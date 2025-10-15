Barcelona amarra a uno de sus mejores jugadores hasta 2029

Frankie de Jong, del FC Barcelona, y sus compañeros asisten a un entrenamiento en el Coliseo de Los Ángeles, California, el 25 de julio de 2023, un día antes de su partido del Soccer Champions Tour contra el Arsenal en el Sofi Stadium de Los Ángeles.

El centrocampista neerlandés de Barcelona , Frenkie de Jong, amplió su vínculo con los campeones vigentes de España hasta junio de 2029, anunció este miércoles el club catalán en sus redes sociales

El Barça "confía en él como pieza fundamental del proyecto deportivo, tanto por su calidad como por su experiencia", señaló la entidad azulgrana en un comunicado.

Durante el acto de renovación pocos minutos después, De Jong declaró a los medios que "de niño siempre" quería jugar en el Barça.

"Quiero seguir el sueño muchos años más y con ganas de ganar títulos", aseveró.

barcagoleadores.jpg Robert Lewandowski, Frankie de Jong y Ansu Fati celebran el gol anotado por el español en el triunfo del Barcelona sobre el Cádiz AFP / CRISTINA QUICLER

El jugador de 28 años ha tenido altibajos desde que aterrizó en la ciudad condal, pero se convirtió en una parte clave del centro del campo bajo las órdenes de Hansi Flick la temporada pasada junto a Pedri González.

"No me siento infravalorado por los compañeros, entrenadores o gente del club. Es más cosa vuestra (prensa). Todo el mundo puede tener su opinión", agregó.

De Jong se unió al Barcelona procedente del Ajax en 2019 y cumple su séptima temporada con el equipo catalán, con el que ha conquistado dos ligas y otras dos Copas del Rey.

El futbolista, que llegó con Josep Maria Bartomeu como presidente del Barça, es uno de los jugadores que más cobra del club, según los medios españoles, que añaden que ha aceptado una bajada salarial en su nuevo contrato.

"No te voy a contar lo que voy a cobrar, pero es que siempre han hablado mucho y se han exagerado las cifras, nunca han salido las que eran. Eso ha afectado cómo me ha visto la gente", se defendió De Jong tras ser preguntado sobre su nómina.

De acuerdo a los medios, el internacional neerlandés tendrá una cláusula de rescisión de 500 millones de euros (582 millones de dólares).