abril de 2026.

El presidente de Barbados, Jeffrey Bostic (izquierda), junto a Delcy Rodríguez (derecha), caminando durante una visita oficial a Bridgetown el 27 de abril de 2026.

Tensión diplomática

Ali califica el hecho como “profundamente lamentable” y advierte que la utilización de símbolos oficiales en espacios multilaterales no puede servir para reforzar una reclamación territorial que sigue en disputa.

En una comunicación dirigida a la Comunidad del Caribe (Caricom), el mandatario sostiene que este tipo de acciones puede interpretarse como una forma de normalizar una controversia aún pendiente de resolución.

Guyana insiste en que el caso debe dirimirse en la Corte Internacional de Justicia, instancia ante la cual solicita que se ratifiquen las fronteras establecidas en el laudo arbitral de 1899. Venezuela, por su parte, desconoce esa decisión y defiende el Acuerdo de Ginebra de 1966 como base para una salida negociada.

El diferendo adquiere mayor relevancia en un contexto de creciente interés internacional por los recursos energéticos del área y el respaldo de Estados Unidos a la posición guyanesa frente a eventuales tensiones.

El episodio evidencia cómo incluso gestos simbólicos escalan la disputa por el Esequibo, un conflicto sin resolver que sigue marcando la agenda regional y que mantiene en alerta a la comunidad internacional ante posibles escenarios de mayor confrontación.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado afirma que la pobreza en Venezuela sobrepasa el 86%

Autoridades en California investigan la muerte de una mujer que cayó del balcón de un crucero

Edmundo González recibe alta médica y retoma sus actividades políticas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fuentes cercanas a la cadena indicaron que Jimmy Kimmel aclararía sus comentarios en el siguiente episodio, pero la presión aceleró la suspensión del programa
EEUU

Jimmy Kimmel se defiende y niega que chiste sobre Melania Trump incite a la violencia

Fachada del Capitolio en Tallahassee (CORTESÍA)
PRIORIDADES DE DESANTIS

Florida arranca sesión especial con tres frentes: rediseño electoral, regulación de IA y exenciones a vacunas

Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
INMIGRANTES

Juez ordena reanudar casos de residencia permanente a inmigrantes con entrada restringida a EEUU

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
CASA BLANCA

Poca probabilidad de que EEUU acepte propuesta de Irán, asfixiado por bloqueo naval

El rey Carlos III de Gran Bretaña es aplaudido mientras se dirige a una sesión conjunta del Congreso en la Cámara del Senado en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.
VISITA

Carlos III llama a la "reconciliación y renovación" entre EEUU y el Reino Unido en su discurso ante el Congreso

Te puede interesar

El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.
Nuevo revés

Demócratas en el Senado fracasan en su intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El exdirector del FBI  James Comey testifica ante el Senado.
JUSTICA

Acusan a exdirector del FBI de amenazar la vida del presidente Trump

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

EEUU vincula continuidad del asilo al pago de nueva tarifa obligatoria

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega para Una noche con Jimmy Kimmel en el hotel Roosevelt en Hollywood el 7 de agosto de 2019. 
Polémica

Regulador ordena revisar licencia de ABC tras "chiste" de Jimmy Kimmel con la eventual viudez de Melania Trump

El Dr. David Morens habla durante una audiencia del Subcomité Selecto de la Cámara sobre la Pandemia de Coronavirus en el Capitolio el 22 de mayo de 2024 en Washington, DC.
Investigación

Departamento de Justicia acusa a exasesor de Fauci de ocultar información sobre orígenes del COVID-19