sábado 14  de  febrero 2026
Barcelona pide más "coherencia" al arbitraje en el fútbol español

Tras perder 4-0 el jueves en la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, el Barcelona les escribió a las máximas instancias del arbitraje

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, durante un partido ante la Real Sociedad, el 18 de enero de 2026.

ANDER GILLENEA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El FC Barcelona reclamó más "coherencia en el criterio disciplinario" para evitar decisiones "contradictorias" de los árbitros españoles, según un comunicado publicado este sábado por el club catalán.

Tras perder 4-0 el jueves en la semifinal de ida de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, el Barcelona les escribió a las máximas instancias del arbitraje y de la federación española para "denunciar la carencia de unificación de criterios arbitrales".

El delantero polaco #09 del Barcelona Robert Lewandowski marca el primer gol durante el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el RCD Mallorca en el estadio Camp Nou de Barcelona el 7 de febrero de 2026. 
Barcelona golea al Mallorca y deja en una situación de presión al Real Madrid
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, asiste a una conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 14 de enero de 2025. El futuro de Dani Olmo en el Barcelona sigue en juego mientras el club catalán continúa su batalla legal para lograr que el mediocampista vuelva a jugar. El incumplimiento por parte del FC Barcelona de las normas presupuestarias de La Liga para licenciar tanto a Olmo como al delantero Pau Victor antes de finales del año pasado los deja actualmente sin poder jugar durante el resto de la temporada.  
Joan Laporta dimite como presidente del FC Barcelona para optar a la reelección

El Barça clama contra "la existencia de decisiones dispares frente a acciones de naturaleza idéntica", lo que "genera una sensación de doble vara de medir incompatible con los principios de equidad, igualdad y seguridad jurídica que deben regir la competición".

El Barcelona critica especialmente los criterios contradictorios de los colegiados "en la interpretación de manos en el área" y "la reiteración de errores arbitrales flagrantes a lo largo de la temporada", supuestamente en contra del club azulgrana.

Por todo ello, la entidad exige "más transparencia (en el uso) del VAR" y cuestiona "la falta de un criterio claro y homogéneo a la hora de enviar a los árbitros a revisar jugadas al monitor".

En el partido contra el Atlético de Madrid, el Barcelona se considera perjudicado por la anulación de un gol de Pau Cubarsí por supuesto fuera de juego del defensa catalán, que hubiese supuesto el 4-1.

Las quejas al estamento arbitral son algo habitual en el fútbol español y el principal rival del Barça, el Real Madrid, denuncia semanalmente a través de su canal de televisión los supuestos errores que perjudican a los blancos.

Todo ello en el marco de la investigación judicial por el pago de unos siete millones de euros (8,3 millones de dólares) del Barcelona a un antiguo responsable arbitral, José María Enríquez Negreira, durante casi dos décadas.

El club catalán siempre ha negado que esos pagos fueran para que los jueces le beneficiaran.

Bayern golea al Bremen

Con su victoria en la cancha del Werder Bremen (3-0) este sábado, el Bayern Múnich recuperó el colchón de seis puntos sobre el Borussia Dortmund, que había ganado su partido de la 22ª fecha de la Bundesiga alemana el viernes ante el Maguncia (4-0).

El equipo de Vincent Kompany, que venía de golear al Hoffenheim (5-1) y de eliminar al Leipzig en Copa (2-0), confirmó haber dejado atrás la crisis de finales de enero en la que cedió cinco puntos ante Augsburgo (2-1) y HSV (2-2).

El gigante bávaro parece que llegará en buen momento al Klassiker del 28 de febrero ante el Dortmund, único equipo capaz de mantener el ritmo infernal del Rekordmeister.

FUENTE: AFP

Kathryn  Ruemmler  (en el extremo izquierdo de la foto) durante una reunión con el entonces presidente Barack Obama.
Exasesora jurídica de Obama, fiel y cercana amiga de Jeffrey Epstein

Vista general de la refinería Camilo Cienfuegos, en el centro sur de Cuba. video
Incendio en la refinería Ñico López agrava la tensión energética en Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa y su esposa.
EEUU y Ecuador concluyen acuerdo comercial

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
Marco Rubio: "Cuba no tiene economía" y el régimen prefiere que el pueblo "muera antes que prospere"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo de China, Xi Jinping.
China aumenta su poderío nuclear y Trump reacciona

Representante Demi Busatta, Alex Rizzo, comisionada Vicki López, concejal Doral Rafael Pineyro, senador Rene García, comisionado de Miami Ralph Rosado   
Miami-Dade en Tallahassee: la capital económica lleva su voz a la capital política

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La Miami Beach Yacht Collection, en Collins Avenue y la calle 44, exhibe una variada oferta de yates nuevos y de segunda mano.
Miami International Boat Show 2026 reafirma a la ciudad como capital global de la industria náutica

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
Marco Rubio: "Cuba no tiene economía" y el régimen prefiere que el pueblo "muera antes que prospere"

Películas y San Valentín. 
Películas para disfrutar en San Valentín