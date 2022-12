Avión de Anuel y Yailin aterriza de emergencia

"Gracias a Dios estamos vivos", fueron las palabras del puertorriqueño. Parece que la muerte andaba rondando hoy por ahí, pero mi Dios es más fuerte. En el despegue yo declaré en el nombre de Jesús aterrizar sanos y salvos como siempre sin saber lo que nos esperaba; y así fue”, escribió.

En el video Anuel agrega que fue un “aterrizaje fuerte”. “México pudimos aterrizar en Monterrey, fue un aterrizaje fuerte. Miren el cristal, está roto. Se nos rompió durante el aterrizaje, pero Dios estuvo con nosotros. No nos pasó nada, estamos bien”.

Por su parte, Yailin publicó un video en el que se observa la pista de aterrizaje con la frase “Dios mío gracias por estar siempre con uno”, seguido de una fotografía de la cabina del piloto donde se observa el vidrio agrietado.

“Gracias papá Dios por darnos otra oportunidad”, escribió.

En la dulce espera

El susto de este viernes 2 de diciembre, llega apenas unas semas después de que Anuel y Yailin confirmaron que serán padres, tras seis meses de haber contraído matrimonio.

Por medio de un video difundido por Yailin se puede ver el momento en el que la pareja comparte con su familia el gender reveal, en donde los allegados quisieron mantener la incertidumbre pues solo salían papelillos blancos. Tras unos segundos de risa y confusión, el confeti morado fue expulsado. Tanto a Anuel como Yailin saltaron de alegría.

"Voy a ser papá", fueron las palabras con las que el puertorriqueño hizo pública la noticia antes de conocerse el sexo del bebé.

Por su parte, la influencer comentó que siempre deseó una familia.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo, Anuel”, dijo.

