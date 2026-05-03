lunes 4  de  mayo 2026
INSPIRACIÓN

Arleth Correa y la nueva forma de conversar sobre estética: cómo Lale construyó audiencia hablando sin filtros

Antes de que miles de mujeres la conocieran como Lale, Arleth Correa tenía una vida que no parecía extraordinaria a simple vista

Arleth Correa.

Arleth Correa.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

No todo el mundo se atreve a mostrar el proceso. Mucho menos cuando ese proceso duele.

Arleth Correa sí.

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Antes de que miles de mujeres la conocieran como Lale, Arleth Correa tenía una vida que no parecía extraordinaria a simple vista. Un trabajo regular, una rutina estable… y un divorcio reciente que la dejó, como ella misma ha dicho en distintas entrevistas, emocionalmente destrozada. No hay épica en ese punto de partida. Hay silencio, confusión y días que cuestan.

Lo que vino después no fue un plan. Fue casi una necesidad. Empezó a grabar. Sin producción. Sin guion. Sin pensar demasiado en quién estaba del otro lado. Solo hablar, contar, ponerle palabras a cosas que muchas mujeres vivían y siguen viviendo en voz baja: recuperaciones largas, incomodidades físicas, inseguridades, días en los que no provoca mirarse al espejo.

Y algo pasó.

“Sentí que fue como si muchas personas estuvieran esperando que alguien hablara con honestidad”, ha dicho sobre esos primeros meses. “Sentí que fue como si muchas personas estuvieran esperando que alguien hablara con honestidad”, ha dicho sobre esos primeros meses.

La respuesta no fue lenta ni tímida. Fue inmediata. Pero lo que realmente la marcó no fueron los números. Fue darse cuenta de que su contenido acompañaba. Que había mujeres que, al escucharla, dejaban de sentirse solas.

Eso no es menor. Sobre todo en un entorno digital donde no todo lo que se consume hace bien. Un estudio publicado en 2024 en Psychology of Popular Media, de la American Psychological Association, analizó a 560 mujeres entre 19 y 63 años en Estados Unidos y encontró algo que muchas ya intuían: la exposición constante a ciertos contenidos puede aumentar la ansiedad sobre la apariencia y alimentar la comparación social, especialmente cuando se imponen estándares corporales difíciles de alcanzar. El problema no es solo lo que se ve, sino cómo se ve.

Ahí es donde Arleth Correa marca distancia. Mientras gran parte del contenido apuesta por imágenes pulidas, ella decidió hacer lo contrario. Hablar de fajas, de drenajes, de procesos que toman tiempo, de dudas que aparecen cuando ya todo está hecho. Mostrar fragmentos reales de su experiencia como paciente, sin convertirla en una historia aspiracional ni en un producto. Sin “antes y después” maquillado. Sin vender perfección.

Ese enfoque le dio algo que no se fabrica: una voz reconocible. Una forma de hablar de estética que no evita lo incómodo y que, justamente por eso, conecta.

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El contexto también ha cambiado. El Reuters Institute Digital News Report 2025, publicado por la Universidad de Oxford, señala que en Estados Unidos más de la mitad de las personas menores de 35 años ya consideran las redes sociales y las plataformas de video como su principal fuente de información. El informe, basado en encuestas a cerca de 95 mil personas en 47 mercados, deja claro que los creadores individuales han ganado terreno frente a los medios tradicionales.

Lale es parte de ese cambio. Pero no llegó ahí por estrategia de difusión ni por campañas calculadas. Llegó por acumulación de algo más simple: testimonios reales, sostenidos en el tiempo. Una audiencia mayoritariamente femenina y latina que no la sigue por lo que promete, sino por lo que muestra.

Con los años, esa conexión se convirtió en base para crecer. Primero, una línea de productos pensados para el acompañamiento postoperatorio, nacida desde su propia experiencia. Luego, entrevistas, colaboraciones, más exposición. Y ahora, televisión.

Lale Makeover, el reality que se estrena en Nuestra Tele Internacional de RCN, lleva ese mismo lenguaje a otro formato. El programa sigue a pacientes reales durante todo el proceso: desde las decisiones iniciales hasta la recuperación. Sin saltos. Sin atajos. “Una cirugía no es solo un cambio físico”, afirmó Arleth Correa. “Es un proceso profundamente humano, que toca autoestima y vida personal”.

Y esa es la clave. Mientras la televisión hispanohablante sigue apostando por historias de transformación, el proyecto de Lale entra con algo que ya venía construido desde hace años: una forma de contar que no necesita exagerar para impactar.

Porque cuando alguien decide hablar sin filtros de lo que la mayoría prefiere ocultar, no solo cambia la conversación. Cambia la manera en que otros se atreven a vivir su propio proceso.

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