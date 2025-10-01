miércoles 1  de  octubre 2025
Lola Young cancela conciertos tras desmayarse en festival

La cantante estaba actuando en el festival All Things Go el sábado en Nueva York cuando se desplomó en el escenario a mitad de su actuación

La intérprete británica Lola Young.

Captura de pantalla/Instagram/@lolayounggg

LONDRES.- La cantante británica Lola Young, conocida por su éxito Messy, anunció el martes en Instagram la cancelación de todos sus próximos eventos después de haberse desmayado repentinamente en el escenario durante un concierto el sábado en Nueva York.

"Voy a ausentarme por un tiempo. Me duele tener que cancelar todos mis planes previstos en un futuro cercano", declaró la artista londinense de 24 años, sin precisar qué conciertos de su gira internacional quedaban cancelados.

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada.   
Dolly Parton pospone conciertos en Las Vegas por motivos de salud
La cantante dominicana Natti Natasha asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.
Natti Natasha y Raphy Pina revelan el nombre de su segunda hija

"Espero sinceramente que me den una segunda oportunidad cuando haya tenido tiempo de trabajar en mí misma y vuelva más fuerte", añadió, agradeciendo a sus fans su "amor y apoyo".

Salud

La cantante, que lanzó hace diez días su tercer álbum I'm Only F**king Myself, estaba actuando en el festival All Things Go el sábado en Nueva York cuando se desplomó en el escenario a mitad de su actuación, como muestran varios videos.

Fue evacuada rápidamente por los servicios de emergencia ante los fans conmocionados.

"Ahora estoy bien", escribió después en Instagram, anunciando la cancelación de su concierto del día siguiente en Washington.

5

La cantante, que saltó a la fama internacional en 2024 con su tema "Messy", viral en TikTok, ha contado en varias entrevistas que padece un trastorno esquizoafectivo, que puede provocar episodios maníacos y requerir hospitalización.

En octubre tenía previsto actuar en el Reino Unido y en noviembre y diciembre en Canadá, Estados Unidos y México. Su gira debía continuar en América Latina y Europa entre marzo y junio de 2026.

FUENTE: AFP

Al atardecer, una pantalla de televisión muestra la transmisión en vivo del recuento de votos de la votación del Senado para mantener la financiación del gobierno en el Capitolio de Washington, D.C., el 30 de septiembre de 2025, horas antes de la entrada en vigor del cierre parcial del gobierno. 
shutdown

EEUU se dirige a un cierre administrativo del gobierno. ¿Qué esperar?

El secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el asesor presidencial y subjefe de gabinete Stephen Miller el 14ABR24. De espaldas, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. 
Informe Otálvora

Cambios políticos internos en EEUU reorientan su enfoque sobre Venezuela... y el continente

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CONGRESO

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

El líder de la mayoría republicana en el Congreso federal, John Thune, habla a periodistas en el Capitolio en Washington.
PRESUPUESTO FEDERAL

El chantaje en el Congreso en busca del cierre parcial del gobierno

Los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel tienen sanciones de EEUU. 
POLÍTICA

Venezuela, Cuba y Nicaragua, fuera de la Cumbre de las Américas

