domingo 2  de  agosto 2026
ACUERDO

Venezuela y República Dominicana reanudan sus relaciones diplomáticas tras dos años de ruptura

La normalización comprende, para empezar, el "restablecimiento de los servicios consulares" a la espera de concretar un calendario para reanudar los acercamientos en el resto de ámbitos

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Venezuela y República Dominicana anunciaron el comienzo de un proceso para restaurar sus relaciones diplomáticas, rotas desde julio de 2024 luego de que el gobierno dominicano se negó a reconocer los resultados de las elecciones venezolanas que concedieron un cuestionado triunfo al dictador Nicolás Maduro, ahora en manos de la justicia estadounidense.

Dos años después, con Maduro apresado en Estados Unidos y Delcy Rodríguez al frente del país con el beneplácito de la Casa Blanca, ambas naciones " han acordado iniciar un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, sustentado en una hoja de ruta que será desarrollada de común acuerdo", según anunció el ministro de Exteriores del régimen venezolano, Félix Plasencia.

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La normalización comprende, para empezar, el "restablecimiento de los servicios consulares" a la espera de concretar un calendario para reanudar los acercamientos en el resto de ámbitos.

"Ambos gobiernos reafirman su voluntad de conducir este proceso mediante el diálogo, el respeto mutuo y el apego a los principios del derecho internacional", concluye el comunicado. "Ambos Gobiernos reafirman su voluntad de conducir este proceso mediante el diálogo, el respeto mutuo y el apego a los principios del derecho internacional", concluye el comunicado.

Prácticamente al mismo tiempo, la cartera de Exteriores dominicana confirmó en redes sociales este reacercamiento a través de un comunicado redactado exactamente en los mismos términos que la carta publicada por Plasencia.

FUENTE: Con información de Europa Press

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