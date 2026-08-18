Miss Universe Cuba devela en exclusiva el automóvil destinado a su próxima reina

TruSupport Home Health Agency entregará el automóvil en la noche final que tendrá lugar el 20 de agosto en Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay.

Miss Universe Cuba presentó durante la gala preliminar el Audi destinado a la próxima soberana.

MIAMI.− Miss Universe Cuba develó la tarde noche de este martes el automóvil destinado a la próxima soberana de la belleza cubana.

La organización compartió en exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS las primeras imágenes del Audi negro, decorado con la identidad visual del evento y un gran lazo rojo sobre el capó, parqueado en las afueras del teatro donde se está llevando acabo la jornada preliminar del concurso.

TruSupport Home Health Agency es la compañía encargada de obsequiar el auto a quien conquiste la corona. El anuncio permitió conocer una de las principales sorpresas reservadas para la noche final.

La presentación tuvo lugar en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay, donde las 20 participantes llegaron para mostrar el resultado de meses de preparación.

Durante la velada, las aspirantes serán evaluadas en pasarela, proyección escénica y desenvolvimiento ante el jurado y el público, una prueba decisiva antes de la elección de la nueva representante cubana.

El mismo teatro acogerá este jueves 20 de agosto, a las 8:00 p.m., la ceremonia de coronación. Allí se conocerá quién sucederá a Lina Luaces y llevará el nombre de Cuba a la 75 edición de Miss Universe que se celebrará el mes de noviembre en Puerto Rico.

Alicia Machado y Giselle Blondet figuran entre las personalidades invitadas para integrar el jurado de la fecha decisiva.

Además de asumir la responsabilidad de representar a la comunidad cubana en el escenario internacional, la nueva soberana recibirá varias sorpresas y el Audi presentado este martes en la ciudad del Sol.

Será el segundo vehículo obsequiado durante este año. El primero fue un Toyota Corolla 2026, cero millas, concedido el viernes a Eneisy Rodríguez, representante de Hialeah, como reconocimiento a su perseverancia y a las dificultades personales que ha superado para cumplir con cada compromiso.

La sorpresa ya fue revelada. Ahora falta conocer cuál de las 20 concursantes escuchará su nombre durante la coronación y saldrá del Dennis C. Moss Cultural Arts Center convertida en Miss Universe Cuba 2026 y manejando el Audi del año.