Arde Troya, por una entrevista?

Univision entrevistó a Donald Trump . Sorpresa para todos, porque si Trump contó con un enemigo desde su primera campaña presidencial, fue con la cadena hispana con sede en Doral . De hecho fui la única en Univision que obtuvo una entrevista con Donald Trump durante su presidencia. Algunos la quisieron convertir en una concesión. Claro que no, mi labor como periodista fue abordar los temas de interés a mi audiencia. Sanciones al régimen de La Habana, y a su sucursal en Caracas, que de hecho, durante su presidencia Trump cumplió todo lo que dijo y más. Había acabado de nombrar a John Bolton, quien se refería al eje Cuba-Venezuela-Nicaragua como el triunvirato del mal y me dijo: “Voy a regresar la política de Cuba a lo que fue antes de todo lo que Obama les concedió” y así lo hizo.

Hablamos de cómo Cuba había condenado el ataque aéreo de Estados Unidos a Siria y lo atribuyó a la lealtad del régimen de La Habana a sus sus compañeros que habían figurado en la misma lista de países terroristas y donde Cuba merecía estar. Abordamos lo que no le toleraría a Corea del Norte y de hecho el dictador Coreano abandonó su costumbre de lanzar cohetes mientras Trump ocupó la Casa Blanca. Mi labor era escuchar lo que serían sus planes sobre temas que son de sumo interés para el sur de la Florida, no de crear un show mediático para tener contentos a los liberales. Después de la entrevista le pedí un mensaje para los valientes hombres de la Brigada 2506, ya que se conmemora otro aniversario de su desembarco en Cuba al día siguiente y una vez más dejó claro el gran respeto que sentía por quienes son héroes dentro de esta comunidad. Por cierto, esa parte consideraron que no tenía lugar en la televisión y se transmite solo en mi programa radial. En fin, el mar de Univision.

Pero regresando a la reciente entrevista, por la cual los liberales están en crisis, se conoció que fue un arreglo entre los ejecutivos de Televisa-Univision y Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. ¡Horror! gritaron algunos, otros lloraron y otros hablaron a los medios. Curioso que a ninguna entrevista que hacen los liberales, se le buscan los orígenes de como o porque fueron concedidas, incluyendo arreglos con dictaduras,visas y permisos, pero eso en fin es otro tema.

La entrevista la realizó Enrique Acevedo, quien ha tenido que salir a dar explicaciones y es ahora una especie de apestado en ese mundo donde reina la hipocresía y se rigen por los códigos sin ética que implanta la izquierda liberal, los que nunca quieren ser cuestionados. Enrique Acevedo fue de los periodistas que se unieron al coro de quienes acusaron de desinformación a los medios hispanos. Pero ojo, solo a los medios hispanos conservadores. Cuando su reportaje salió al aire le envíe un correo electrónico dejándole saber que habían graves omisiones. Como por ejemplo: que la campana la había comenzado una firma publicitaria que tenía jugosos contratos con el partido demócrata y eran parte de desacreditar a una comunidad que obviamente apoyaría a Trump, como quedó demostrado en las elecciones. Le pregunté que cómo era posible que ninguno de los que estábamos siendo mencionados habíamos sido contactados para ninguna de esas historias. Eso es lo que hace un periodista imparcial, según ellos hacen creer.

Claro, ya la enta de Radio Mambi era un hecho. Había 60 millones de dólares en la mesa escuchando la conversación y dos latinas liberales al frente de lo que sería el arrasar con lo que fue una emisora más combativa y creíble en el mercado hispano y que tanto molestaba. Lo lograron, nos fuimos para no ser parte de un proyecto financiado por el contribuyente número dos del partido demócrata, patrón de las causas liberales, George Soros. El primero era Sam Bankman-Fried, condenado por robar millones de dólares a inversionistas y por cierto no he escuchado a ningún periodista - liberal - cuestionar la ética de los políticos demócratas que se beneficiaron de su generosidad con el dinero de otros en no devolver las contribuciones.

Pero en fin salieron de nosotros a pesar de ofrecer bonos para que nos quedáramos - modificando nuestro comportamiento- como era de esperar y negarnos la compensación a pesar de haber trabajado en mi caso 26 años para una compañía que deja mucho que decir. Pero como todo, la dignidad tiene un precio y más perdieron nuestros padres y abuelos por no doblegarse a vivir bajo un régimen que iba en contra de sus principios. En este caso se trataba de Soros, una especie de ente todo poderoso, a favor de las peores causas y con una influencia desmedida, por razones obvias dentro del partido Demócrata.

Ahora entre los críticos internos está Jorge Ramos, que dice que la entrevista de Trump pone en duda la independencia del departamento de noticias de Univision. Siento un gran respeto por Jorge Ramos, lo he visto enfrentarse a dictadores como debe ser y siempre ha sido un aliado en la causa de una Cuba libre. Pero se le olvida la complacencia con los demócratas que ha demostrado Univision, como el caso de Hillary Clinton a la que nunca le verificaron ninguna de las mentiras que dijo y

que era la candidata de la cadena durante la contienda Clinton-Trump. Ramos dijo que había que confrontar a Trump por ser un peligro para la democracia. Pero acaso lo hicieron con Hillary Clinton? Investigaron el dossier falso sobre Trump y Rusia pagado por el partido demócrata para influenciar la elección? O de cómo Hillary Clinton desapareció miles de correos electrónicos? Negaron la existencia, como el resto de los medios liberales de la computadora de Hunter Biden acusándonos de desinformación y escogieron no hacer público hechos de la vida de Biden como el plagio y la corrupción. Ah pero el tiempo es el que se ha ocupado de darnos la razón. Si la amenaza a la democracia es el comportamiento de Trump, ¿por qué no lo es el de Hillary Clinton o Joe Biden con la misma intensidad?

Yo se que Jorge Ramos se ofendió cuando Trump dijo en el 2015 que México enviaba drogas, violadores y criminales hacia Estados Unidos. No los dijeron a los Cubanos cuando el Mariel - era cierto - un mar abierto que permitió la llegada de 125 mil cubanos incluía todo eso, cortesía de Fidel Castro. Tuvimos que tolerar que lo dijera la prensa liberal y nos pusieran a todos en el mismo saco. ¿Qué hicimos? Lo que hemos hecho siempre, confrontar las mentiras de la dictadura y demostrar que la gran mayoría de los que vinieron no lo eran y aun así, esa gran prensa que se da cantos en el pecho de ser objetiva consumida por la arrogancia escogió no escuchar.

Hemos tenido que tolerar que se dijeran maravillas de un régimen represor del que somos víctimas y que se les viera con buenos ojos. Hemos tenido que escuchar hablar de logros inexistentes y que repetidamente se ignoren a las víctimas y porque? Porque la visa para entrar a Cuba, también tiene un precio.

Asi que cuando comiencen a cuestionar como se consiguen las entrevistas, yo sugiero que comiencen por el precio que pagaron por

justificar la monstruosidad de 18 meses de negociasones secretas de la administración de Obama y la devolución a Cuba de los espías asesinos de ciudadanos americanos después de haber sido condenados en una corte federal. Olvidaba, que Obama habló de Derechos Humanos, como si eso le importara a un régimen cuya prioridad es la represión.

Lo siento por Acevedo, pero quizás entienda lo que le expliqué en aquel correo de Noviembre del 2022 cuando dijo estar dispuesto a hablar y nunca llamó. Siempre es más cómodo bailar al ritmo de la pachanga liberal, eso es hasta que te cambian la música. Ser caja de resonancia de la arrogancia de la izquierda tiene sus riesgos, el día que dejas de ser políticamente correcto, los cuervos te sacan los ojos

Doble hipocresía, doble rasero, como le quieran llamar. De ahí el título de la canción del trovador Pedro Tamayo; “Dale Tiempo al Tiempo”. Curiosamente todo cae en su lugar. Como las piezas de un rompecabezas, un rompecabezas político. Para verlo mejor, como diría el lobo.