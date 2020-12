Virgo: Predicciones para el 2021

Eres una criatura de disciplina y trabajo duro, pero a veces puedes concentrarte en hacer las cosas de una manera súper específica y quedarte atascado asumiendo más de lo que deberías. A lo largo de 2021, Urano y Saturno te desafiarán a dejar tu necesidad de control total o certeza en la planificación para el futuro. Júpiter te traerá una abundancia de oportunidades, tareas y responsabilidades. Será importante que digas "sí" sólo a las cosas que son verdaderamente gratificantes y significativas para ti.

Tus metas y carrera son un gran tema para ti este año, ya que tres eclipses épicos el 26 de mayo, el 10 de junio, y el 4 de diciembre activarán tu casa del hogar y la familia y tu área profesional. El Eclipse Lunar en Sagitario en tu área doméstica en mayo, podrían hacer que decidas mudarte o reubicarte para comenzar una nueva vida, que puede incluir una nueva oportunidad de trabajo. Para algunos de ustedes, estos eclipses podrían darles el deseo de comenzar su propia familia o dar la bienvenida a otro miembro a ella, especialmente alrededor del Eclipse Solar en Sagitario en diciembre. Algunos Virgos incluso podrían estar comprometidos o casados este año, debido al breve traslado de Júpiter a su casa de las relaciones.

Este puede ser un año importante para superar fracasos a través del trabajo duro, constante y la perseverancia. A veces preferirás un entorno tranquilo y tal vez desees pensar más profundamente en varios temas de tu vida y tales sentimientos se manifestarán fuertemente durante la última parte del año. Este proceso para redefinir tu vida y metas te traerá claridad sobre cómo proceder en la misma. Las posiciones planetarias durante los meses finales del año te harán un poco filántropo.

Urano transitará todo el 2021 por tu área de las esperanzas e ilusiones, y Marte visitará este sector de principios de enero a febrero, por lo que puedes empezar el 2021 dando más tiempo y atención a tus metas. Te plantearás nuevos objetivos, y saldrás de tu zona confort. Esto puede ayudarte a ser más independiente. Marte estará en tu signo de agosto a mediados de septiembre, y este es un momento en el que la energía y tu impulso pueden aumentar. Puedes sentirte motivado para conseguir lo que quieres por ti mismo, en lugar de depender de los demás, y tendrás más confianza en tus habilidades. Esto te ayuda a tomar la iniciativa, y lo que comienza ahora puede ser tu enfoque durante los próximos dos años. Marte llega a tu signo cada dos años, así que este es un momento que debes aprovechar al máximo para que tu vida siga adelante de forma emocionante.

La creatividad y el entusiasmo fluirán en todo lo que hagas. También tendrás un renovado interés en tu vida. Sin embargo, aunque todo se mueve en la dirección correcta este año, es esencial que entiendas y sepas en qué te estás metiendo, y qué esperas de ello. Debes averiguar el valor antes de dar un paso adelante. Necesitas identificar las oportunidades a tiempo, y se requiere una respuesta oportuna a ellas o de lo contrario puedes perder el barco. Evita ser demasiado confiado.

Aunque casi todo el año será positivo, habrá fases en las que serás atraído por algún miedo desconocido o sentimientos extraños. Aquí necesitas utilizar la lógica para entender la complejidad de todo lo que te rodea. Puede haber defectos en tu pensamiento o decisiones, y sólo la experiencia y el análisis pueden ayudarte a resolver los problemas. Usa la lógica en la dirección correcta y con razones constructivas alcanzarás la sabiduría y el éxito con seguridad. Si tienes lo básico, todo lo demás será cuestión de tiempo.

Amor

Plutón permanece en tu sector del romance todo el 2021, y puedes seguir tomando el amor más en serio. Puedes estar más apasionado y comprometido en el amor, y esto te hará tomarlo más formal, no querrás involucrarte con nadie que no muestre esa pasión y compromiso contigo. Puedes atraer un amor intenso a tu vida, Si estás en una relación, puedes anhelar una cercanía con tu pareja que sea indestructible. Si eres soltero, te atraerán aquellos que son misteriosos y magnéticos, no abandones tus sueños, porque todo llega a su debido tiempo. Venus retrógrado, en este sector la segunda quincena de diciembre, para terminar el 2021, sacará a la luz problemas de amor que aún no se han tratado. Puedes reconectarte con viejas relaciones, y tal vez quieras pasar algún tiempo reflexivo con tu pareja.

Neptuno permanece en tu sector de las relaciones todo el año, y te recordará que tener una conexión espiritual es importante en tus relaciones, algunas relaciones pueden ir y venir en silencio. Puedes ser mucho más compasivo, pero necesitas asegurarte de que no estás dando tanto que te estás drenando y no recibiendo nada a cambio. Esto te hará más vulnerable a aquellos que tienen malas intenciones o vampiros de energía.

Júpiter se une a Neptuno en este sector brevemente de mediados de mayo a julio, y esto puede facilitarte dar la bienvenida a nuevas relaciones en tu vida, y para ser más empático con los demás, pero los límites también necesitan ser establecidos.

Dinero

Los retrógrados del Mercurio durante el 2021 se dirigen a tus áreas profesionales; con Mercurio retrógrado la mayor parte de febrero en tu sector laboral, de junio en tu sector profesional, y la mayor parte de octubre en tu sector monetario. El primer tránsito de Mercurio retrógrado en tu sector del trabajo puede estimular cierta insatisfacción con lo que estás haciendo, y si no estás contento las cosas pueden empeorar. Es probable que debas concentrarte en el trabajo que te apasiona y en el que realmente crees. Saturno transita por tu sector del trabajo todo el año y Júpiter también estará la mayor parte del mismo, así que este es definitivamente un año donde necesitas tomarte serio el trabajo que estás haciendo y dedicarte a algo que puedes hacer a largo plazo.

Habrá dificultades imprevistas con herencias, prestamos, reparto de intereses y seguros, que te pueden ocasionar algo de contrariedad, pero favorecerán el momento perfecto de pelear por lo que es tuyo y así generarás más capital que fortificará tus valores. El equilibrio económico y las ganas de compartir lo que posees, será el enfoque de este tiempo en el que finalmente te consentirás ciertos gustos y placeres que hace tiempo tenías en mente. Viajes, mejoras en el hogar y algunos donativos a tus seres queridos serán los premios que invertirás tus ganancias extra durante 2021.

En el segundo periodo de Mercurio retrógrado tu carrera y el sector de metas son cuestionados, podrás experimentar un revés que te hará tambalear. Es posible que necesites hacer una pausa durante un momento y evaluar si estás haciendo las cosas de la manera correcta y por razones honestas. Antes de este retrógrado, Marte estará en tu sector profesional para marzo y la mayor parte de abril, y esto puede ser una oportunidad para que te organices y pases este tránsito de Mercurio retrógrado mejor. Usa las energías y el impulso de Marte para hacer el trabajo, eliminar pequeñas cosas del camino, organizarte, ser más eficiente y asegurarte de que estás haciendo el trabajo que amas. Durante el retrógrado, se produce un eclipse solar en este sector, y eso puede ser buena energía para centrarte en un viejo objetivo y tomar una segunda oportunidad.

El retrógrado final de Mercurio ocurre en tu sector monetario, y Marte estará en este sector al mismo tiempo (de mediados de septiembre a octubre). Esto puede traer gastos inesperados, o generalmente hacer que te sientas más inseguro sobre el dinero, incluso aunque no tengas ningún problema real. Trate de afianzar tus finanzas para evitar esto. Este puede ser un buen período para hacer algo de dinero extra.

Salud

Es hora de que te empieces a centrar en todo aquello que puedes mejorar. Cuando la mente no está en forma se nota. Los pensamientos deberán calmarse. En este momento de tu vida personal la salud es el activo más importante con el que cuentas. Los nervios y los disgustos son los que pueden acabar haciéndote sentir peor de lo que piensas. No puedes salir de una zona de confort sin la correcta atención por tu parte. Los episodios del pasado no deben perseguirte o afectarte en el presente, pasa página y concéntrate en lo importante, el momento presente. El ejercicio es clave para poder enfrentarte a lo que te preocupa, mentalmente puede llegar a ser el factor más importante a la hora de emprender un camino que podría ser el esperado para ti. Es necesario que cuides tu peso y lo que comes, sobre todo antes del mes de Junio, pues de otro forma puedes sufrir un trastorno con consecuencias. Evita las situaciones que puedan tirar tu ánimo abajo, pues estás particularmente sensible y propenso a dejarte llevar por las más oscuras previsiones.

Familia y Hogar

Será un año muy atareado en términos de familia y tu entorno exigirá mucha atención y cuidado. Un eclipse lunar ocurrirá en este sector el 26 de mayo, y este puede ser el momento para centrarte en los problemas del hogar que necesitan ser solucionados. Los problemas pueden llegar a ser peores y difíciles de manejar, y esto hace que sea importante lidiar con ellos en el momento correcto. Enfrentarlos te dará paz y evitarlos podría destruirte muchas cosas. Si tiene hijos, estarás muy enfocado en ellos durante todo el año, tanto si son pequeños como si ya han crecido. Es posible que algún familiar cercano necesite hospedarse por un tiempo en tu casa o requiera de su cuidado y atención durante este año.

Trata de encontrar la forma de preservar tu espacio y tu ritmo más allá de las necesidades de los demás, para no colapsar ante tantas demandas familiares. Marte transitará tu sector familiar y residencial la segunda quincena de diciembre del 2021, y un eclipse solar ilumina este sector el 4 de diciembre, es posible que desees comenzar un nuevo proyecto de mejora del hogar, puedes mudarte o pasar un tiempo en casa de algún amigo o familiar

Carta del Tarot

El Emperador :representa la necesidad del orden y la disciplina para una vida organizada y constructiva. Tienes un fuerte deseo de ver que tus ideas se manifiestan en el plano físico en forma de ganancias materiales o logros. Una oportunidad llegará que podría ser la base de un futuro exitoso. Mantener los pies en la tierra, cumplir y asumir, establecerse. El dominio de la mente sobre el corazón es a veces algo no deseado, pero con el emperador, es necesario e incluso hasta bienvenido. Significa el éxito y el reconocimiento.

Amuleto

Una estrella de cinco puntas, si la misma es de cuarzo mucho mejor.

Números de la Suerte

9, 12, 36, 41, 58, 65

Ritual para el Dinero

Necesitas:

- 1 vela grande (debe durar 7 días)

- Polvo dorado

- Café en polvo

- Sal marina gruesa

- Leche en polvo

- Azúcar morena

- 1 lápiz

- 1 aguja de coser

Vas a dibujar con la aguja en la parte superior de la vela una estrella de cinco puntas, con el lápiz haces un huequito en cada punta de los picos. A los cinco hoyitos le vas a añadir una pizca de todos los ingredientes. Esta vela se la vas a dedicar a Oshun, la diosa del amor y del dinero. Enciendes la vela y la dejas consumir. Los restos de la vela los debes llevar al rio o al mar.

Ritual para el Amor

Necesitas:

- 1 Maceta con una planta que tenga flores amarillas

- 1 Coral rojo

- Hojas de albahaca

- 1 Hoja de papel amarillo

- 1 Hilo rojo

- Canela en polvo

Escribes en el papel tu nombre y el de la persona que amas. Lo doblas en cuatro partes y lo envuelves con las hojas de albahaca. Lo amarras con el hilo rojo. Lo entierras en la maceta y le colocas el coral rojo arriba. Antes de cerrar el hoyo polvoreas la canela. Todos los días de Luna Nueva le echas agua con miel.

Runa que te Acompaña

Uruz

Tener creatividad y una intensa vida sexual no tienen nada malo. Sin embargo, el exceso te puede provocar un descenso de las energías y la dispersión mental.

Esta es una runa positiva y potente. A pesar de estar estrechamente ligada con atributos muy masculinos, también habla del equilibrio con la fuerza femenina. Aquella que se corresponde en la filosofía taoísta a la energía yang, sobre todo en sus aspectos que también impulsan hacían el avance, aunque sean de un modo menos directo. Está asociada a la transformación y los cambios, a veces inesperados. Pero que pueden y deben ser afrontados con energía y decisión. La transformación llega cuando se nos saca de la zona de confort.