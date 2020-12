Leo: Predicciones para el 2021

En el 2021, te encontrarás pensando mucho en tu futuro en términos de lo que quieres y a quién quieres en él. Espera que el Eclipse Lunar del 26 de mayo y el Eclipse Solar el 4 de diciembre, ambos en Sagitario, te ayuden a dejar de lado patrones de citas poco saludables. Además, el Eclipse Solar en Géminis el 10 de junio te empujará a tener más mentalidad comunitaria. Si se adjuntan, estos eclipses te ayudarán a enfocarte en nuevos objetivos. Tu carrera y reputación continúan pasando por una serie de cambios y desarrollos importantes este año gracias a un potente Eclipse Lunar en Tauro y tu área profesional 10 el 19 de noviembre. Bajo este eclipse, podrías recibir un muy merecido reconocimiento por tu trabajo.

Marte está en tu signo de mediados de junio a julio, y esto te da mucha energía y el impulso para luchar por lo que deseas. Puedes sentirte más entusiasta y emocionado, y dispuesto a tomar la iniciativa en todo. Marte está en tu signo una vez cada dos años, y este es tradicionalmente un excelente período para iniciar nuevos proyectos, empresas y buscar oportunidades que serán importantes para los próximos dos años. Aprovecha al máximo esta energía.

Justo antes de eso, Mercurio retrógrada la primera quincena de junio en tu área de las sueños futuros, y se produce un eclipse solar en este sector el 10 de junio. Puedes cuestionar algunos de los sueños que tienes, lo que tu futuro te prepara, y sentir menos esperanzado de lo habitual. Trabaja en tu confianza y cree en ti mismo y en tus habilidades. El eclipse ayuda a traer de vuelta un viejo sueño, y puedes buscar oportunidades para progresar en algo que habías renunciado antes. Con Marte moviéndose en tu signo después de este período, te ayudará a darte energía para seguir adelante y salir de este periodo con un mejor sentido de tí mismo. El amor y las relaciones laborales se cruzan y esto indica, que tendrás propensión a mantener amoríos con alguno de tus jefes o serán tus jefes quienes te presenten a personas del sexo opuesto, con la finalidad de que surja una relación. El asunto es que te cautivarán personas poderosas y con buena posición social.

Amor

El 2021 te encuentra tomando en serio tus amoríos con Saturno en tu sector de las relaciones todo el año, y Júpiter en este sector para la mayor parte de él. Puedes enfocarte y estar más comprometido con las noviazgos, son influencias saludables y positivas en tu vida. Harás mejoras en las relaciones y las fortalecerás. Es posible que veas que algunas personas salen de tu vida durante el próximo año, pero es probable que sean personas que no son buenas para ti de todos modos. Puedes ser más exigente con las nuevas personas que vienen a tu vida, y esto puede crear conexiones más duraderas.

Mercurio retrógrada en este sector durante la mayor parte de febrero, y este puede ser el momento del 2021 donde experimentas la mayor cantidad de altibajos con las personas en tu vida. Tómate un tiempo para obtener una visión clara de los problemas en tu relación.

Marte estará en tu sector amoroso la segunda quincena de diciembre, para terminar el año, y esto se combina con un eclipse solar en esta área el 4 de diciembre. Puedes concentrarte en traer más amor a tu vida y expresar el amor que tienes por los demás. Si eres soltero, puedes disfrutar de salir con más frecuencia, pero conocerás a alguien que realmente atraerá tu atención. Si estás en una relación, revivirás los momentos que los unieron por primera vez.

Un eclipse lunar ocurre en este sector a mediados de año, el 26 de mayo, y debes concentrarte en eliminar los problemas de amor y averiguar con qué relaciones amorosas quieres continuar y cuáles pueden necesitar ser puestas en tela de juicio. Neptuno permanece en tu sector de la intimidad todo el año, y esto sigue haciendo de una conexión espiritual y emocional un aspecto importante de la intimidad física para ti. Las conexiones casuales pueden no tener el mismo impacto en ti que antes de que Neptuno estuviera en Piscis.

Júpiter estará en este sector brevemente con Neptuno de mediados de mayo a julio, y esto te traerás nuevas experiencias íntimas, y puedes trabajar en el fortalecimiento de los lazos emocionales y espirituales que tienes con los demás.

Dinero

Urano permanece en tu área de la carrera y las metas todo el año, y esto puede cambiar tu dirección. Es posible que sientas la necesidad de cambiar las cosas, crear nuevas metas y empujarte fuera de tu zona de confort. Puedes encontrar formas poco convencionales de acercarte a lo que quieres lograr, y tu camino hacia el éxito puede ser uno que no hubieras pensado antes. Te irá muy bien si trabajas por tu cuenta.

Marte se une a Urano en este sector de principios de enero a febrero, y puedes tener mucha energía. Puedes obtener reconocimiento y atención por lo que ya has hecho, conectarte con personas en los lugares correctos y obtener buenos consejos de aquellos a quienes respetas. Tu ambición puede elevarse, y puedes hacer planes a largo plazo. Un eclipse lunar ocurre en este sector el 19 de noviembre, y es posible que veas la finalización de un proyecto, o finalices los planes en los que has trabajado durante mucho tiempo.

Plutón permanece en tu sector laboral todo el 2021, y puedes seguir centrándote en el trabajo que te apasiona y hacer que las transformaciones en tu trabajo y vida diaria sean más productivas y eficientes.

Venus se retrógrada en este sector para terminar el año a partir de mediados de diciembre, por lo que puedes sentir la necesidad de un descanso a medida que el 2021 llega a su fin. Si estás agotado, no seas tan duro contigo mismo por tomarte un descanso. Este puede ser un buen período para rehacer el trabajo o revisitar algo en lo que has trabajado antes.

Marte estará en tu sector monetario de agosto a mediados de septiembre, y este puede ser un momento para centrarte en tus finanzas. Podrás trabajar para ganar más dinero, tener una compra importante que hacer, recopilar información financiera o tomar grandes decisiones financieras. Este puede ser un buen momento para tomar un segundo trabajo. Sólo asegúrate de ser inteligente con el dinero extra y no lo tires por la borda.

Salud

Excelente salud, pero tendrás predisposición a atormentarte excesivamente por ella, aunque no tengas nada o sean dificultades temporales. Aprovecharás la medicina alternativa y te cuidarás en exceso. Transformarás el estilo de vida, establecerás un gimnasio en tu casa, porque insistirás en estar en forma y caminar cada día. Querrás brindar una figura fresca y atractiva y lo lograrás. También debes tratar no ser tan inflexible, porque esto puede agotar toda tu energía. Tu cuerpo es una máquina extraordinaria capaz de hacer lo que tú quieras.

Familia y Hogar

Marte estará en tu sector familiar de noviembre a mediados de diciembre, y esto te dará mucha energía para centrarte en los asuntos familiares. Podrías buscar más tiempo para estar en casa, hacer mejoras en tu hogar o volver a casa, si estás fuera. Puedes hacer más tiempo para la familia, planear reuniones familiares o salidas, y darles más prioridad. Tener una vida hogareña sólida que se sienta emocionalmente solidaria puede ser importante para ayudarte a sentir seguro y protegido.

Marte estará en el sector que rige los hijos la segunda quincena de diciembre, así que si tienes hijos, pueden obtener más de tu atención, especialmente con el eclipse solar de diciembre en este sector. Se les puede presentar una oportunidad, y tú puedes darles apoyo a través de ella. Un eclipse lunar ocurre en este sector el 26 de mayo, y es posible que encuentres que son un poco más rebeldes. Sucederán cambios, y las relaciones, si estás casado, pasarán por una crisis existencial. La diferencia en la actitud, que existirá con tu pareja, será enorme. Uno será solidario y el otro querrá ser más libre y dedicarse a sus amistades.

Carta del Tarot

La Justicia :Mente equilibrada, igualdad, buen juicio en las decisiones, paz, armonía, moderación, legalidad, tener una forma justa de llevar las cosas Simboliza la cosecha de nuestra siembra y la calidad de nuestra cosecha dependerá del tipo de acciones que hayamos sembrado en el pasado.

Amuleto

Un dragón dorado. Esta figura la puedes usar como ornamento en tu cuerpo o en tu casa.

Números de la Suerte

9, 15, 21, 26, 48, 50, 53

Ritual para el Amor

Necesitas:

- 1 pieza de ropa interior tuya

- 1 pieza de ropa interior de la persona que amas

- 5 cintas rojas

- 5 cintas amarillas

- 1 bolsa roja de tela

- 5 velas rojas

- 11 pétalos de rosas rojas

Debes de coger las dos piezas de ropa interior y amarrarlas con las cintas rojas, le haces cinco nudos. Las colocas en la bolsa roja y la atas con las cintas amarillas, le haces siete nudos. Prendes las cinco velas rojas en forma circular y colocas la bolsa en el medio del círculo. Colocas los pétalos de rosas alrededor también en forma circular. Te paras enfrente de este círculo te concentras y repites en alta voz: “Seperti pakaian ini bersatu, dan dengan warna merah kelopak bunga mawar yang sama ini, saya memohon kekuatan Nefertiti dan Horus agar cinta saya tidak akan meninggalkan saya”. Cuando las velas se consuman las puedes desechar en la basura, al igual que los pétalos de rosa. La bolsa roja la debes abandonar en un bosque o monte.

Ritual para el Dinero

Necesitas:

- 1 copa de cristal

- 1 plato grande

- Arena fina

- Purpurina dorada (glitter)

- 4 tazas de sal marina

- 1 cuarzo malaquita

- 1 taza de agua de mar, de rio o sagrada

- Ramas de canela o canela en polvo

- Albahaca seca o fresca

- Perejil fresco o seco

- Granos de maíz

- 3 billetes de denominación corriente

Coloca dentro de la copa los tres billetes doblados, las ramas de canela, los granos de maíz, la malaquita, la albahaca y el perejil. Mezcla la purpurina con la arena y agrégala en la copa hasta llenarla completamente. Bajo la luz de la Luna Llena, coloca el plato con las cuatro tazas de sal marina. Coloca la copa en el medio del plato, rodeada por la sal. Derrama la taza de agua sagrada en el plato, de forma que humedezca bien la sal, déjalo toda la noche a la luz de la Luna Llena, y parte del día hasta que el agua se vaporice y la sal esté nuevamente seca. Agrega cuatro o cinco granitos de sal a la copa y botas el resto. Lleva la copa para adentro de tu casa, en algún lugar visible o donde guardas el dinero. Todos los días de Luna Llena vas a esparcir por cada rincón de tu casa un poco del contenido de la copa, y lo barres al día siguiente.

Runa que te Acompaña

Algiz

Aunque cuentas con una gran protección, no confíes ciegamente en los demás. Corres el riesgo de entregarte a quien no debes y de sufrir reveses afectivos y profesionales. Aprende a decir “no” y a manifestar tus necesidades especialmente en los negocios. Si no lo haces podrán aprovecharse de tu buena voluntad y tu nivel de energía disminuirá.

La runa vikinga Algiz está vinculada a aspectos muy positivos. Especialmente a aquellos que tienen que ver con la protección del hogar y la naturaleza. En este sentido, se la relaciona con la amistad y con la familia.

Por otro lado, esta runa era considerada por los vikingos como símbolo de victoria. Relacionada con la protección y la defensa, era llevada como amuleto. Por eso también significa escudo. Se pensaba que esta runa permitía a los portadores conseguir la bendición de los dioses en batalla.