martes 11  de  agosto 2026
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Recompensa de $10.000 por el monumento desaparecido del niño Jakey Duque en Miami Lakes

La figura de bronce medía 44 pulgadas y recordaba al pequeño fallecido en 2020 debido a un agresivo tumor cerebral

La escultura desapareció del parque Jakey Duque en el área situada cerca de la calle 154 y la avenida 89 del noroeste.

La escultura desapareció del parque Jakey Duque en el área situada cerca de la calle 154 y la avenida 89 del noroeste.

COLLAGE DLA/ FOTOS TOMADA DE FACEBOOK
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Durante cinco años, la imagen de Jakey Duque recibió a quienes llegaban al parque de Miami Lakes que lleva su nombre. Este fin de semana, sus padres encontraron vacío el pedestal donde permanecía el homenaje al niño fallecido por un agresivo tumor cerebral.

La escultura desapareció del área situada cerca de la calle 154 y la avenida 89 del noroeste. Las autoridades investigan cómo fue retirada una pieza de bronce que medía 44 pulgadas de altura.

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Karen y Orlando Duque conocieron lo sucedido mediante una llamada recibida el sábado por la mañana. Al principio pidieron que revisaran nuevamente el lugar porque les resultaba difícil creer que alguien pudiera habérsela llevado.

El hecho también impactó al hijo menor de la pareja, de cuatro años, quien preguntó por qué una persona había tomado la representación del hermano al que conoce mediante fotografías e historias.

La obra reproducía a Jakey sonriente, con un gran pez entre las manos. Para sus seres queridos y las personas que acompañaron su lucha contra el cáncer, constituía un punto de encuentro y consuelo.

“Es invaluable para nosotros”, expresó Karen Duque al solicitar públicamente su devolución.

Los padres aseguraron que no buscan conocer la identidad del responsable ni sus motivaciones. Su única petición consiste en que la figura sea colocada nuevamente en el sitio o entregada de manera anónima.

También dijeron que no desean presentar cargos. Sin embargo, cualquier decisión relacionada con una eventual acusación corresponderá a las autoridades encargadas de la pesquisa.

Jakey tenía cuatro años cuando recibió el diagnóstico de glioma pontino intrínseco difuso (DIPG, por sus siglas en inglés) el 11 de octubre de 2019. Se trata de un tumor poco frecuente y altamente agresivo que se desarrolla en el tronco encefálico.

El menor fue atendido en St. Jude Children’s Research Hospital, en Memphis, y en Joe DiMaggio Children’s Hospital, en Hollywood.

Sus progenitores compartieron aquella etapa mediante las redes sociales. Quienes siguieron su evolución comenzaron a identificarse como el “Ejército de Jakey” y convirtieron su historia en una causa colectiva.

El respaldo trascendió el entorno digital. Antes de su fallecimiento, Miami Lakes organizó una caravana de aproximadamente 100 automóviles y camiones clásicos para celebrar su cumpleaños y acompañar su regreso a casa.

Jakey murió el 8 de junio de 2020, un mes después de cumplir cinco años.

La huella dejada por el pequeño llevó al municipio a cambiar el nombre del antiguo 1-5-4 Bridge Park. El monumento, costeado mediante aportes privados, fue develado el 8 de mayo de 2021 ante allegados y residentes.

Desde entonces, la escena del niño sosteniendo el pez se convirtió en el elemento central del área verde. Los visitantes podían detenerse frente a ella, leer la dedicatoria o recordar la batalla que había unido a numerosos desconocidos.

Después de que los Duque pidieran ayuda, Only in Dade compartió la información en sus plataformas digitales. Uno de sus seguidores se comprometió a aportar una recompensa de $10.000 por datos que permitan localizar la obra.

Hasta el momento no se han divulgado grabaciones de posibles sospechosos ni características del vehículo que habría sido utilizado. Tampoco se han reportado arrestos.

Cualquier persona que conozca su paradero puede comunicarse con los familiares mediante el 305-915-7050.

Mientras continúa la búsqueda, en el parque permanecen el pedestal y una placa que recuerdan la huella de un niño cuya corta vida reunió a miles de personas bajo un mismo nombre: el “Ejército de Jakey”.

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