lunes 16  de  febrero 2026
FÚTBOL

Barcelona se desmorona en Girona y el Real Madrid permanece como líder de LaLiga

Con esta sorpresiva derrota, el Barcelona de Lamine Yamal baja a la segunda posición del circuito español con dos puntos menos que el Real Madrid

El atacante español Lamine Yamal (centro) discute con el centrocampista del Girona, Joel Roca (izquierda), durante un partido entre ambos clubes, el 16 de febrero de 2026.

El atacante español Lamine Yamal (centro) discute con el centrocampista del Girona, Joel Roca (izquierda), durante un partido entre ambos clubes, el 16 de febrero de 2026.

JOSEP LAGO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GIRONA.- Impotente y vulnerable, el FC Barcelona cayó este lunes por 2-1 ante el Girona en el estadio Montilivi y cedió el liderato al Real Madrid, que ganó el sábado a la Real Sociedad (4-1) en el Santiago Bernabéu.

El conjunto azulgrana se había puesto por delante con un testarazo de Pau Cubarsí en el minuto 59. Pero solo tres minutos después, el francés Thomas Lemar igualó el choque.

A cuatro del final, Fran Beltrán (86'), recién fichado del Celta de Vigo, marcó el tanto del triunfo del Girona con un derechazo al que no pudo llegar el arquero Joan García.

Con esta derrota, el Barça baja a la segunda posición con dos puntos menos que el Real Madrid.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Girona FC (@gironafc)

El penal pateado al poste por Lamine Yamal (45+3'), que a su vez también desperdició un mano a mano con el arquero local Paulo Gazzaniga con un globo (18'), marcaron la primera mitad.

Pese a mejorar su planteamiento defensivo con respecto al varapalo copero ante el Atlético de Madrid, 4-0, en la ida de semifinales en el Metropolitano la semana pasada, el Barça sufrió ocasiones claras de los gerundenses.

Además, ni Fermín López ni Dani Olmo sostenían la posesión con el esférico a un equipo que sin Pedri González en el césped no logra imponer su ritmo.

"Un mal partido"

Tras la reanudación, el Barça movió el balón sin éxito hasta que el francés Jules Koundé centró un balón que Cubarsí remató con la cabeza para romper el empate inicial.

La alegría culé duró poco tiempo. En una transición, el ucraniano Vladyslav Vanat dio un pase raso para que Lemar anotara libre de marca en el área pequeña.

El Girona avisó varias veces, pero Joan García logró que el marcador siguiera en tablas, hasta que Beltrán, rodeado de tres rivales, se creó un hueco para armar un disparo raso ganador.

A apenas dos metros, Koundé estaba en el suelo reclamando un pisotón en el arranque de la jugada.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Girona FC (@gironafc)

Al final del encuentro, el colegiado anuló un gol del Barcelona por un fuera de juego del polaco Robert Lewandowski y Joel Roca acabó siendo expulsado con una roja directa por una fuerte patada a Yamal, lo que provocó un enfrentamiento entre los jugadores.

"Hemos jugado un mal partido, tenemos que mejorar, pero primero fijarnos en nosotros mismos", afirmó Cubarsí.

"Nos ha faltado un poco de todo. Hay que hacer autocrítica. Hay que mejorar cuatro cosas y ponernos las pilas", lamentó el central.

FUENTE: AFP

