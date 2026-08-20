Así fue la jornada de la tercera edición de Miss Universe Cuba

Las 20 representantes oficiales de Miss Universe Cuba 2026 posan por primera vez juntas tras la ceremonia de imposición de bandas celebrada en el Teatro Miami.

Las ganadoras de las bandas especiales que entregan los patrocinadores del concurso Miss Universe Cuba 2026.

La alfombra roja de Miss Universe Cuba 2026 abrió a las 5:00 p.m. en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay, con la llegada de artistas invitados, patrocinadores, miembros del jurado y directivos del certamen.

Entre las figuras que desfilaron ante las cámaras estuvieron Lina Luaces, actual soberana cubana, y su madre, la presentadora Lili Estefan. Mientras avanzaba la recepción, los asistentes ocuparon sus asientos y el escenario quedó listo para la tercera edición del concurso.

La gala arrancó a las 7:00 p.m. con un baile de apertura protagonizado por las 19 aspirantes que llegaron a la etapa decisiva. Luego, regresaron a la pasarela para desfilar en traje de baño ante el panel evaluador y el público reunido en el teatro.

Las candidatas que compiten por la corona son Gabriella Davis, de Artemisa; Daniela Espinosa, de Ciego de Ávila; Claudia Olisa, de Cienfuegos; Stephany Granado, de Camagüey; Dayana Leyva, de Granma; Angelina Andreoli, de Guantánamo; Eneisy Rodríguez, de Hialeah; Angélica Herrera, de Holguín; Mia Dio, de Isla de la Juventud; Lizlauren Mosquera, de La Habana; Daniela Reyes, de Pinar del Río; Ana Cabrera, de Región Occidente; Giselle Pérez, de Región Oriente; Lorena Suárez, de Región Central; Regla Díaz, de Santiago de Cuba; Isabella Bernal, de Sancti Spíritus; Deborah Varona, de Matanzas; Yramsi Bárcena, de Mayabeque, y Estefany Rodríguez, de Villa Clara.

Enrique Santos y Jessica Carrillo conducen el espectáculo, durante el cual fue presentado el grupo responsable de seleccionar a la sucesora de Lina Luaces. Entre sus integrantes se encuentran Alicia Machado, Miss Universe 1996, y el presentador Alexander Otaola.

Los patrocinadores concedieron las primeras bandas especiales de la noche. Mia Dio, representante de Isla de la Juventud, obtuvo las categorías de Mejor Cabello, Mejor Rostro y Mejor Figura.

Lizlauren Mosquera, de La Habana, se alzó con Mejor Piel y Mejor Sonrisa. Regla Díaz, representante de Santiago de Cuba, fue premiada por Popularidad, mientras que Ana Cabrera, de Región Occidente, recibió la banda de Belleza Integral.

La programación incluyó además certificados de reconocimiento del Condado de Miami-Dade para Claudia Borges y Laura Amores Pomares por su contribución a la ayuda humanitaria, el compromiso con la comunidad y el respaldo brindado a las personas afectadas por los terremotos en Venezuela.

Las distinciones fueron concedidas por la Oficina de la alcaldesa y la Junta de Comisionados del Condado. Los documentos llevan las firmas de la alcaldesa Daniella Levine Cava y del presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez.

El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, entregó a la organización una proclamación que declara el 20 de agosto como el Día de Miss Universe Cuba en esa ciudad.

La música cubana también ocupó un lugar central con la actuación en vivo de Willy Chirino, quien puso a bailar a la audiencia al entonar “Hoy te vamos a invitar a una tremenda fiesta”.

La competencia continúa con el desfile en traje de gala, antes de que se anuncien las semifinalistas y las aspirantes que avanzarán a la ronda definitiva.

Después de una evaluación integral de las 19 concursantes, el grupo quedó reducido a 12 semifinalistas: Regla Díaz, de Santiago de Cuba; Isabella Bernal, de Sancti Spíritus; Dayana Leyva, de Granma; Yramsi Bárcena, de Mayabeque; Estefany Rodríguez, de Villa Clara; Lorena Suárez, de Región Central; Daniela Espinosa, de Ciego de Ávila; Mia Dio, de Isla de la Juventud; Ana Cabrera, de Región Occidental; Stephany Granado, de Camagüey; Lizlauren Mosquera, de La Habana; y Daniela Reyes, de Pinar del Río, quien aseguró su clasificación mediante el voto popular.

El grupo quedó reducido a seis finalistas: Daniela Reyes, de Pinar del Río; Lizlauren Mosquera, de La Habana; Lorena Suárez, de Región Central; Mia Dio, de Isla de la Juventud; Yramsi Bárcena, de Mayabeque; y Daniela Espinosa, de Ciego de Ávila.