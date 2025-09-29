lunes 29  de  septiembre 2025
Dolly Parton pospone conciertos en Las Vegas por motivos de salud

Parton tenía previstas seis noches de conciertos en diciembre en el Caesars Palace. Las nuevas fechas quedaron fijadas para septiembre de 2026

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada.

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada. 

 

AFP / BRIDGET BENNET

WASHINGTON.- La cantante estadounidense Dolly Parton, de 79 años, canceló sus próximos conciertos en Las Vegas debido a problemas de salud, aunque enfatizó que aún no ha puesto fin a su brillante carrera.

"Como muchos saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos", publicó la leyenda de la música country en redes sociales el domingo por la noche, sin dar detalles.

El príncipe William de Gran Bretaña, príncipe de Gales, reacciona mientras visita el nuevo centro en James Place Newcastle, en Newcastle-upon-Tyne, noreste de Inglaterra, el 30 de abril de 2024.
Príncipe William se reúne con heredero de Kuwait en Windsor
Cindy Crawford y Ella Mandel, sobreviviente del Holocausto
Museo del Holocausto honra a Cindy Crawford y a la sobreviviente Ella Mandel

La intérprete de éxitos como Jolene no perdió, sin embargo, su característico humor. "¡Debe ser hora de mi revisión médica de los 160.000 kilómetros, aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!", bromeó.

"Ahora, hablando en serio, dada esta situación no voy a poder ensayar ni montar el espectáculo que quieren ver", agregó.

Regresa a los escenarios en 2026

Parton tenía previstas seis noches de conciertos -con entradas agotadas- en diciembre en el Caesars Palace. Las nuevas fechas quedaron fijadas para septiembre de 2026.

"Y no se preocupen de que me retire porque Dios no ha dicho nada sobre parar todavía", aclaró en el mensaje a sus millones de seguidores.

Parton se convirtió en una gran estrella en la década de 1970, con sencillos como Coat of Many Colors, seguidos de éxitos como I Will Always Love You, famosa por la versión de Whitney Houston, y 9 to 5.

FUENTE: AFP

