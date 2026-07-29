miércoles 29  de  julio 2026
VENEZUELA

Delcy Rodríguez: de insultar a Trump a buscar su apoyo para intentar gobernar

La narrativa agresiva y grosera usada desde el régimen de Venezuela giró de manera drástica, luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero

Delcy Rodríguez permanece al frente de Venezuela, cuestionada por ser una gestión inconstitucional

Delcy Rodríguez permanece al frente de Venezuela, cuestionada por ser una gestión inconstitucional

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.– La política cambia rápido y el caso de Delcy Rodríguez es el mejor ejemplo. Hoy, como presidenta encargada de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, Rodríguez dejó atrás los insultos hacia Estados Unidos.

Ahora, su prioridad es mantener una relación de paz y diálogo con el gobierno de Donald Trump, ignorando por completo los ataques que ella misma lanzaba hace apenas dos años.

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En el 2024 aseguraba que "vienen por el petróleo"

En mayo de 2024, durante un evento transmitido por el canal del Estado (VTV), Delcy Rodríguez aseguraba que Estados Unidos solo quería saquear al país. En ese momento, acusó directamente a Donald Trump y a la oposición venezolana de trabajar juntos en un plan para quitarle los recursos a la nación.

Rodríguez lo dijo de forma muy clara en esa oportunidad:"Quieren robarse el petróleo y para eso necesitan una clase política entreguista".

En ese entonces, la funcionaria afirmaba que hablar con Washington o apoyar a candidatos de oposición era traicionar a la patria.

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El giro de 180°

Hoy, la realidad es totalmente distinta. Desde que asumió el mando del país el 5 de enero por orden del Tribunal Supremo de Justicia en manos del chavismo, Rodríguez cambió los ataques por mensajes de amistad.

A principios de este 2025, el presidente Donald Trump la reconoció oficialmente como presidenta encargada de Venezuela, afirmando que ha prestado la máxima colaboración para facilitar el proceso que vive el país.

Este paso permitió que ambos países volvieran a abrir sus embajadas y reactivaran sus relaciones diplomáticas.

Rodríguez olvidó que antes llamaba "ladrones" a los líderes estadounidenses. Ahora, usa hoy sus redes sociales para pedirle a la Casa Blanca trabajar en equipo, en una agenda que beneficie a ambas naciones.

Aunque la presidenta encargada todavía intenta decirle a los trabajadores petroleros que ella defiende la soberanía del país, los hechos muestran otra cosa.

El petróleo, que en 2024 era la razón de la pelea, hoy es la herramienta que Rodríguez utiliza para negociar y mantenerse en el poder con el visto bueno de Donald Trump. El discurso antiimperialista quedó en el pasado.

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