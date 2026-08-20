Familia Cisneros acusa al régimen de Venezuela de despojarlos de 2.000 millones de dólares

La familia y los herederos del fallecido empresario venezolano Oswaldo Cisneros acusaron formalmente al régimen de Venezuela de retirar e incautar de manera injusta sus derechos de explotación e inversión en el sector petrolero.
A través de un comunicado emitido por la firma DP Delta Finance BV, la directiva de la empresa denunció que se les "despojó" de sus activos operacionales y del control sobre sus proyectos mediante un esquema de sanciones y decisiones de carácter arbitrario, reseña el portal web Bloomberg.
El régimen revocó dichos derechos tras determinar que la empresa conjunta no había cumplido con los planes de inversión y producción, según dos personas con conocimiento de la situación y documentos a los que ha tenido acceso el medio.
Según detalló la compañía, la deuda estimada acumulada por los daños y las operaciones impagadas asciende a los 2.000 millones de dólares. Según detalló la compañía, la deuda estimada acumulada por los daños y las operaciones impagadas asciende a los 2.000 millones de dólares.
Los aspectos centrales del conflicto legal y operativo revelados por los afectados incluyen:
- Traspaso a una firma estadounidense: Los activos despojados a la familia Cisneros —que abarcaban derechos de perforación en la Faja Petrolífera del Orinoco— fueron reasignados por las autoridades energéticas a la empresa norteamericana Pacific Coast Energy Co..
- Vincularidad contractual cancelada: DP Delta Finance BV mantenía una participación estratégica junto a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en la empresa mixta Petro Delta. Dicho contrato le garantizaba los derechos de prospección y extracción de crudo hasta el año 2042.
- Posición del Ejecutivo: El Ministerio de Hidrocarburos justificó la rescisión de la concesión argumentando un supuesto incumplimiento en las metas de producción e inversión por parte de la empresa conjunta. Sin embargo, el asesor jurídico de DP, Juan Domingo Alfonso Paradisi, ratificó que el despacho ministerial fue la entidad responsable de la revocación e insistió en la restitución de los bienes.
- Servicios e insumos sin retribución: De acuerdo con la empresa de los herederos, la corporación mixta llegó a extraer unos 12 millones de barriles de petróleo valorados en 700 millones de dólares. A esto se suma la prestación de servicios operativos por un monto de 100 millones de dólares que fueron ejecutados sin recibir contraprestación ni pago alguno hasta marzo.