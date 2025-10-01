miércoles 1  de  octubre 2025
VENEZUELA

María Corina Machado pide a EEUU hacer pública toda la información sobre Maduro: "Es momento decisivo“

El régimen, sus aliados y la sociedad de Venezuela reciben el impacto de acciones de Washington, que debe hacer más para obtener el resultado negociado, dijo Machado

María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025.&nbsp;

María Corina Machado en su mensaje del 5 de julio de 2025. 

X / Vente Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La líder de la oposición venezolana María Corina Machado pidió al gobierno de EEUU “sacar a luz” toda la información contra Nicolás Maduro, a quien atribuyó el control de las organizaciones criminales Cartel de los Soles y Tren de Aragua, para que acepte dejar el poder en Venezuela “en forma negociada”, porque “el tiempo se acaba”.

“Yo creo que hay que sacar a luz toda la información que claramente compromete a Maduro para que entienda que esto no tiene vuelta atrás y que su única acción ahorita, si quiere hacerlo de manera pacífica y negociada, es aceptar los términos, porque el tiempo se le acaba”, declaró a una televisora estadounidense.

Machado abordó el impacto de las acciones de EEUU para presionar al régimen de Venezuela, la ofensiva contra los cárteles de droga en el Caribe y también otras medidas que debería adoptar.

No obstante reiteró que el cambio en Venezuela “ya se ordenó, ya fue mandado el 28 de julio”, al referirse a las elecciones de 2024, que ganó la oposición con Edmundo González Urrutia como presidente electo, pero que el régimen desconoció. Y afirmó que esto beneficiaría la estabilidad y la seguridad regional.

Momento decisivo en Venezuela

“Estamos en un momento único y decisivo para todas las Américas”, expresó en la entrevista replicada por la cuenta de de X @ConVzlaComando, equipo dirigido por Machado por los comicios, tras asegurar que las acciones de EEUU están impactando directamente “sobre Maduro y sus aliados”.

“Lo que está ocurriendo en Venezuela en estos últimos días como consecuencia de la posición firme y decisiva del presidente Trump de desmantelar esta estructura criminal está teniendo un impacto enorme tanto en el régimen, en los aliados que lo soportan, sus cómplices, por supuesto, en la sociedad venezolana”, aseguró.

Tras mencionar al Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, catalogados por EEUU como organizaciones terroristas, dijo que “Maduro no solamente exporta “narcoterrorismo” hacia afuera, sino también lo aplica hacia adentro.

“No solamente con cientos y cientos de presos políticos torturados persiguiendo a todo el que levanta la voz, también sometiendo a una sociedad al hambre”, dijo al referirse al terrorismo de Estado.

“Estamos en un momento decisivo para las Américas”,expresó.

FUENTE: Con información redes ComandoConVzla; FoxNwes

