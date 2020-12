Escorpión: Predicciones para el 2021

Estarás buscando una mezcla de estabilidad y libertad en el 2021, y serán posible ambos. Como resultado, estarás trabajando en la superación de miedos en torno al abandono y la pérdida y aprenderás a ser más autosuficiente emocionalmente.

Con Urano en Tauro en particular, encontrarás que lo que necesitas en asociación cambiará. Querrás conectarte con personas que no solo te abran a cosas nuevas, sino que también te den la libertad de ser tú mismo.

Durante todo este crecimiento interno que harás, una serie de tremendos eclipses te ayudarán a aclarar lo que realmente quieres, además de ayudarte a manifestarlo.

Las relaciones vuelven a estar en el centro de atención cuando un Eclipse Lunar en Tauro activa tu casa de las relaciones el 19 de noviembre. Como el primero de los siete eclipses que caen sobre el eje Tauro-Escorpio (sucediendo de 2021-2023), mira a éste para poner fin a una relación profesional o personal que ha sido sofocante, no recíproca o manipuladora durante demasiado tiempo. Aunque, si este eclipse lleva el fin de una historia de amor de mucho tiempo, trate de no desanimarte demasiado.

El año pasado disfrutaste de la bondad de Júpiter y la disciplina de Saturno. Este año hay cambio de planes porque tendrás que sortear las influencias inarmónicas de estos dos planetas que permanecen en Acuario. El desastre producido por la Pandemia del Covid-19, nos ha dejado en un estado de alerta. Pero ahora sabemos a qué atenernos, como vivir y cómo enfocar nuestra vida. Escorpio, con tu dinamismo, serás de los primeros en estar preparado, para encontrar la mejor salida a esta horrible crisis. Continuarás luchando contra de Urano en Tauro, que tiene el don para desequilibrarte. Para ayudarte a conservar tu pericia cuentas con el apoyo de Plutón en Capricornio y de la protección compasiva de Neptuno. El tránsito de Júpiter en Piscis, entre junio y julio, te da los medios para hacerlos fructificar. Marte estará en tu signo de noviembre a mediados de diciembre, y este es un período que viene cada dos años más o menos, y lo debes aprovechar al máximo. Marte en tu signo te da mucha energía y entusiasmo, puedes usarlo para iniciar nuevos proyectos, viajes, aventuras y buscar oportunidades que serán el foco los próximos dos años de tu vida. Puedes estar dispuesto a tomar la iniciativa. Haz uso de la energía y muévete. Tienes mucha energía apasionada dentro de ti que se puede utilizar para tu propio beneficio de una manera saludable.

Amor

Neptuno permanece en tu sector del romance todo el año, y Júpiter se une a Neptuno brevemente de mediados de mayo a julio, te sentirás más abierto al romance y el amor, y podrás centrarte en las relaciones amorosas donde sientas una conexión espiritual. Puedes estar abierto a conocer gente nueva, y compartir el amor que sientes más libremente. Si eres soltero, puedes mantener tus opciones abiertas, queriendo encontrar a alguien con quien sientas un vínculo espiritual o kármico. Si ya estás saliendo con alguien, entonces este podría ser el año perfecto para que te comprometas. Lo mejor es proponerlo entre mediados de abril y la primera semana de mayo, cuando Venus esté en Tauro.

Si los lazos que te unen con tu pareja son inquebrantables, optarás por dar un paso más allá, y te comprometerás a otro nivel, pero si al contrario tu relación flaquea, es posible que se acerque el fin. Si estás soltero, también te replantearás muchas cosas relacionadas ti, a lo que quieres y a lo que tienes para dar, aclararás tus dudas y optarás por el camino más adecuado.

Urano permanece en tu sector de las relaciones todo el año, por lo que puedes seguir experimentando cambios en tus relaciones y con las nuevas personas que entran en tu vida, puedes estas más abierto a las personas no convencionales y querer un poco de espacio adicional. Marte está en este sector con Urano a principios de año, entrando de principios de enero a febrero. Esto puede darte un impulso extra para comprometerte con las personas que te importan, y es posible que no quieras conformarte. Un eclipse lunar ocurre en este sector el 19 de noviembre, y puedes dejar ir a alguien que no es bueno para ti o una asociación que no ha estado saludable.

Marte recorrerá tu sector de la intimidad de marzo a mediados de abril, y esto puede darte un impulso más fuerte para conectarte a un nivel profundo emocional, espiritual y físicamente. Puedes tener muy poca paciencia para cualquier cosa que sientas superficial. Mercurio se retrógrada en este sector la mayor parte de junio, con un eclipse solar en este sector el 10 de junio, por lo que es posible que veas a viejos amantes volver a tu vida.

Dinero

Debes equilibrar el trabajo y la vida familiar, para que puedas obtener beneficios, vas a tener la posibilidad de emprender negocios nuevos que te darán una muy buena reputación. De mediados de junio a julio, Marte estará en tu sector de la profesión, y esto puede aumentar tu ambición y motivarte para tener éxito y progresar. Puedes prestar más atención a tus planes a largo plazo, hacer ajustes y obtener consejos de aquellos a los que respetas, y seguir siendo práctico y concentrado. Tu energía puede ser disciplinada, y puedes entender de lo que eres capaz, puedes obtener recompensas por lo que has hecho, algún reconocimiento que te mereces, y puedes alcanzar nuevas posiciones.

Un eclipse lunar ocurre en tu sector de las finanzas el 26 de mayo, y esto puede poner fin a una situación financiera, arreglo o asociación. Puedes estructurar tus finanzas y sentirte más seguro cuando tus finanzas estén en forma. Un eclipse solar ocurre en tu sector monetario el 4 de diciembre, y este puede ser un excelente momento para buscar una nueva oportunidad financiera, hacer dinero de nuevas formas y tomar decisiones financieras sólidas. Marte estará en este sector a mediados de diciembre para terminar el año, y esto te dará mucha energía y ganas de hacer más dinero, pero también de gastar.

Salud

La salud te sonríe en este 2021. Sigue preocupándote por tu físico, ya que eso te lleva a comer sano y a ejercitarte, manteniéndote así fuera del alcance de las enfermedades relacionadas al sedentarismo. Practica deporte, será bueno para tu salud cardiovascular. La vida sedentaria a la que te estabas acostumbrando últimamente, podría afectar a tu salud. Así que llénate de energía y sal a practicar deporte.

Hogar y la Familia

Saturno está en tu sector familiar todo el año, y Júpiter está en este sector la mayor parte del año también, asumirás más responsabilidades en el hogar o con la familia, y sentirás más pesos sobre tus hombros. Es posible que estés restringido de alguna formas, limitado con lo que puedes hacer, y más expansivo de otras maneras, pero abierto a encontrar alternativas. Puedes pensar más creativamente cuando se trata de asuntos relacionados a la casa o con la familia, y esto puede ayudarte a encontrar soluciones cuando te frustras. Lo que hagas ahora puede prepararte para las próximas dos décadas de tu vida.

Mercurio retrógrada en tu sector familiar durante la mayor parte de febrero, y este puede ser un momento en el que tengas que dar un paso atrás, presionar la pausa y evaluar tu situación en el hogar . Es posible que debas trabajar en temas claves para fortalecer los cimientos de tu hogar y tu vida familiar, y tratar de ser más comprensivo, alentador y útil. Al mismo tiempo, es posible que también necesites de otros. Pequeños problemas pueden surgir en casa o con la familia que necesitan ser abordados, así que paciencia al tratar con ellos.

Carta del Tarot

La Suma Sacerdotisa: Invita a mirar más allá de lo que es evidente en busca de la sabiduría interior. Es un claro indicio de que debemos esperar, puesto que aún no ha llegado el momento adecuado. No actuar cuando aún no es el momento es tan sabio como hacerlo en el tiempo adecuado. Con la Sacerdotisa, fluir, abandonar la resistencia innecesaria, es una buena opción. Nos habla de una persona con un sexto sentido, con dones de ver, un médium quizás, o persona que practica el esoterismo. Un desenlace feliz se prepara sin que nadie lo sepa, debes seguir tu intuición.

Amuleto

Un gato. Si está tallado en cuarzo blanco o madera es más efectivo.

Números de la Suerte

3, 14, 26, 32, 39, 46

Ritual para el Amor

Debes coger una foto tuya y de la persona que ames y pegarlas de forma que quede una de frente a la otra. Después las pones en una fuente amarilla y le echas aceite de canela. Lo dejas así por 12 horas. Pasado este tiempo vas a la orilla de un rio y las quemas. Mientras realizas esta operación repite este conjuro mágico: “Hụnanya dị nsọ, ịhụnanya achọrọ, bịarute m nso ma ghara ịhapụ n'akụkụ m. Jupụta m ọ joyụ na ọ happinessụ. Nye onwe gị ugbu a, ma na-echezọ ọnụnọ”.

Ritual para el Dinero

Necesitas:

- 1 Mesita redonda

- 1 Paño amarillo

- 3 velas doradas

- 3 velas azules

- Trigo

- Arroz

En un lugar apartado y tranquilo de tu hogar colocarás una mesa redonda, la cual limpiarás con vinagre. Colócale el paño amarillo. Enciende las 3 velas doradas en forma de triángulo empezando por la vela de la punta a favor de las manecillas del reloj. En el medio echa un puñado de trigo y mientras lo haces visualiza toda la prosperidad que tendrás . En la segunda noche colocas al lado de las velas doradas las 3 velas azules, enciéndelas y donde está el trigo echa un puñado de arroz. Concentra tu mente en tu éxito. Cuando se consuman las velas, envuelves todo en el paño amarillo y lo entierras.

Runa que te Acompaña

Dagaz

Si eres capaz de integrar los opuestos que hay en ti, tendrás una importante renovación y evolución. Alcanzarás una mayor libertad y madurez. Ese equilibrio personal, profesional y en tus relaciones exige constancia. ¡No pierdas el foco! De todas las runas, Dagaz es la que apunta a una transformación más radical. La vida tiene etapas y este símbolo rúnico remite al final de una. Con todo el aprendizaje acumulado en la mochila, señala avances y crecimiento.