Barbara Castellanos recibe premio internacional en los IGA Influencers Global Awards y protagoniza portada editorial en Miami

MIAMI.- La empresaria, modelo y creadora de contenido internacional Barbara Castellanos fue distinguida recientemente como ganadora en la categoría Fashion Influencer 2025 en los IGA Influencers Global Awards. Este importante reconocimiento de alcance internacional premia la excelencia, el impacto y la influencia sostenida en la industria de la moda y en los medios digitales.

Los IGA Influencers Global Awards son organizados por Influencer Insider, una plataforma especializada en la evaluación y visibilización de líderes de opinión, creadores de contenido y figuras influyentes con impacto comprobable a nivel global. El proceso de selección se basa en criterios objetivos, como la trayectoria profesional, el alcance internacional, la consistencia creativa, el posicionamiento de marca y la contribución a la industria.

La ceremonia tuvo lugar en la ciudad de Miami y contó con la participación de profesionales de alto nivel del sector de la moda, medios de comunicación, empresarios y representantes de marcas internacionales, elementos que reafirman el carácter profesional y competitivo del galardón.

Como parte de este reconocimiento, Barbara Castellanos fue seleccionada como figura principal de portada de la revista Doral Fashion, una publicación editorial especializada en moda, lujo y cultura contemporánea.

La edición resalta su rol como referente de estilo, su visión empresarial y su influencia en los mercados latino e internacional, evidenciando su posicionamiento como figura destacada en su campo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Influencers Global Awards (@influencersglobalawards)

Este premio, además de la cobertura editorial, es la confirmación del reconocimiento público y mediático hacia el trabajo de Barbara Castellanos, así como su relevancia sostenida en una industria altamente competitiva, cumpliendo con los estándares de distinción y excelencia profesional a nivel internacional.

“Este reconocimiento refleja años de trabajo constante, disciplina y compromiso con la excelencia. Representa un paso importante dentro de mi trayectoria profesional y mi proyección internacional”, expresó Castellanos tras recibir el galardón.

Con este nuevo logro en su carrera, Barbara Castellanos sigue pisando fuerte como una profesional de habilidades extraordinarias en el ámbito de la moda y los medios, con impacto tangible y proyección internacional desde los Estados Unidos.