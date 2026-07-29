Operación encubierta destapa otro esquema para obtener licencias de conducir en Miami-Dade

MIAMI.- Dos empleados de escuelas de manejo del oeste de Miami-Dade fueron arrestados después de que una operación encubierta sacara a la luz un presunto esquema que permitía obtener licencias de conducir en Florida mediante documentación falsa. El caso llevó a las autoridades a revisar expedientes para determinar si existen más personas beneficiadas por el mecanismo.

Los detenidos fueron identificados como Daniel Delgado , de 57 años, vinculado a Amigos Traffic School, ubicada en el 8410 de la calle Flagler Oeste, oficina 209B, en Miami, y Luis Alberto Vidal, de 55, relacionado con Millennium Traffic School, localizada en el 11373 de la calle Flagler Oeste, oficina 208, en el área de Sweetwater.

De acuerdo con el expediente, ambos habrían expedido certificaciones falsas para que determinados aspirantes avanzaran en el procedimiento sin completar las evaluaciones exigidas por el estado.

Las primeras anomalías fueron detectadas durante controles internos realizados por la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade. Tras identificar las inconsistencias, esa dependencia trasladó la información a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), que asumió las averiguaciones con el apoyo del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) y la Fiscalía Estatal de Miami-Dade.

Como parte de las diligencias, detectives encubiertos se hicieron pasar por solicitantes. Según las autoridades, uno de ellos recibió el documento correspondiente sin haber realizado las pruebas requeridas. En otro procedimiento, un agente obtuvo la aprobación de la evaluación práctica pese a cometer infracciones que normalmente impedirían superar el examen. Con esos registros, ambos completaron el trámite y recibieron permisos de conducir válidos emitidos por el estado de Florida.

Los investigadores sostienen que la documentación emitida por Delgado y Vidal sirvió para respaldar solicitudes que no cumplían con las exigencias legales, lo que permitió confirmar el funcionamiento del supuesto fraude y sustentar los arrestos.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, afirmó que proteger la integridad del sistema constituye una prioridad y aseguró que su oficina continuará colaborando con las agencias participantes para detectar cualquier intento de vulnerar los controles establecidos.

Tras las detenciones, la Oficina del Recaudador inició una auditoría de los documentos emitidos por centros privados de enseñanza vial para determinar si existen otros registros irregulares y establecer el verdadero alcance del caso. Los organismos participantes indicaron que el análisis continúa y no descartan nuevas acciones conforme avance la revisión.

Este constituye el segundo caso de alto perfil relacionado con el sistema de emisión de licencias en Miami-Dade en las últimas semanas. Días atrás, tres personas fueron arrestadas en una causa independiente acusadas de utilizar cámaras ocultas y dispositivos electrónicos para facilitar trampas durante el examen teórico, en otra acción dirigida a reforzar los controles sobre este servicio público.