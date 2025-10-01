miércoles 1  de  octubre 2025
Huracán Imelda se acerca a Bermudas

El huracán Humberto perdió precipitadamente fuerza y se disipó en el Atlántico

Huracán Imelda.

NOOA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informa que el huracán Imelda, con vientos sostenidos de 100 millas por hora, se acerca a Bermudas.

Por otra parte, el huracán Humberto perdió precipitadamente fuerza y se disipó en el Atlántico.

Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida: autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"
Arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
FLORIDA

Autor de intento de asesinato a Trump quiso clavarse un bolígrafo en el cuello tras ser declarado culpable

Entretanto, los meteorólogos vigilan el desarrollo de una nueva onda tropical en el Atlántico

El primer ciclón del año, la tormenta tropical Andrea, se formó el 23 de junio, lo que marca el inicio más tardío de una temporada ciclónica en el Atlántico desde 2014.

Poco después, se formó la tormenta tropical Barry, que tocó tierra rápidamente en Veracruz, México.

En julio, la tormenta tropical Chantal impactó la costa este de Estados Unidos y en agosto, el huracán Erin alcanzó la categoría 5, con vientos de hasta 160 mph (260 km/h), pero afortunadamente no tocó tierra alguna.

Más tarde, con el comenzó de la etapa pico en agosto, la tormenta tropical Fernand se formó al norte del Caribe, lejos de las costas de Estados Unidos y Bahamas, y tomó rumbo norte sin afectar tierra alguna.

A mediados de septiembre, la actividad ciclónica volvió a dar señales de vida con la formación de Gabrielle en el Atlántico central, pasando al este de Bermudas como un huracán mayor antes de afectar las Azores.

Más tarde llegó el huracán Humberto con su categoría mayor, pero sin afectar tierra, y la tormenta tropical Imelda que se convirtió en huracán.

