Cantautora Niuver regresa a los escenarios con concierto en Miami

La presentación marca el regreso de la cantautora cubanoamericana de origen francés tras sobrevivir al cáncer de tiroides, que amenazó su voz

Imagen promocional del concierto de Niuver, que toma lugar este miércoles 1 de octubre en el Koubek Center, en Miami.&nbsp;

Imagen promocional del concierto de Niuver, que toma lugar este miércoles 1 de octubre en el Koubek Center, en Miami. 

Captura de pantalla/ koubekcenter.org
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Niuver regresa a los escenarios con un concierto en el Koubek Center el miércoles 1ro de octubre, a las 8 pm, anunció ArtesMiami, organización sin fines de lucro que patrocina el concierto presentado por U.S. Century Bank.

La presentación marca el regreso de la cantautora cubanoamericana de origen francés tras sobrevivir al cáncer de tiroides, que amenazó su voz. Diagnosticada en 2022, Niuver hizo una pausa en su carrera para centrarse en la recuperación y el cuidado de su hijo pequeño.

"Antes, mi voz era más inocente. Ahora es una mezcla de pasión, rabia y amor", afirmó la intérprete a través de un comunicado.

El concierto será un adelanto de su tercer álbum, Vivir, que se lanzará en las próximas semanas en las plataformas digitales.

Producido por el ganador del Latin Grammy Yadam González, el álbum acústico combina son guajiro, chanson francés y bossa nova con arreglos minimalistas.

"Este álbum es parte de mi propia terapia. Refleja mi renacimiento, tanto personal como profesional, y espero que anime a las madres solteras a no sentirse solas en sus luchas diarias. Debemos seguir viviendo", expresó la artista.

Niuver agradece a su amigo, Ricardo Arjona, por motivarla a completar el proyecto. En una nota que atesora, Arjona escribió: "El escritor debe intentar dar a luz cada día. El día que dejaste pasar sin intentarlo, puede que hayas sacado tu mejor canción".

El nuevo material discográfico incluirá una colaboración con el cantautor guatemalteco.

Niuver ha forjado una carrera internacional que comenzó en Cuba y floreció en Europa tras firmar con Sony Music France. Su segundo álbum, Trasnochando, tuvo difusión en la radio nacional francesa, mientras que su canción C'est toi que j'aime se presentó en los programas de televisión estadounidenses Franklin & Bash y Whiskey Cavalier. Ha actuado por toda Europa, Asia y Latinoamérica, y pasó 18 meses de gira con Arjona por 29 países.

Para boletos o más información sobre el concierto, haga clic en este enlace.

