martes 28  de  julio 2026
POSESIÓN

Pacto Histórico no acudirá a la toma de posesión de Abelardo De la Espriella

Representantes del partido de Gustavo Petro manifestaron que no asistirán a la ceremonia de “un ciudadano estadounidense”. Harán resistencia de calle

Ilustración fotorrealista del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, junto a los congresistas estadounidenses María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart.

Ilustración fotorrealista del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, junto a los congresistas estadounidenses María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart.

DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El Pacto Histórico —partido de Gustavo Petro— anunció que no acudirá a la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevista el 7 de agosto en la ciudad de Cali, siguiendo así los pasos del senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda, a quien acompañarán en Barranquilla, donde celebrarán una concentración.

“No vamos a ir a la toma de posesión de Abelardo De la Espriella", adelantó el portavoz del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes, Alfredo Mondragón, quien ha explicado que en lugar de acudir a esta ceremonia estarán en esa jornada en las calles "haciéndole resistencia a este gobierno de un ciudadano estadounidense".

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Una resistencia que será “pacífica”, recalcó en todo momento Mondragón, y que se enmarca dentro de esa “desobediencia civil” planteada por Cepeda como forma de hacer oposición la próxima legislatura, en rechazo a esa condición de “ciudadano estadounidense”, así como su posible relación con agencias oficiales de ese país.

Mondragón explicó a los medios que hablarán con los movimientos sociales para organizar un evento que espera sea “muy colorido” y “muy artístico”, pero poniendo especial atención para que “infiltrados de la ultraderecha” no provoquen situaciones que justifiquen una intervención de las fuerzas de seguridad.

“Definitivamente nosotros no nos vamos ni a esconder ni nos vamos a callar. Lo que sí es cierto es que el pueblo no va a caer en provocaciones, va a ser una resistencia pacífica decidida", señaló el portavoz del Pacto Histórico.

"Caprichito mediático"

En esa línea se ha manifestado también el segundo vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, que también ha afeado a De la Espriella su idea de tomar posesión de su cargo en Cali, en lugar de hacerlo en el Congreso, que es el “que representa la soberanía del pueblo”.

Las críticas de Ocampo a este “capricho mediático” del presidente electo parte de la suposición de que finalmente la toma de posesión se celebre en un cuartel militar, tal y como en un principio había planteado De la Espriella, extremo que ha sido descartado finalmente por su equipo.

“Lo que importa es ir al territorio, si finalmente el Congreso dice 'no' a hacerlo en una guarnición militar, está bien, vamos al territorio igual a hacer esa posesión presidencial (...) hay un ánimo de no hacerlo en una guarnición militar, hagámoslo en un espacio civil”, señaló la congresista oficialista Carol Borda.

FUENTE: Con información de Europa Press

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