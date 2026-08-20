Familia Cisneros acusa al régimen de Venezuela de despojarlos de 2.000 millones de dólares

Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro.

La familia y los herederos del fallecido empresario venezolano Oswaldo Cisneros acusaron formalmente al régimen de Venezuela de retirar e incautar de manera injusta sus derechos de explotación e inversión en el sector petrolero.

A través de un comunicado emitido por la firma DP Delta Finance BV, la directiva de la empresa denunció que se les "despojó" de sus activos operacionales y del control sobre sus proyectos mediante un esquema de sanciones y decisiones de carácter arbitrario, reseña el portal web Bloomberg .

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El régimen revocó dichos derechos tras determinar que la empresa conjunta no había cumplido con los planes de inversión y producción, según dos personas con conocimiento de la situación y documentos a los que ha tenido acceso el medio.

Según detalló la compañía, la deuda estimada acumulada por los daños y las operaciones impagadas asciende a los 2.000 millones de dólares. Según detalló la compañía, la deuda estimada acumulada por los daños y las operaciones impagadas asciende a los 2.000 millones de dólares.

Los aspectos centrales del conflicto legal y operativo revelados por los afectados incluyen: