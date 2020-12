Sagitario: Predicciones para el 2021

Este será un año que sufrirás un cambio total a nivel mental ya que Saturno estará transitando por Acuario y revolucionará tu área de la actividad intelectual. Urano sigue en Tauro, en tu área de la salud, estos gigantes cósmicos te empujaran a cambiar viejos hábitos y darle más sentido y enfoque a tu tiempo. Como Sagitario amante de la libertad, no conoces límites cuando se trata de aprovechar toda la generosidad que la vida tiene para ofrecer. Pero, con Saturno y Urano al frente este año, tienes que reducir un poco la velocidad. Urano trabaja para ayudarte a reformar tu enfoque en el bienestar y tus horarios, mientras Saturno trabaja para hacer de la palabra "No" un elemento primordial en tu vocabulario.

Con Júpiter orientado al crecimiento también recorriendo Acuario durante el 2021, este sería el momento perfecto para trabajar en expandir un conjunto de habilidades específicas, volver a la escuela o tomar un curso formal de estudio, o trabajar en un gran proyecto como un libro.

Un eclipse lunar ocurre en tu signo el 26 de mayo, y este puede ser el momento en el cual cosechas lo que has sembrado a lo grande. Puedes progresar considerablemente con las cosas que has hecho bien, y cosechar las recompensas por eso. Pero también puedes experimentar grandes contratiempos con las cosas que no has hecho bien.

Un eclipse solar se produce en tu signo el 4 de diciembre, y Marte entrará en tu signo a mediados de diciembre para terminar el año, por lo que puedes finalizar el 2021 con una excelente energía para iniciar nuevos proyectos y emprendimientos, buscar nuevas oportunidades, y aprovechar al máximo el entusiasmo. Esta es una excelente energía para que comiences algo que puede durar al menos los próximos dos años de tu vida. Venus estará retrógrada, así que trata de manejar la ociosidad. Con tu zona de las asociaciones activada por un Eclipse Solar en Géminis el 10 de junio, espera ser empujado en una nueva dirección con las relaciones, a medida que aprendes que ser parte de un equipo, no representa peligro de perder tu libertad.

Júpiter, se sumergirá en el amoroso Piscis en tu casa del hogar y la familia del 13 al 28 de mayo, es posible que desees construir un hogar con alguien o agregarle un nuevo miembro a la familia. Debido a que Júpiter es tu planeta regente, es muy posible que algunos de tus deseos más profundos y sinceros puedan ser concedidos este año.

Amor

Sagitario va a tener un 2021 muy romántico. Pueden conocer a alguien por casualidad e involucrarse con esa persona, pero sólo mientras sean lo suficientemente valientes para dar el primer paso porque es muy probable que su nuevo amor sea tímido o haya sido muy herido en el pasado. En muchos sentidos, el 2021 será un año de nuevos comienzos y desafíos para que los Sagitarios descubran su propia naturaleza o quiénes son en su totalidad. Los Sagitarios pueden sentir la necesidad de eliminar de su vida todo lo que los mantuvo obsoletos, especialmente si quieren ir en una dirección nueva y que promete mucho.

Se inspirarán y tendrán esperanzas, por no mencionar la energía suficiente para construir los cimientos para que sus sueños se conviertan en realidad. Verán las recompensas de sus esfuerzos, por lo que deben usar su vitalidad, tanto como sea posible, para hacer que las cosas funcionen para ellos. Marte estará en tu sector de las relaciones de marzo a mediados de abril, y esto puede traer energía e impulso para que te comprometas con las personas que te importan y tomes en serio tus relaciones. Si eres soltero, puedes enfocarte más en encontrar a alguien dispuesto al compromiso. Si estás en una relación, es posible que desees llevar las cosas a otro nivel y reafirmar tu compromiso con tu pareja.

Mercurio se retrógrada durante la mayor parte de junio en tu sector de las relaciones, y un eclipse solar ocurre en ese sector el 10 de junio, es posible que tengas que trabajar en asuntos de relaciones y compromiso, y trataras de mejorar las relaciones que tienes. Marte estará en tu sector de la intimidad de mediados de abril a mediados de junio, y esto puede aumentar la intensidad y pasión en tus relaciones.

Dinero

Tendrás un año espectacular en las finanzas. Si deseas abrir un negocio debes hacerlo a principios de año. No deberías hacer inversiones importantes, y debes escuchar los consejos de las personas mayores. Las cosas mejorarán después del 6 de abril, lo más probable es que estés involucrado en una asociación. Serás promovido después del 14 de septiembre.

Júpiter proporcionará a Sagitario abundancia financiera, encontraras muchas oportunidades para ganar dinero, ya que entrarás en contacto con nuevos recursos para ganar dinero. Dependerá de ti obtener recompensas de esos recursos. Los nativos de Sagitario pueden ir en un viaje de negocios que será muy beneficioso para ellos, ya que obtendrán nuevos contratos y en este viaje, no te apresures mientras firmas ningún documento o al aprobar cualquier acuerdo. Piénsalo dos veces antes de dar tu aprobación a cualquiera de tus negocios.

Urano permanecerá en tu sector del trabajo todo el 2021, y esto te puede incitar a hacer cambios en tu entorno laboral o con quién trabajas. Marte se une a Urano en este sector para comenzar el año hasta febrero, y esto añade energía e impulso para trabajar y hacer las cosas. Puedes organizarte y maximizar tu tiempo, y disfrutar de ser productivo. Un eclipse lunar ocurre en este sector el 19 de noviembre, y puedes resolver algunos problemas de trabajo.

Plutón permanece en tu sector monetario todo el 2021, por lo que puedes seguir transformando tu enfoque sobre el dinero, la forma en que administras el mismo, la forma en que lo ganas, tu actitud sobre él y lo que sientes que tiene valor en tu vida. Esta área probablemente fue golpeada de una manera grande en el 2020, así que si hiciste el trabajo el año pasado, puedes notar que tienes más facilidad para tomar el control y ponerte en marcha en el 2021. Venus se retrógrada en este sector de mediados de diciembre a finales del 2021, por lo que cualquier problema financiero puede magnificarse en ese momento, y es posible que desees establecerte antes de los golpes retrógrados para estar en una mejor posición y manejarlos.

Salud

Tu salud y bienestar son un punto focal en el 2021 cuando el Eclipse Lunar en Tauro active tu casa de la salud y el trabajo el 19 de noviembre haciendo eco de los cambios provocados por la presencia de Urano en Tauro, este eclipse te empujará a prestar un poco de cuidado y atención extra a tu bienestar, mientras que también te empujará a desarrollar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, para que no te sobrepases. Cuando se trata de trabajo, este eclipse podría poner fin a un trabajo, especialmente si te ha estado dando estrés y ansiedad en exceso. A partir del 19 de diciembre, el planeta Venus retrógrado en Capricornio en tu segunda casa de las finanzas, te mostrara dónde has estado minimizando tu valor para que puedas hacer algo al respecto.

Hogar y Familia

Neptuno permanece en tu sector familiar todo el año, y puedes seguir forjando lazos espirituales más fuertes con tu familia. Cuanto más cómodo te sientas en casa y más apoyo recibas de la familia (o de las personas que piensas como familia), más seguro espiritualmente. Tu intuición puede ser fuerte cuando se trata de lidiar con asuntos relacionados con el hogar.

Júpiter se une a Neptuno en tu sector familiar brevemente, de mediados de mayo a julio, y puedes centrarte en expandir tu hogar haciendo mejoras, mudándote o encontrando algún lugar propio. Darte un poco más de espacio puede ayudarte mucho emocionalmente. También puedes ver a tu familia expandirte de alguna manera, y puedes sentirte más conectado con las personas que piensas son como tu familia.

Carta del Tarot

El Sol: Significa éxito en la educación, carrera y profesión. Tener en cuenta la familia y el amor, puede ser una carta de matrimonio. Significa buena salud. El concepto de liderazgo está asociado con esta carta. Los problemas se superan. Tiene relación con el dinero.

Amuleto

Una figura de un caballo, si es dorado mejor.

Números de Suerte

2, 18, 27, 36, 43, 51

Ritual para el Amor

Escribes el nombre completo de la persona que amas y el tuyo encima de este siete veces en un papel cartucho (Brown paper). Este papel lo colocas dentro de una copa de cristal y le pones miel, canela, un cuarzo rosado y pedacitos de cascara de naranja. Mientras realizas el ritual repite en tu mente: “Te endulzo y entre nosotros reina solo el amor verdadero”. Mantenlo en un lugar oscuro.

Ritual para el Dinero

Necesitas:

- 1 rosa de Jericó (Anastática hierochuntica)

- Agua florida

- Lavanda verde

- Cuarzo citrina

- Cuarzo ojo de tigre

- Agua de Luna Llena (puedes comprar en Amazon el libro “Dinero para todos los Bolsillos” y aprender a preparar esta agua).

Colocas en un envase de cristal las esencias con el agua de Luna Llena. Luego colocas los cuarzos y la rosa de Jericó. Debes poner este envase como adorno en tu negocio u oficina.

Runa que te Acompaña

Runa Fehu

Simboliza la prosperidad y suerte en los negocios. Significa que tienes la seguridad necesaria para atraer a tu vida lo que necesitas. Es buen momento para iniciar negocios y ayudar a los demás.