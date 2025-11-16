2026 viene con cambios en el mercado de salud y el Obamacare. ¿Qué se puede esperar?

Con el inicio del período de inscripción abierta (Open Enrollment) hasta el 15 de enero de 2026, millones de personas en Estados Unidos tienen que revisar sus planes médicos y confirmar si siguen siendo elegibles para subsidios y ciertos beneficios.

Para Carla Mendoza, experta en seguros y CEO de CM Insurance Advisors , este año la comunidad hispana debe prestar más atención que nunca. Por eso ofreció varios consejos y alertó sobre los cambios que entrarán en vigor el año que viene.

“Cada año, el mercado de salud introduce ajustes que pueden parecer pequeños, pero que tienen un gran impacto en la elegibilidad, los subsidios y las primas mensuales. Este año, las modificaciones requieren más atención y acompañamiento profesional para evitar perder beneficios o quedar sin cobertura”, señaló Mendoza, abogada y comunicadora social venezolana.

Por eso, aconseja a los hispanos que no confíen en la renovación automática y que busquen asesoría con un agente de seguros certificado.

Periodos más cortos y más verificaciones

Las modificaciones confirmadas por el gobierno federal incluyen medidas más estrictas en verificación, elegibilidad y costos.

En torno al periodo de inscripción abierta, si bien este año se mantendrá del 1 de noviembre al 15 de enero, “se confirmó que para 2027 se acortará y finalizará el 15 de diciembre, sin extensiones adicionales por estado”.

A partir de ahora, “será obligatorio presentar documentación previa que demuestre el evento calificante (como pérdida de cobertura, matrimonio o mudanza)”.

Quienes se benefician de la Affordable Care Act (ACA) o Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, deben saber esto: “Las personas con ingresos por debajo del 150% del nivel federal de pobreza ya no contarán con una ventana mensual para inscribirse fuera del Open Enrollment”, aseveró Mendoza.

“Además, se eliminan las extensiones automáticas de 60 días y los solicitantes tendrán un plazo de 90 días exactos para enviar documentos de verificación”, constató la autora de La vida es una venta.

Como alertó, “muchos clientes asumen que su plan se renueva automáticamente sin cambios, pero este año eso puede significar pagar más o perder beneficios”.

“Es vital revisar los ingresos, documentos y plan actual con un asesor certificado para garantizar que sigan calificando para los subsidios y mantener una cobertura adecuada”, sumó.

La especialista recordó que los datos de ingresos y composición familiar funcionan igual que en la declaración de impuestos: cualquier error puede generar pagos indebidos o pérdida del subsidio. Por ello, recomienda no esperar a diciembre para actuar y verificar la documentación con tiempo.

Sobre los subsidios

Mendoza anunció la implementación de la regla de “$5 al mes” para planes de $0: “Aquellos que tenían primas mensuales de $0 y no renueven activamente podrían recibir un cargo simbólico de $5 mensuales hasta que verifiquen su elegibilidad”.

En torno a una posible expiración de los subsidios mejorados (enhanced Advance Premium Tax Credits, eAPTC), explicó que “los subsidios que han ayudado a reducir las primas en los últimos años expirarán a finales de 2025, a menos que el Congreso apruebe su extensión. Esto podría incrementar los costos para millones de familias”.

Por otro lado, dijo que las personas amparadas bajo el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) ya no podrán inscribirse en los planes del mercado de salud.

Una buena noticia para 2026: Trump RX

Por otra parte, el presidente Donald J. Trump anunció acuerdos para reducir drásticamente el costo de medicamentos y tratamientos para diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares, pasando de precios superiores a $1.000 mensuales a alrededor de $350 mediante TrumpRx, con copagos de $50 para beneficiarios de Medicare.

Con Trump RX, cuyo portal comenzará a funcionar en 2026, se ofrecerían medicinas a bajo costo, con descuentos entre el 50% y el 85%. También se invertirán más de $37 mil millones en manufactura farmacéutica dentro de Estados Unidos, fortaleciendo la cadena de suministro y la producción doméstica, informó la Casa Blanca.

Mendoza dijo que las personas “no van a tener esos intermediarios que regularmente están como las farmacéuticas y las compañías de seguros”.

Subrayó que se trata de un cambio determinante: “Históricamente, en el país no se ha visto algo similar: hay que ver, a medida que este proyecto se pueda implementar, quiénes califican y también qué tipo de medicamentos, porque se ha hablado de medicamentos para la artritis y para las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Pero todavía no hay un catálogo ni tampoco se sabe quiénes pueden acceder”.

“La salud es una inversión, no un gasto. Tomarse el tiempo de verificar su elegibilidad y renovar su cobertura con asesoría profesional puede ahorrar miles de dólares al año”, acotó Mendoza, reconocida entre las “Top 12 Mujeres Profesionales de Doral 2024” y como “Ícono de influencia” por la alcaldía de Miami-Dade.