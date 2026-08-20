Anyela González: De fabricar sus primeras cremas a impulsar los negocios de otros emprendedores

MIAMI.- Antes de hablar de expansión, producción industrial o marcas con propósito, Anyela González tuvo que aprender a producir cuarenta cremas a la vez en una cocina doméstica.

El escenario estaba muy lejos de parecerse al de una compañía consolidada. No había una gran planta detrás, ni una estructura capaz de anticipar lo que vendría después. Había, en cambio, una emprendedora con conocimientos, una necesidad de mercado y una visión que entonces parecía mucho más grande que sus recursos: convertir aquella producción inicial en una empresa capaz de fabricar miles de unidades.

COLOMBIAMODA MIAMI La diseñadora Renata Lozano: "Tu belleza interior es tu mejor 'look'"

BELLEZA El boom de los péptidos redefine la industria de la belleza

Años después, Anyela está al frente de Maluhia Laboratorios, una empresa dominicana dedicada al desarrollo y fabricación de productos cosméticos para marcas propias y terceros, con más de 150 clientes directos, muchos de ellos emprendedores que alguna vez llegaron al laboratorio exactamente como ella comenzó: con una idea y la intención de convertirla en negocio.

Su historia refleja una de las realidades menos visibles del emprendimiento: una buena idea puede abrir una puerta, pero es la estructura lo que determina cuánto tiempo permanece abierta.

De emprendedora a fabricante de marcas

Abogada de profesión y fármaco-bioquímica por vocación, González no inició su camino empresarial directamente desde un laboratorio.

Trabajó en un call center, vendió bisutería y comercializó productos cosméticos fabricados por otros. Cada etapa fue acercándola a una comprensión más profunda del consumidor, las ventas y las oportunidades existentes dentro de una industria que terminaría convirtiéndose en su principal campo de desarrollo profesional.

El punto de inflexión llegó cuando decidió dejar de limitarse a comercializar productos y comenzar a fabricarlos.

Maluhia nació inicialmente bajo condiciones artesanales, pero con una visión industrial desde sus primeros pasos. Con el crecimiento llegaron la infraestructura, los procesos de fabricación, la selección de materias primas, los controles de calidad y, posteriormente, la posibilidad de producir para terceros.

Ese último componente terminaría transformando la naturaleza del negocio.

Maluhia no solo desarrollaría productos propios. Comenzaría a convertirse en el laboratorio detrás de decenas de emprendedores interesados en ingresar a las industrias de belleza y cuidado personal con una marca propia.

Para Anyela, allí existe una diferencia fundamental.

Tener un producto no significa necesariamente tener una empresa.

Una fórmula puede ser atractiva y una idea puede generar interés, pero llevar ese producto al mercado de manera consistente exige mucho más: estandarización, proveedores, procesos, cumplimiento, capacidad de producción, identidad y una estrategia comercial suficientemente clara para transformar compradores ocasionales en consumidores recurrentes.

Es precisamente en ese espacio, entre la idea y la estructura empresarial, donde Anyela González asegura haber encontrado una parte importante de su propósito profesional.

“Una idea sin estructura es solo una intención. La rentabilidad empieza cuando decides construir con la misma disciplina con la que sueñas.”

El negocio detrás del producto

Con el paso de los años, Maluhia amplió su capacidad hacia diferentes categorías de fabricación, incluyendo líneas corporales, capilares, faciales y otros productos desarrollados para terceros.

Pero crecer, para Anyela, no consiste únicamente en fabricar más unidades.

Consiste en lograr que la empresa pueda funcionar de manera consistente independientemente de la demanda de un día determinado, de una temporada favorable o incluso de la presencia permanente de su fundador.

Esa filosofía explica por qué, cuando habla con nuevos emprendedores, insiste menos en la emoción de lanzar y mucho más en aquello que ocurre después del lanzamiento.

¿Existe margen de rentabilidad? ¿Puede mantenerse la calidad de un lote a otro? ¿Quién es realmente el consumidor? ¿Existe capacidad para responder si las ventas crecen? ¿La empresa depende enteramente de una persona? ¿Hay una estructura detrás de la visibilidad?

Son preguntas menos atractivas que diseñar un empaque o anunciar un producto en redes sociales, pero son, según su experiencia, las que terminan determinando si una marca consigue mantenerse.

Aprender antes de necesitarlo

Hay un principio que atraviesa prácticamente todas las etapas de la carrera de Anyela González: la educación continua.

No como acumulación de títulos, sino como herramienta empresarial.

“Nunca dejes de aprender. Cada conocimiento adquirido amplía tu visión, fortalece tu criterio y expande las posibilidades de tu futuro. El verdadero crecimiento comienza cuando entiendes que estudiar no es un requisito, sino la decisión que redefine el tamaño de tus oportunidades.”

La empresaria considera que buena parte de las decisiones que posteriormente permiten crecer una compañía se preparan mucho antes de que aparezca la oportunidad de ejecutarlas.

Su propia trayectoria parece responder a esa lógica.

Las ventas de bisutería le enseñaron una cosa. Comercializar productos de terceros, otra. Fabricar de forma artesanal añadió una nueva capa de conocimiento. Convertirse en fabricante industrial la obligó a comprender procesos que antes no formaban parte de su realidad.

Lo que alguna vez pudo parecer una sucesión de experiencias inconexas terminó convirtiéndose en la formación práctica sobre la que construyó su empresa.

Una nueva etapa: enseñar a construir

Después de años concentrada en desarrollar Maluhia Laboratorios, Anyela González comienza ahora una etapa complementaria a su faceta empresarial: la mentoría de marcas personales y negocios con propósito.

No se trata únicamente de enseñar a lanzar productos.

Su planteamiento parte de una mirada más amplia sobre la independencia económica y empresarial: construir proyectos capaces de generar ingresos, pero también capacidad de decisión.

Anyela González lo resume alrededor de tres conceptos: rentable, libre y poderosa.

Rentable, porque considera que un emprendimiento necesita eventualmente convertirse en una actividad económicamente sostenible.

Libre, porque entiende el negocio como una herramienta que debe ampliar las posibilidades de quien lo crea y no convertirse simplemente en una nueva forma de dependencia.

Y poderosa, no desde la ostentación, sino desde la posibilidad de construir autoridad, tomar decisiones y desarrollar una voz propia dentro de una industria.

Para la empresaria, la independencia no consiste únicamente en cuánto se factura.

También está relacionada con poder elegir con quién trabajar, identificar cuándo una oportunidad no conviene y construir una estructura que permita que una empresa tenga continuidad.

El valor de no emprender solo

Después de acompañar el nacimiento y crecimiento de marcas de numerosos clientes, Anyela también ha identificado otro elemento que considera decisivo: la comunidad.

Emprender suele presentarse como la historia de una persona que tiene una idea y lucha hasta convertirla en realidad. En la práctica, sostiene, los negocios requieren redes de conocimiento, proveedores, especialistas, colaboradores y personas capaces de advertir errores antes de que resulten demasiado costosos.

Para una nueva generación de emprendedores latinoamericanos que encuentra en las redes sociales una vitrina inmediata para comercializar productos y construir audiencias, esa diferencia cobra especial importancia.

Hoy es posible mostrar una marca al mundo en cuestión de minutos.

Construir la compañía que deberá responder detrás de esa exposición continúa tomando mucho más tiempo.

Y es allí donde Anyela quiere concentrar su siguiente etapa.

Construir para permanecer

Maluhia Laboratorios continúa con sus planes de crecimiento, mientras avanza en procesos relacionados con calidad, medio ambiente y expansión internacional, incluyendo México como uno de los mercados contemplados en su proyección.

Pero cuando Anyela González habla sobre el futuro, su visión ya no parece limitarse exclusivamente al tamaño de su propia compañía.

También habla de las empresas que pueden surgir alrededor de ella.

De quienes tienen una fórmula pero todavía no conocen el proceso para convertirla en producto.

De profesionales con conocimiento que aún no han aprendido a transformarlo en una marca.

Y de emprendedores que saben vender, pero necesitan construir una estructura suficientemente sólida para que el negocio pueda crecer más allá de ellos mismos.

Quizás esa sea la evolución natural de quien comenzó fabricando sus propios productos y terminó fabricando para otros: comprender que el siguiente nivel de crecimiento no siempre consiste en producir más, sino en multiplicar el conocimiento que permitió llegar hasta allí.

“Cada cuerpo, cada marca, cada mujer tiene una historia única, y con la estructura correcta puede convertirse en algo extraordinario.”

De una cocina doméstica a una planta industrial, el recorrido de Anyela González no plantea una fórmula rápida para emprender. Plantea algo menos inmediato, pero probablemente más valioso: que detrás de las empresas que permanecen casi siempre existe una combinación de conocimiento, estructura, disciplina y visión suficientemente larga para continuar construyendo cuando la emoción inicial ya terminó.

Más sobre Anyela González

Abogada, fármaco-bioquímica, fundadora de Maluhia Laboratorios y mentora de marcas personales y negocios con propósito. Instagram: @anyigonzalezz @maluhia_laboratorios