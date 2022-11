Anuel AA y Yailin anuncian que van a ser padres

"Voy a ser papá", fueron las palabras con las que el puertorriqueño hizo pública la noticia antes de conocerse el sexo del bebé. "Que Dios bendiga a las familias del mundo entero. Te amo, Yailin", concluyó el cantante.

Por su parte, la influencer comentó que siempre deseó una familia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yailin la Mas Viral (@yailinlamasviralreal)

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo, Anuel”, dijo.

El cantante de 29 años, tiene un primer hijo: Pablo de 9 años, quien es fruto de la relación que entabló con Astrid Cuevas. En una historia, Anuel comentó que el pequeño ya estaba enterado de que tendría una hermana y se encontraba feliz por la noticia.

Hace seis meses, la pareja sorprendió a sus seguidores con su matrimonio civil. Durante las últimas semanas, en redes se corrió el rumor de que la pareja se estaba separando; mientras que en algunos medios también se comentaba sobre el posible embarazo.