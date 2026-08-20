jueves 20  de  agosto 2026
DENUNCIA

Familia Cisneros acusa al régimen de Venezuela de despojarlos de 2.000 millones de dólares

El régimen revocó dichos derechos tras determinar que la empresa conjunta no había cumplido con los planes de inversión y producción

Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro.&nbsp; &nbsp;

Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro.   

AFP
Por Valeria Montero

La familia y los herederos del fallecido empresario venezolano Oswaldo Cisneros acusaron formalmente al régimen de Venezuela de retirar e incautar de manera injusta sus derechos de explotación e inversión en el sector petrolero.

A través de un comunicado emitido por la firma DP Delta Finance BV, la directiva de la empresa denunció que se les "despojó" de sus activos operacionales y del control sobre sus proyectos mediante un esquema de sanciones y decisiones de carácter arbitrario, reseña el portal web Bloomberg.

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El régimen revocó dichos derechos tras determinar que la empresa conjunta no había cumplido con los planes de inversión y producción, según dos personas con conocimiento de la situación y documentos a los que ha tenido acceso el medio.

Según detalló la compañía, la deuda estimada acumulada por los daños y las operaciones impagadas asciende a los 2.000 millones de dólares. Según detalló la compañía, la deuda estimada acumulada por los daños y las operaciones impagadas asciende a los 2.000 millones de dólares.

Los aspectos centrales del conflicto legal y operativo revelados por los afectados incluyen:

  • Traspaso a una firma estadounidense: Los activos despojados a la familia Cisneros —que abarcaban derechos de perforación en la Faja Petrolífera del Orinoco— fueron reasignados por las autoridades energéticas a la empresa norteamericana Pacific Coast Energy Co..
  • Vincularidad contractual cancelada: DP Delta Finance BV mantenía una participación estratégica junto a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en la empresa mixta Petro Delta. Dicho contrato le garantizaba los derechos de prospección y extracción de crudo hasta el año 2042.
  • Posición del Ejecutivo: El Ministerio de Hidrocarburos justificó la rescisión de la concesión argumentando un supuesto incumplimiento en las metas de producción e inversión por parte de la empresa conjunta. Sin embargo, el asesor jurídico de DP, Juan Domingo Alfonso Paradisi, ratificó que el despacho ministerial fue la entidad responsable de la revocación e insistió en la restitución de los bienes.
  • Servicios e insumos sin retribución: De acuerdo con la empresa de los herederos, la corporación mixta llegó a extraer unos 12 millones de barriles de petróleo valorados en 700 millones de dólares. A esto se suma la prestación de servicios operativos por un monto de 100 millones de dólares que fueron ejecutados sin recibir contraprestación ni pago alguno hasta marzo.

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