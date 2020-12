Piscis: Predicciones para el 2021

Eres una persona intuitiva y empática por naturaleza, pero el 2021 te pedirá que te zambullas un poco más profundo a la hora de resolver qué es lo que te define. Saturno y Urano se cuadran tres veces este año -- el 17 de febrero, el 14 de junio y el 24 de diciembre- ellos confían en que tu superes cualquier temor que puedas tener sobre el futuro. En muchos sentidos, este combo planetario te empujará a enfocarte en el aquí y el ahora, lo que incluye aceptarte a ti mismo o a la vida como es, en lugar de enfocarte demasiado duro en un sueño inalcanzable.

El 2021 será un año un poco embarazoso donde tendrás que ajustarte a nuevas condiciones. Neptuno, tu planeta regente, permanecerá en tu signo todo el 2021, y podrás seguir fortaleciendo tu intuición, imaginación, compasión y empatía. Tu creatividad y habilidades artísticas pueden elevarse, y estarás más carismático. Aquellos pececitos nacidos del 8 al 17 de marzo pueden recibir un impacto directo de Neptuno en el 2021, y sentir esta energía más fuerte.

Júpiter estará en tu signo brevemente en el 2021, de mediados de mayo a julio, y esto será una muestra de Júpiter en su signo. Esta es tradicionalmente una energía excelente para nuevos comienzos y emprendimientos, expandiendo tu vida y abriéndote a nuevas experiencias. Júpiter se mueve oficialmente a tu signo el 28 de diciembre, así que justo a finales del 2021 tendrás una visión de lo que se puede pasar en el en 2022. Aprovecha al máximo el tiempo que Júpiter está con Saturno en Acuario para eliminar el desorden mental, emocional y espiritual en tu vida.

Amor

El amor es el cimiento de tu vida. Anhelas encontrar a la persona perfecta para vivir con ella un amor apasionado, y este año tu sueño se consumará. Los pececitos solteros disfrutarán del beneficio de conocer a su alma gemela, una persona que constituirá parte de su vida y no querrá trasformar nada de ti, ya que te considerará como la persona ideal para compartir este sorprendente sendero de la vida. Participa en las fiestas o eventos que seas convidado, porque será en un entorno de festividad y diversión donde conocerás a esta persona. La persona ideal llegará a tu vida durante la primera mitad del año, con Marte transitando tu sector amoroso de mediados de abril a mediados de junio tu deseo de brindar amor y cariño aumentará. Estarás muy romántico. Si estás en una relación, encenderás el fuego de nuevo y te sentirás como cuando se conocieron por primera vez. Existe la posibilidad de comprar un nuevo hogar porque la familia crecerá. Cuando Marte transite tu área de las relaciones de agosto a mediados de septiembre, exaltará tu estado de ánimo para el compromiso. Si tienes una relación, puedes fortalecer tu compromiso con tu pareja de alguna manera, o dar el siguiente paso en la relación. Si eres soltero, es posible que desees establecer una relación seria con alguien que le tienes mucho respeto y presientes que se tomará el compromiso en serio. A mediados de septiembre a octubre con Mercurio retrógrado en tu zona de las relaciones los problemas de intimidad pueden complicarse. Es posible que debas profundizar en ti mismo y como enfocas las relaciones para encontrar lo que necesita ser corregido. No es agradable, pero te ayudará a mantener los lazos emocionales con las personas que amas.

Dinero

Marte estará transitando tu sector laboral desde mediados de junio a julio, y si no tienes trabajo lo encontrarás. Puedes concentrarte en el trabajo que te apasiona y obtener más beneficios. Pero si no te gusta el trabajo que haces, querrás cambiarlo. Un eclipse lunar ocurre en tu área de la profesión el 26 de mayo, y puedes progresar y alcanzar nuevos objetivos. Las recompensas llegaran, y obtendrás reconocimiento por lo que has hecho. Si no has hecho las cosas bien, experimentarás contratiempos y debes analizar dónde necesitas hacer cambios. Recuerda que no hay acciones sin efectos, y que no puedes fiarte de las personas que tu intuición te indique que te alejes de ellas. Terminas el año con Marte transitando por tu área del estatus y también ocurrirá un eclipse solar en este sector el 4 de diciembre. Esta es una excelente energía para trabajar con planes a largo plazo, establecer nuevas metas y buscar oportunidades para iniciar nuevos emprendimientos. Este año se presenta como una gran tentación a nivel laboral, tendrás las cartas sobre la mesa, solo necesitarás aprender a jugarlas de forma estratégica para tu beneficio. Podrás hacer conexiones con personas importantes en los lugares correctos, en los momentos adecuados.

Salud

Presta mucha atención a tu salud emocional, piensa positivo y siempre observa el lado bonito de las cosas. Presta más atención a tus problemas que a los ajenos. Trata de cuidar tu sistema digestivo. Si tienes algún padecimiento busca siempre una segunda opinión médica.

Familia y Hogar

Desde mediados de marzo a mediados de abril Marte estará en tu área del hogar y es probable que tengas algunos conflictos con tus padres. Si lo deseas, pasa más tiempo con tu familia o con las personas que consideras familia, y puede ser un buen momento para reunirte y compartir memorias del pasado con ellos. Querrás modificar tu casa o redecorarla. Mercurio retrógrada en tu sector familiar durante la mayor parte de junio, y es posible que tengas algunos problemas que necesitan ser tratados. Pequeños inconvenientes pueden aparecer en tu casa, como roturas de equipos electrónicos o tuberías del agua que estallan. Un eclipse solar ocurre en este sector el 10 de junio, y esto puede traer buena energía para volver a un lugar donde viviste antes, vivir con alguien que vivió contigo en el pasado, o reconectarte con tu familia.

Es momento de que te deshagas de emociones negativas y de relaciones tóxicas. Podrían regresar relaciones o sentimientos del pasado, o podrías sentir nostalgia. Disposiciones que pueden entretenerte o hacerte esquivar aquello en lo que realmente importaría centrar tus afectos. Harías bien en tomar conciencia de tus emociones y sensaciones, pero separando una de la otra.

Carta del Tarot

La Luna: puedes ser engañado, mentirse a ti mismo o actuar fraudulentamente hacia los demás. Puede representar separación, cambios repentinos, decepción. Ten cuidado, muchas cosas que quizás no sepas pueden estar sucediendo a tu alrededor. Telepatía e intuición. Nos indica que la persona, situación o el suceso que representa tiene una apariencia engañosa.

Amuleto

Una bolsita morada con tres caracoles, tres hojas de la planta lavanda y tres hojas de jazmín.

Números de la Suerte:

5, 16, 22, 49, 51, 59

Ritual para el Dinero

Necesitas:

- 1 Huevo

- 1 pedazo de papel amarillo

- 1 Pluma

- Agua sagrada (para saber como hacerla compra el libro “Dinero para todos los Bolsillos” en Amazon)

Haz un agujero chiquito en el huevo y drena toda la clara y yema. Con el agua sagrada limpia el interior y el exterior del huevo. A continuación, toma el pedazo de papel y escribe la cantidad de dinero que te gustaría recibir. Coloca el papel en el interior del huevo. Puedes decorar el exterior con el símbolo del dinero. Entierra el huevo en tu patio o en una maceta. Al hacerlo, dices: “En esta tierra todo mi dinero se multiplica y crece”.

Ritual para el Amor

Necesitas:

- 1 cuchara

- 6 gotas de sangre de un animal doméstico

- 6 gotas Agua Sagrada o Agua de Luna Llena (para aprender a hacerla compra en Amazon el libro “Amor para todos los Corazones”

- 6 gotas de tu saliva

- Azufre

- 1 vela roja

- Papel y lápiz

- Cuarzo rosado

Debes coger la cuchara con la mano izquierda y poner sobre ella un poco de azufre, las gotas de sangre, saliva y el agua sagrada. Sostienes la cuchara sobre el fuego de la vela roja y la dejas un rato hasta que la mezcla se torne de un color oscuro. En el papel debes escribir el siguiente conjuro: “Me ti chári kai ti dýnamí sas o Megálos Orféas kátoikos tis vathiás gis pou epéstrepse apó tous nekroús gia na más férei ta dóra sas zitó na eisélthete stin psychí tou Éntnkar kai na lygísete tis epithymíes tou kai na ton ypoválete katá voúlisi, kátoikos tou megálou Orféa gi Dóse mou ti dýnami na ton kyriarchíseis Dóse mou ti dýnami na ton ypotáxo, ypotáxte tin psychí tou sti thélisí mou Tha sas dóso aftín tin prosforá os éndeixi epaínous”. Después, coges una pluma y firmas el papel usando como tinta la preparación que hiciste al principio en la cuchara. Guardas el papel un lugar seguro, debajo del cuarzo.

Runa que te Acompaña

Isa

Mantén la firmeza frente a los ambientes y personas inestables. Si tu trabajo y tus relaciones se tambalean confía en ti, ya que podrían desequilibrarte.

Aléjate de las malas influencias, escucha tu interior y sigue adelante con perseverancia. Si logras mantenerte firme saldrás fortalecido. La trampa, la traición, la emboscada. Todo aquello que aparece de súbito, como una tormenta de nieve, también es recogido por esta runa. Cuando la situación es desfavorable, pero puede ser pasajera, lo mejor es resguardarse y no tomar acción. Los momentos de recogimiento también dan lugar a la creatividad. Y desde ellos se puede reflexionar y crecer para el momento en el que el frío haya pasado.