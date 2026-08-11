martes 11  de  agosto 2026
caimán

Bañista pierde un brazo tras sobrevivir a ataque de caimán en río de Florida

Un hombre que navegaba por el río Silver acudió en su auxilio y contuvo la hemorragia hasta entregarla a los equipos de emergencia

El ataque ocurrió en el río Silver, en el condado de Marion, cerca de Ocala, en el centro-norte de Florida.

El ataque ocurrió en el río Silver, en el condado de Marion, cerca de Ocala, en el centro-norte de Florida.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una mujer se recupera después de perder un brazo como consecuencia del ataque de un caimán ocurrido en el río Silver, en el condado de Marion, cerca de Ocala, en el centro-norte de Florida según informaron sus familiares.

La víctima fue auxiliada por John Gamache, quien navegaba con su padre cerca de Ray Wayside Park cuando escuchó varios pedidos de ayuda. Al aproximarse, encontró a la bañista gravemente herida y participó en su traslado hacia un lugar seguro, de acuerdo con las autoridades.

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Gamache utilizó una cuerda para contener la hemorragia mientras la embarcación se dirigía a la orilla. Paramédicos la transportaron posteriormente a un hospital bajo una alerta de trauma.

Sus allegados comunicaron en las redes sociales que los médicos tuvieron que amputarle la extremidad afectada, pero indicaron que ya se encuentra en proceso de recuperación. Su identidad no ha sido revelada.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) situó el incidente el sábado 8 de agosto. De acuerdo con el reporte preliminar, la mujer nadaba cuando el animal la mordió sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias que provocaron el encuentro ni confirmaron la versión familiar acerca de la amputación.

Después del suceso, agentes y un capturador autorizado inspeccionaron el área. La búsqueda terminó el domingo con el retiro de un ejemplar de 9 pies y 8 pulgadas.

La FWC no ha determinado públicamente si el reptil capturado fue el responsable de las lesiones.

El condado de Marion cerró temporalmente el acceso al río mientras se desarrollaba el operativo y autorizó su reapertura durante la tarde del 9 de agosto. Silver Springs State Park y el río Ocklawaha permanecieron disponibles para los visitantes.

El episodio constituye al menos el segundo de esta naturaleza reportado recientemente en Marion. A comienzos de junio, un hombre fue mordido cuando practicaba esnórquel en el río Rainbow.

Semanas después, una nadadora de 31 años murió en el Econlockhatchee, dentro del bosque estatal Little Big Econ, en Seminole. Otro residente resultó herido el 3 de julio mientras pescaba detrás de su vivienda en North Fort Myers.

Aunque la FWC considera poco frecuentes las lesiones graves, recomienda utilizar únicamente las áreas habilitadas para bañarse y evitar entrar al agua al amanecer o durante el anochecer, cuando estos animales presentan mayor actividad.

La institución también recuerda que alimentarlos está prohibido debido a que pueden perder el temor natural hacia los seres humanos.

Cualquier ejemplar que represente una amenaza para personas, mascotas o propiedades puede reportarse mediante la línea 866-FWC-GATOR (866-392-4286). Un especialista evaluará el aviso y determinará si procede retirarlo.

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