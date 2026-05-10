Director de agencia sanitaria de EEUU asegura: El hantavirus "no es como el COVID-19"

Argentina ha registrado un aumento en los casos de hantavirus, pero no un brote, según declaró un experto a la AFP el 6 de mayo, mientras que las infecciones a bordo de un crucero han provocado una alarma sanitaria mundial. El MV Hondius zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril y actualmente se encuentra anclado frente a las costas de Cabo Verde tras la muerte de tres pasajeros, posiblemente a causa del hantavirus.

WASHINGTON.- El director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos , Jay Bhattacharya, aseguró este domingo que el hantavirus “no es como la Covid-19”. Esto tras la atención generada por un brote detectado en un crucero neerlandés.

“Hemos estado comunicándonos durante la última semana a medida que la atención de la prensa ha aumentado, como corresponde dada la naturaleza de esta enfermedad”, afirmó Bhattacharya en una entrevista con la cadena CNN.

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A su vez, el director interino de la CDC insistió en que el hantavirus no es como "la Covid y no llevará a un brote del mismo tipo".

Las declaraciones del funcionario fueron hechas el mismo día que el crucero MV Hondius, donde se produjo el brote de este virus, desembarcó en las islas Canarias.

A bordo de la embarcación, que lleva 147 pasajeros y tripulantes, viajaban 17 estadounidenses que serán repatriados el país en un vuelo de repatriación médica del Gobierno de Donald Trump que aterrizará en la Base de la Fuerza Aérea Offutt, en Omaha, Nebraska, según explicaron los CDC en un comunicado.

Desde ahí serán trasladados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska en Omaha, uno de los centros de cuarentena más avanzados del país.

Los CDC desplegaron además un equipo de epidemiólogos y profesionales médicos en Tenerife que "llevará a cabo una evaluación del riesgo de exposición para cada pasajero estadounidense y formulará recomendaciones sobre el nivel de monitoreo requerido".

Un equipo adicional se desplegará en la Base Aérea Offutt a la llegada de los 17 pasajeros a EEUU para evaluarlos nuevamente.

Vigilancia clave

El estado de Nueva Jersey dijo esta semana que mantiene bajo vigilancia a dos de sus residentes que estuvieron en contacto con una persona que se infectó con el hantavirus a bordo del MV Hondius.

La exposición no ocurrió a bordo del buque, sino durante un viaje aéreo internacional después de que la persona infectada desembarcara del crucero.

El brote, que ha reavivado la preocupación sanitaria internacional, afecta al crucero MV Hondius y hasta el viernes se habían confirmado tres fallecimientos vinculados al hantavirus, además de otras dos infecciones confirmadas y tres sospechosas.

FUENTE: Con información de EFE